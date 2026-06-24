Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Căng mình chữa cháy rừng giữa nắng nóng khắc nghiệt

Phạm Trường

TPO - Nắng nóng kéo dài khiến nhiều đám cháy xuất hiện cùng lúc tại khu vực rừng núi của tỉnh Thanh Hóa. Hàng trăm cảnh sát và nhiều xe chữa cháy đang phối hợp với chính quyền địa phương, người dân tiếp cận hiện trường, khống chế đám cháy lan rộng.

Clip: Cả trăm người leo núi chữa cháy rừng giữa trưa.

Khoảng 13h30 ngày 24/6/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo xảy ra cháy rừng tại khu vực Mai Lâm, phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa.

3.jpg
Các lực lượng iếp cận, khống chế đám cháy.

Từ tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 7 xe chữa cháy, xe bồn cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1, 2, 8 và Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy và ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Thượng tá Lê Trọng Tài, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa nhằm khống chế đám cháy.

Trong quá trình di chuyển, tiếp cận vụ cháy rừng tại phường Hải Bình, cảnh sát phát hiện thêm 2 điểm cháy rừng trên địa bàn phường Trúc Lâm, phường Đào Duy Từ.

5.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
Các đường băng ngăn lửa cháy lan rộng được tạo ra dọc khu vực rừng núi.

Theo lãnh đạo các địa phương, do ảnh hưởng của tình trạng nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, khu vực rừng trên địa bàn đang được cảnh báo cháy rừng cấp V – cấp cực kỳ nguy hiểm. Thời tiết khô hanh, nhiệt độ ngoài trời liên tục ở mức trên 40 độ C khiến thảm thực bì khô kiệt, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao và làm cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Phạm Trường
#cháy rừng #Thanh Hóa #chữa cháy #nắng nóng #cảnh sát #đám cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe