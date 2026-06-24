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Xã hội

HĐND tỉnh Cao Bằng bầu, miễn nhiệm nhiều Ủy viên UBND tỉnh

Trọng Đảng

TPO - Ngày 24/6, tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, ông Lê Hải Hòa - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Tờ trình số 1672 và Tờ trình số 1803 về phê chuẩn việc cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đối với ông Nguyễn Anh Quế - nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ; bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - nguyên Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Nguyễn Quốc Trung - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do chuyển công tác khác.

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Đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026-2031.

Để đảm bảo số lượng, cơ cấu Ủy viên UBND tỉnh và đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa cũng trình HĐND tỉnh khóa XVIII xem xét, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đối với ông Phạm Văn Tạo - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Nông Thế Phúc - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Tô Vũ Ninh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các đại biểu đã biểu quyết nhất trí cao với tờ trình của UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua 25 nghị quyết quan trọng. Trong đó có Nghị quyết về công tác nhân sự; Nghị quyết triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; các chính sách về phân bổ nguồn lực đầu tư công; các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ, văn hóa, tư pháp, công thương, hoạt động của HĐND các cấp…

Trọng Đảng
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