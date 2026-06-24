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Tiếp tục khảo sát địa điểm nghi có mộ liệt sĩ trong Kinh thành Huế

Ngọc Văn

TPO - Trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế tiếp tục khảo sát, đối chiếu thông tin tại khu vực cửa Hữu (Kinh thành Huế), nơi được cho là có mộ liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Mậu Thân 1968.

Ngày 24/6, đoàn công tác của Bộ CHQS TP. Huế do Đại tá Hà Văn Ái - Phó Chính ủy Bộ CHQS TP. Huế, dẫn đầu tiếp tục tổ chức khảo sát thực địa, đối chiếu thông tin tại khu vực cửa Hữu, phường Phú Xuân, thuộc Kinh thành Huế, nhằm xác minh về một khu vực nghi có mộ liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Mậu Thân 1968.

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Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh năm 1968 được đặt tại khu vực đường Tôn Thất Thiệp, phường Phú Xuân, trong Kinh thành Huế.

Địa điểm được khảo sát nằm trên đường Tôn Thất Thiệp, cạnh cửa Hữu. Theo ông Phạm Ngọc Tuấn - cựu chiến binh Trung đoàn 6 Phú Xuân, khu vực này trước đây từng là nơi đặt trạm phẫu thuật, sơ cứu cho các cán bộ, chiến sĩ bị thương trong chiến đấu.

Dù các cơ quan chức năng đã xác định vị trí và xây dựng bia tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong sự kiện Mậu Thân 1968, nhưng nhiều đợt tìm kiếm vẫn chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ. Từ những ký ức và thông tin còn lưu giữ, ông Tuấn cho rằng cần khảo sát kỹ hơn phạm vi hiện trường, đồng thời mở rộng tìm kiếm ra các khu vực lân cận để nâng cao khả năng phát hiện hài cốt.

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Lãnh đạo Bộ CHQS TP. Huế trực tiếp làm việc với các nhân chứng.

Tiếp thu ý kiến của nhân chứng, Bộ CHQS TP. Huế đã tiến hành đối chiếu với các nguồn tư liệu hiện có, đồng thời giao Đội 192 tiếp tục thu thập, xác minh thêm thông tin liên quan đến các vị trí nghi có mộ liệt sĩ tại khu vực này.

Theo lãnh đạo Bộ CHQS TP. Huế, ngoài công tác xác minh nhân chứng, đơn vị sẽ sử dụng các phương tiện kỹ thuật chuyên dụng, trong đó có thiết bị radar xuyên đất, để khảo sát kỹ hiện trường.

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Đại tá Hà Văn Ái - Phó Chính ủy Bộ CHQS TP. Huế, cùng nhân chứng khảo sát vị trí nghi có mộ liệt sĩ.

Bộ CHQS TP. Huế cũng đề nghị các cựu chiến binh, nhân chứng và người dân tiếp tục cung cấp thông tin, tư liệu nhằm phục vụ công tác khoanh vùng, tìm kiếm, sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và người thân.

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Vị trí khoanh tròn thuộc lòng đường Tôn Thất Thiệp, nằm gần phía trong cửa Chánh Tây của Kinh thành Huế, nghi là nơi có mộ tập thể liệt sĩ.

Trước đó, đầu tháng 6, Bộ CHQS TP. Huế cũng khảo sát một vị trí khác gần cửa Chánh Tây của Kinh thành Huế (thuộc đường Tôn Thất Thiệp, cạnh điểm giao đường Thái Phiên) sau khi tiếp nhận thông tin về khu vực nghi chôn cất tập thể khoảng 15 liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Qua làm việc với các nhân chứng và người dân địa phương, đơn vị đã thu thập thêm nhiều nguồn thông tin phục vụ công tác xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Ngọc Văn
#mộ liệt sĩ #Kinh thành Huế #Bộ CHQS TP. Huế #Mậu Thân 1968 #Đội 192 #tìm kiếm #khảo sát thực địa #bia tưởng niệm #nhân chứng

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