Hiện trạng dự án Trung tâm Công nghệ thông tin Huế sau 'khai tử' nhà thầu

TPO - Gần một năm sau khi chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với liên danh nhà thầu thiếu năng lực tài chính, công trình tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin TP. Huế (CNTT) vẫn trong tình trạng im lìm, dở dang do chờ lựa chọn đơn vị thi công mới.
Sau khi chấm dứt hợp đồng với liên danh cũ, chủ đầu tư tổ chức đấu thầu lại phần công việc còn dang dở. Hiện gói thầu số 16 gồm phần xây lắp và thiết bị chưa thực hiện của gói thầu số 12 đã hoàn thành bước mở thầu.
Ghi nhận của phóng viên, trong khi quá trình dự án lựa chọn nhà thầu mới, công trường tòa nhà Trung tâm CNTT Huế không có hoạt động xây dựng nào. Khu đất dự án được quây tôn kín, cây mai dương, cỏ dại mọc um tùm, sân thượng đọng nước, phần thô công trình vẫn dang dở và chưa có dấu hiệu tái khởi động.