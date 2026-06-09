Lào Cai ra mắt các mô hình 'thôn số'

TPO - Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã ra mắt mô hình "thôn số". Các mô hình tập trung vào các lĩnh vực như chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số...

Chiều 9/6, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai tổ chức lễ ra mắt mô hình "thôn số" tại thôn 6. Đây là mô hình "thôn số" đầu tiên của địa phương, được triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai cho rằng, điểm khác biệt của mô hình tại Yên Bình là việc đưa nhiều ứng dụng công nghệ số vào phục vụ trực tiếp người dân. Trong đó, có Trung tâm hỗ trợ công dân số bằng trí tuệ nhân tạo (AI Chatbot) đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; điểm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại Nhà văn hóa thôn thông qua Cabin AI; mô hình "Trường học số" với không gian thí nghiệm ảo và hệ thống truyền hình trực tuyến kết nối từ xã đến các thôn.

Để mô hình phát huy hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị xã Yên Bình tiếp tục vận hành ổn định các nền tảng số đã triển khai; quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống AI Chatbot, Cabin AI và truyền hình trực tuyến phục vụ công tác điều hành cũng như giải quyết thủ tục cho người dân. Đồng thời, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số", hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số, nâng cao kỹ năng phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Theo ông Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Bình, thôn 6 được lựa chọn xây dựng mô hình "Thôn số" với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm và là đối tượng thụ hưởng trực tiếp của chuyển đổi số.

Ra mắt mô hình 'thôn số' tại xã Yên Bình.

Đến nay, thôn 6 đã hoàn thành 21/21 tiêu chí thôn số nâng cao trên bốn trụ cột gồm hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Toàn bộ hộ dân được phủ sóng 4G, 5G và internet cáp quang; nhà văn hóa thôn được đầu tư hệ thống họp trực tuyến, truyền thanh thông minh và camera giám sát an ninh.

Theo thống kê của địa phương, 95% hộ dân đã sử dụng ứng dụng Cư dân số; 100% hồ sơ hành chính được xử lý trên môi trường số; trên 90% hộ gia đình tiếp cận các dịch vụ y tế và giáo dục trực tuyến.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tham quan các thiết bị trong mô hình 'thôn số' tại xã Yên Bình.

Mô hình cũng đưa vào vận hành nhiều tiện ích như nền tảng quản trị thôn số, trợ lý ảo hỗ trợ giải đáp thủ tục hành chính, điểm hỗ trợ dịch vụ công tại nhà văn hóa thôn, không gian thanh toán số và trường học số.

Theo kế hoạch, xã Yên Bình sẽ tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng mô hình ra các thôn còn lại, hướng tới mục tiêu xây dựng "xã số" trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 8/6, tại xã Bát Xát đã diễn ra chương trình công bố quyết định công nhận thôn 4 đạt mô hình "Thôn số" mức cơ bản, trở thành thôn số đầu tiên của tỉnh Lào Cai.

Theo kết quả đánh giá, thôn 4 hoàn thành 21/21 tiêu chí thôn số mức cơ bản, đồng thời đạt 15/21 tiêu chí thôn số nâng cao và 12/23 tiêu chí thôn thông minh.

Ra mắt mô hình "Thôn số" tại thôn 4, xã Bát Xát.

Đến nay, 100% hộ dân trong thôn được phủ sóng 4G và internet băng rộng; nhà văn hóa được trang bị hệ thống họp trực tuyến phục vụ công tác điều hành, tuyên truyền tại cơ sở. Tỷ lệ nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến qua VNeID đạt 91,8%; 88,4% người dân đủ điều kiện đã được cấp định danh điện tử mức 2. Bên cạnh đó, 88,09% hộ gia đình và cơ sở kinh doanh đã sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.