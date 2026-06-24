Nắng nóng gay gắt, phụ tải điện quốc gia lập kỷ lục mới

TPO - Đợt nắng nóng gay gắt trong ngày 24/6 đã đẩy nhu cầu sử dụng điện lên mức cao chưa từng có, khiến công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt 58.456 MW vào lúc 13h50. Dự báo tối 24/6 phụ tải của hệ thống điện miền Bắc tiếp tục lập kỷ lục.

Theo Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), vào lúc 13h50 ngày 24/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Riêng Hà Nội, nhiệt độ cảm nhận lên tới khoảng 50 độ C.

Dưới tác động của thời tiết cực đoan, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt 58.456 MW, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 6,4% so với mức đỉnh của năm ngoái. So với kỷ lục xác lập ngày 26/5/2026, phụ tải đã tăng thêm khoảng 350 MW.

Tại miền Bắc, công suất cực đại đạt 29.970 MW, tương đương mức kỷ lục ghi nhận ngày 27/5, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 6,3% so với đỉnh năm 2025.

Phụ tải tăng cao khiến một số máy biến áp trên lưới truyền tải 500 kV và 220 kV vận hành ở mức tải lớn, gồm các trạm 500 kV Hiệp Hòa, Thường Tín và các trạm 220 kV Thanh Nghị, Thanh Xuân, Bá Thiện. Tuy nhiên, NSMO cho biết điện áp trên toàn hệ thống vẫn được duy trì trong giới hạn vận hành cho phép.

Phụ tải điện miền Bắc dự báo lập kỷ lục vào tối 24/6.

Để bảo đảm vận hành an toàn, đơn vị điều độ tiếp tục huy động tối đa tất cả các nguồn điện khả dụng; khai thác hiệu quả các hồ thủy điện, đặc biệt là khu vực Tây Bắc; tăng huy động nguồn điện nhập khẩu; đồng thời phối hợp với các nhà máy điện mới đưa vào vận hành thực hiện thử nghiệm công suất cao trong các khung giờ cao điểm.

NSMO dự báo tối 24/6, thời tiết miền Bắc vẫn duy trì trạng thái oi bức, nhiệt độ tại Hà Nội và khu vực đồng bằng phổ biến 28-30 độ C. Trong khung giờ cao điểm từ 21-23h, công suất cực đại toàn hệ thống dự kiến đạt khoảng 54.500 MW.

Đáng chú ý, phụ tải của hệ thống điện miền Bắc được dự báo có thể tăng lên gần 31.000 MW, vượt mức cao điểm buổi chiều và nhiều khả năng thiết lập kỷ lục mới trong năm 2026

Ngày 25/6, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực. Trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Phụ tải điện miền Bắc vì vậy được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng.

Trong bối cảnh hệ thống điện chịu áp lực lớn, NSMO khuyến nghị người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; tắt các thiết bị không cần thiết, cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên, hạn chế chiếu sáng trang trí ngoài trời và chủ động chuyển một phần nhu cầu sử dụng điện sang các khung giờ thấp điểm nhằm giảm áp lực cho hệ thống, đồng thời tối ưu chi phí sử dụng điện.