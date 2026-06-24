Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt trên sông Nhật Lệ

TPO - Chiều 24/6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tiến hành xác minh danh tính một thi thể nam giới được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ sông Nhật Lệ, đoạn qua phường Đồng Hới.

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), khoảng 17h30 ngày 24/6, người dân phát hiện một thi thể trôi dạt vào khu vực bến đậu thuộc tổ dân phố Sa Động, phường Đồng Hới, đối diện nhà hàng Bảo Nam trên đường Nhật Lệ.

Thi thể nam giới được phát hiện trôi dạt trên sông Nhật Lệ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để bảo vệ, khám nghiệm ban đầu và xác minh nhân thân nạn nhân.

Qua kiểm tra sơ bộ, nạn nhân là nam giới, chưa xác định được danh tính, cao khoảng 1,7m, tóc đen cắt ngắn kiểu đầu đinh. Thời điểm được phát hiện, người này mặc áo phông màu hồng nhạt có họa tiết ngang trước ngực và quần dài màu nâu.

Thi thể được phát hiện trong tình trạng trôi dạt vào bờ sông Nhật Lệ. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng đề nghị ai có người thân mất liên lạc hoặc có thông tin liên quan đến đặc điểm nhận dạng nêu trên, liên hệ với cơ quan công an hoặc Đồn Biên phòng Nhật Lệ để phối hợp xác minh.