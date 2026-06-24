Hiện trạng dự án Trung tâm Công nghệ thông tin Huế sau 'khai tử' nhà thầu

TPO - Gần một năm sau khi chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với liên danh nhà thầu thiếu năng lực tài chính, công trình tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin TP. Huế (CNTT) vẫn trong tình trạng im lìm, dở dang do chờ lựa chọn đơn vị thi công mới.