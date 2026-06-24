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Vì sao một số thuê bao di động bỗng nhận tin nhắn cảnh báo siêu bão?

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (24/6), nhiều thuê bao di động bỗng nhận được tin cảnh báo bão với nội dung: “Bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão… đề nghị người dân khẩn trương thực hiện”. Cơ quan chức năng xác định đây là tin nhắn từ năm 2024. Một số thuê bao nhận được vào hôm nay do lỗi kỹ thuật của nhà mạng.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hôm nay (24/6), nhiều người dân phản ánh nhận được tin nhắn mang tên “BỘ NN-PTNT” với nội dung cảnh báo bão số 3 mạnh lên thành siêu bão, dự kiến đổ bộ ngày 7/9.

Cơ quan này cho biết, qua kiểm tra, đây là tin nhắn cảnh báo đã được phát hành từ năm 2024, liên quan đến một cơn bão xảy ra trước đây.

Do lỗi kỹ thuật trong quá trình truyền tải tin nhắn của nhà mạng, một số thuê bao đã nhận lại nội dung tin nhắn cũ trong chiều ngày 24/6/2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khẳng định không gửi bất kỳ tin nhắn cảnh báo bão nào vào thời điểm hiện tại.

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Nhiều thuê bao nhận được thông tin cảnh báo cơn bão số 3 trong chiều nay (24/6).

Cơ quan này cũng lưu ý thêm, hiện nay không có cơn bão nào ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Từ đầu mùa mưa bão năm 2026 đến nay, Việt Nam cũng chưa ghi nhận hoạt động của bão trên Biển Đông.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo người dân bình tĩnh, không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin không chính xác. Theo dõi thông tin dự báo, công tác chỉ đạo ứng phó từ các cơ quan chính thống. Cập nhật thông tin về bão trên Fanpage Thông tin Phòng chống thiên tai, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia và cơ quan chức năng.

Hiện nay trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương có 2 cơn bão hoạt động là bão Mekkhala và bão Higos. Tuy nhiên cả hai cơn bão này đều đi về vùng biển của Nhật Bản, không vào Biển Đông và không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong bối cảnh El Nino mạnh, số lượng bão trên Biển Đông có khả năng xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm, với khoảng 8 - 10 cơn, trong đó 3 - 5 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta, tập trung vào tháng 7 - 9 ở Bắc Bộ và tháng 10 - 11 tại Trung Bộ, không loại trừ khả năng ảnh hưởng cả khu vực Nam Bộ trong các tháng cuối năm.

Tuy nhiên, Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, điểm đặc biệt của những năm El Nino là điều kiện mặt biển rất ấm, vì vậy nguy cơ cao xuất hiện các cơn bão có cường độ rất mạnh và diễn biến khó lường. Hai trong số 7 cơn bão hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương từ đầu mùa đã mạnh thành siêu bão.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #cảnh báo thiên tai

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