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Ninh Bình, Hà Nội nóng nhất cả nước

Nguyễn Hoài

TPO - Ninh Bình là địa phương nóng nhất cả nước trong ngày hôm nay khi nhiệt độ tại lều khí tượng lên tới 41 độ. Tiếp theo là Hà Nội với nhiệt độ đo tại Láng trưa nay là 40.8 độ.

Hôm nay (24/6), do vùng áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh kết hợp hiệu ứng phơn, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã bao trùm một khu vực rất rộng lớn gồm đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Thanh Hoá đến Phú Yên cũ.

Trong đó, Ninh Bình là nơi nắng nóng gay gắt nhất với nhiệt độ tại khu vực thành phố Ninh Bình cũ là 41 độ.

Một điểm đo khác ở địa phương này là Phủ Lý (thuộc Hà Nam cũ) cũng nắng nóng 40.8 độ. Ba điểm đo khác đều trên 40 độ, cho thấy tâm nắng nóng gay gắt hôm nay thuộc vùng nam đồng bằng Bắc Bộ.

Hà Nội tiếp tục là “chảo lửa” của cả nước khi nhiệt độ cao nhất trưa nay đo tại Láng là 40.8 độ. Sơn Tây cũng ghi nhận mức nhiệt 40 độ, trong khi Hoài Đức là 39.8 và Ba Vì là 39.1. Đây là mức nhiệt trong lều khí tượng. Nhiệt độ thực tế ở Thủ đô cao hơn rất nhiều do hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

Trước đó trong đợt nắng nóng cuối tháng 5, Hà Nội cũng liên tục nằm trong các địa phương nắng nóng nhất cả nước.

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Hà Nội hôm nay nắng nóng 40.8 độ, chỉ sau Ninh Bình.

Một điểm đáng chú ý khác là vùng nắng nóng đặc biệt gay gắt mở rộng ra cả một số khu vực ở vùng núi phía Bắc. Trong đó Tuyên Quang ghi nhận mức nhiệt 39.5 độ, Thái Nguyên là 39 độ. Hoà Bình cũ ghi nhận mức nhiệt 40 độ, tương đương với Vĩnh Yên (Phú Thọ) – nơi từng hai lần liên tiếp nóng nhất cả nước trong đợt nắng nóng cuối tháng 5.

Dự báo ngày mai (25/6), khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ ngày 25/6 có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Từ ngày 26/6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kết thúc.

Trong khi đó, hai ngày 25-26/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, Bình Định cũ, Phú Yên cũ vẫn nắng nóng gay gắt bao trùm với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở khu vực này trong nhiều ngày tới.

Nguyễn Hoài
#nắng nóng #thời tiết #thiên tai

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