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Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk bị khai trừ ra khỏi Đảng

Huỳnh Thủy

TPO - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk cùng hai đảng viên khác bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định khai trừ ra khỏi Đảng.

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Kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có thông báo kết quả Kỳ họp thứ 9, để xem xét, kết luận một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy các đảng viên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gồm: ông Trương Duy Anh - Chi ủy viên Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk; ông Võ Đức Thanh - đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Sơn Lộc 1, thuộc Đảng bộ phường Cư Bao, nguyên Kế toán UBND xã, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Bao giai đoạn 2022 - 2025, thị xã Buôn Hồ (cũ); ông Hoàng Hoài Hùng Minh - đảng viên Chi bộ buôn Dút, thuộc Đảng bộ phường Cư Bao, Chuyên viên Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Cư Bao, nguyên Kế toán UBND xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ (cũ).

Vi phạm của các đảng viên nêu trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đảng viên nêu trên.

Cũng tại Kỳ họp thứ 9, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #đảng viên #khai trừ #vi phạm #Ủy ban Kiểm tra

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