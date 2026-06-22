Tiêu thụ điện dự báo lập kỷ lục mới, kích hoạt phương án vận hành cao điểm

TPO - Miền Bắc chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo theo nguy cơ phụ tải điện tăng vọt. Sau khi hệ thống điện quốc gia liên tiếp lập các mốc tiêu thụ cao kỷ lục cuối tháng 5, các đơn vị đang đồng loạt kích hoạt phương án vận hành nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong cao điểm mùa hè.

Phụ tải có nguy cơ lập đỉnh mới

Miền Bắc đang chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng mạnh nhất kể từ đầu tháng 6. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong hai ngày 23-24/6, nền nhiệt tại nhiều địa phương sẽ lên 37-39 độ C, khu vực đô thị và vùng núi có nơi trên 39 độ C. Hà Nội, Hưng Yên và Ninh Bình được dự báo là những điểm nóng của đợt nắng nóng, kéo theo nhu cầu sử dụng điện cho làm mát tăng mạnh và tạo thêm áp lực lên hệ thống điện quốc gia.

Phụ tải điện dự báo tiếp tục lập kỷ lục trong mùa nắng nóng năm nay.

Theo Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), đợt nắng nóng diện rộng và kéo dài này có thể khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm buổi trưa và buổi tối. Đơn vị nhận định các đợt nắng nóng cuối tháng 6 có thể có cường độ tương đương, thậm chí gay gắt hơn giai đoạn 23-27/5 - thời điểm hệ thống điện quốc gia liên tiếp lập các kỷ lục mới về phụ tải.

Thực tế, ngày 27/5, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt 58.103 MW, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khu vực miền Bắc đạt 29.966 MW, tăng tới 27,5%, phản ánh áp lực rất lớn đối với công tác vận hành hệ thống điện.

Chuẩn bị mọi kịch bản

Ông Lê Hải Đăng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) - cho biết đơn vị đang yêu cầu các nhà máy duy trì độ khả dụng và độ tin cậy ở mức cao nhất đối với các tổ máy, đặc biệt tại các nhà máy khu vực phía Bắc và Trung tâm Điện lực Duyên Hải, nhằm sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Ngành điện tiến hành bảo dưỡng nhằm bảo đảm khả năng sẵn sàng của các tổ máy.

"Tổng công ty quán triệt tinh thần giữ vững kỷ luật vận hành, nâng cao độ tin cậy các tổ máy, chủ động mọi nguồn lực và tuyệt đối không để xảy ra sự cố chủ quan, qua đó góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hệ thống trong những tháng cao điểm còn lại của năm", ông Lê Hải Đăng nhấn mạnh.

Ở khâu phân phối, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết đợt nắng nóng cuối tháng 5 ghi nhận mức tăng trưởng phụ tải cao nhất từ đầu năm. Công suất phụ tải cực đại trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố miền Bắc tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Điện thương phẩm tháng 5 đạt 10,34 tỷ kWh, tăng 13,57%; lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 45,49 tỷ kWh, tăng 12,54%, phản ánh nhu cầu sử dụng điện cho cả sản xuất và sinh hoạt tiếp tục gia tăng.

Để góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong những ngày nắng nóng kéo dài, EVNNPC khuyến nghị người dân, cơ quan và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế vận hành đồng thời các thiết bị có công suất lớn trong khung giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30.