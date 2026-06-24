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Sạt lở cuốn trôi 3 căn nhà xuống sông, thiệt hại hơn 1,7 tỷ đồng

Nhật Huy

TPO - Một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực chợ Nhà Ngang, xã Vĩnh Hòa (An Giang), khiến 3 căn nhà của người dân bị kéo hoàn toàn xuống sông. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng ước tính gây thiệt hại tài sản hơn 1,7 tỷ đồng.

Sáng 24/6, tại khu vực bến sông Cái (chợ Nhà Ngang), thuộc ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở đã kéo 3 căn nhà của người dân xuống sông. Tổng thiệt hại tài sản ước tính hơn 1,7 tỷ đồng. Rất may vụ sạt lở không gây thương vong về người.

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Hiện trường vụ sạt lở.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Hòa đã huy động lực lượng dân quân phối hợp cùng chính quyền địa phương, công an và các lực lượng chức năng triển khai công tác ứng cứu.

Các lực lượng đã tiến hành khoanh vùng khu vực nguy hiểm, căng dây cảnh báo, hỗ trợ người dân di dời tài sản còn lại đến nơi an toàn, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

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Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản. Ảnh: Lê Vỵ

Trước nguy cơ tiếp tục xuất hiện các điểm sạt lở do mưa lớn kéo dài kết hợp dòng chảy mạnh, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Hòa đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát các hộ dân sinh sống ven sông; xây dựng phương án di dời khẩn cấp khi cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Nhật Huy
#An Giang #sạt lở #sạt lở nhà dân #thiên tai

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