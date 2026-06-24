Căng mình chữa cháy rừng giữa nắng nóng khắc nghiệt

TPO - Nắng nóng kéo dài khiến nhiều đám cháy xuất hiện cùng lúc tại khu vực rừng núi của tỉnh Thanh Hóa. Hàng trăm cảnh sát và nhiều xe chữa cháy đang phối hợp với chính quyền địa phương, người dân tiếp cận hiện trường, khống chế đám cháy lan rộng.

Clip: Cả trăm người leo núi chữa cháy rừng giữa trưa.

Khoảng 13h30 ngày 24/6/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo xảy ra cháy rừng tại khu vực Mai Lâm, phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Các lực lượng iếp cận, khống chế đám cháy.

Từ tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 7 xe chữa cháy, xe bồn cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1, 2, 8 và Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy và ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Thượng tá Lê Trọng Tài, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa nhằm khống chế đám cháy.

Trong quá trình di chuyển, tiếp cận vụ cháy rừng tại phường Hải Bình, cảnh sát phát hiện thêm 2 điểm cháy rừng trên địa bàn phường Trúc Lâm, phường Đào Duy Từ.

Các đường băng ngăn lửa cháy lan rộng được tạo ra dọc khu vực rừng núi.

Theo lãnh đạo các địa phương, do ảnh hưởng của tình trạng nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, khu vực rừng trên địa bàn đang được cảnh báo cháy rừng cấp V – cấp cực kỳ nguy hiểm. Thời tiết khô hanh, nhiệt độ ngoài trời liên tục ở mức trên 40 độ C khiến thảm thực bì khô kiệt, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao và làm cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.