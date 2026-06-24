Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 24/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Công an Trung ương lần thứ VIII và các nghị quyết chiến lược của Trung ương Đảng. Qua 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp và Công an địa phương 2 cấp, việc lãnh đạo tổ chức triển khai các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tạo nền móng cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội nghị đã nghiên cứu, cho ý kiến vào các văn bản gồm: Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026 trong Đảng bộ Công an Trung ương; dự thảo Báo cáo sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2026 của Bộ Công an; Báo cáo công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã giải quyết giữa các kỳ họp…

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026 trong Đảng bộ Công an Trung ương; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trình bày một số báo cáo liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua; nhấn mạnh, trong kết quả đạt được của hệ thống chính trị có đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân.

Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân từ đầu năm 2026 đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định rõ nét sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các chủ trương chiến lược của Đảng, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hành động bằng các công tác rất cụ thể.

Công tác tham mưu chiến lược tiếp tục có bước tiến mới. Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm sâu; đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, lừa đảo đạt nhiều kết quả tích cực; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chuyển đổi số quốc gia...

Sơ kết 1 năm thực hiện mô hình mới của hệ thống chính trị cho thấy, lực lượng Công an tiếp nhận, triển khai 5 nhiệm vụ mới cho kết quả phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lực lượng Công an quyết liệt triển khai bảo vệ an ninh quốc gia theo đúng tư duy, nhận thức mới của Đảng, mở rộng phạm vi bảo vệ, tăng cường năng lực, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống; tập trung tham mưu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Công an cần tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò gương mẫu thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) và thực hiện mục tiêu hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đồng chí được Bộ Chính trị tín nhiệm chỉ định tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang, cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo lực lượng Công an thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.