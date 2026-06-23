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Sóng xanh

Cách gen Z hẹn hò mà không bị 'cháy túi'

Hồng Nhung

TPO - Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt không ngừng leo thang, nhiều người trẻ thuộc thế hệ Gen Z đang thay đổi cách hẹn hò. Thay vì chi mạnh tay cho những buổi gặp gỡ lãng mạn, họ ưu tiên săn ưu đãi, tận dụng các chương trình giảm giá để vừa tiết kiệm chi phí, vừa có thêm nhiều trải nghiệm mới.

Sống tại Thủ đô nước Anh, Sophia Woodcock (24 tuổi) và Charlotte Herlihy (26 tuổi) là ví dụ điển hình cho xu hướng này. Dù thường xuyên dành thời gian hẹn hò, nhưng cả hai gần như không bao giờ chấp nhận trả mức giá niêm yết.

Theo Woodcock, thói quen quản lý chi tiêu đã được hình thành từ thời còn là sinh viên và càng trở nên cần thiết khi nền kinh tế đối mặt với nhiều biến động.

"Tôi luôn cố gắng tiết kiệm để nếu có tình huống bất ngờ xảy ra thì vẫn có một khoản quỹ dự phòng", cô chia sẻ.

Mỗi buổi hẹn của cặp đôi thường được lên kế hoạch từ một ngày trước. Họ dành thời gian tìm kiếm các chương trình khuyến mại trên nhiều trang web và ứng dụng, đặc biệt là TikTok - nền tảng mà Woodcock đánh giá là nguồn thông tin hữu ích để săn ưu đãi.

Nhờ đó, hai người từng mua được vé xem phim giá rẻ, nhận đồ uống miễn phí tại các quán bar, mua vé ưu đãi xem kịch của nữ nhà văn Agatha Christie, hay tham gia nhiều chương trình khuyến mãi khác. Với những ưu đãi yêu cầu nhiều người cùng đăng ký, họ còn rủ thêm bạn bè để tất cả đều được hưởng lợi.

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Mỗi buổi hẹn của cặp đôi thường được lên kế hoạch từ một ngày trước. Ảnh: Reuters.

Cả Woodcock và Herlihy đều làm việc toàn thời gian, hay chia sẻ cuộc sống thường nhật tại London trên TikTok. Theo Woodcock, việc tính toán số tiền phải chi cho một ngày trải nghiệm khiến cô nhiều lần bất ngờ.

"Có những ngày lẽ ra tôi phải chi khoảng 150 bảng Anh (hơn 5 triệu đồng) cho các hoạt động đó. Nhưng nhờ săn ưu đãi, số tiền thực tế chỉ bằng một phần rất nhỏ", cô cho biết.

Điều đáng nói là việc tiết kiệm không khiến những buổi hẹn trở nên kém thú vị. Ngược lại, cặp đôi có cơ hội khám phá nhiều trải nghiệm mới mà trước đây từng bỏ qua vì chi phí, từ thưởng thức các nền ẩm thực khác nhau đến xem kịch hay thử trượt tuyết.

"Theo cách này, những buổi hẹn trở nên sáng tạo hơn rất nhiều", Woodcock nói.

Không chỉ riêng cặp đôi tại London, xu hướng hẹn hò tiết kiệm đang ngày càng phổ biến trong cộng đồng Gen Z. Theo khảo sát năm 2025 của Bank of America, khoảng một nửa nam và nữ Gen Z cho biết họ gần như không chi tiền cho việc hẹn hò trong một tháng. Trong khi đó, khoảng 25% nam giới và 30% phụ nữ chỉ dành dưới 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) mỗi tháng cho các buổi hẹn.

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Xu hướng hẹn hò tiết kiệm đang ngày càng phổ biến trong cộng đồng Gen Z. Ảnh: WSJ.

Bà Stacy Francis - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Francis Financial - cho rằng việc chi tiêu ít hơn không đồng nghĩa với việc đánh đổi cơ hội tìm kiếm tình yêu.

Theo bà, những lựa chọn tài chính của Gen Z phản ánh áp lực kinh tế mà thế hệ này đang phải đối mặt, từ khoản vay sinh viên lớn, lạm phát khiến giá cả leo thang cho đến thị trường lao động chưa thực sự thuận lợi đối với người trẻ.

"Các bạn trẻ đang phải gánh nhiều áp lực tài chính cùng lúc. Vì vậy, việc cân nhắc kỹ trước mỗi khoản chi là điều hoàn toàn dễ hiểu", bà nhận định.

Chuyên gia tài chính này cũng khuyến nghị số tiền tiết kiệm được nên được ưu tiên cho các mục tiêu dài hạn như xây dựng quỹ khẩn cấp, trả nợ, đóng góp vào quỹ hưu trí hoặc thanh toán các khoản vay sinh viên.

Theo bà Francis, một nguyên tắc đơn giản là mỗi khi được tăng lương, hãy tăng khoản tiết kiệm trước khi tăng mức chi tiêu.

Dù vậy, bà cũng lưu ý rằng người trẻ không nên để nỗi lo về tiền bạc khiến mình từ bỏ hoàn toàn việc hẹn hò.

Trong khi nhiều người cho rằng tiết kiệm đồng nghĩa với việc hạn chế ra ngoài thì trải nghiệm của Woodcock và Herlihy cho thấy điều ngược lại. Với một chút thời gian tìm kiếm ưu đãi và lên kế hoạch hợp lý, các cặp đôi vẫn có thể tận hưởng những buổi hẹn hò đa dạng, sáng tạo mà không phải chi tiêu quá nhiều.

Hồng Nhung
Reuters
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