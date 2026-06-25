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Pháp luật

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Lập loạt công ty 'ma', bán hóa đơn khống

Thu Hiền

TPO - Ba đối tượng mua căn cước công dân để thành lập nhiều công ty “ma”, xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho doanh nghiệp nhằm hợp thức hóa chi phí và trốn thuế.

Ngày 24/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố 3 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế”.

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Cơ quan An ninh điều tra Công an Nghệ An đọc lệnh khởi tố bị can đối với Lưu Văn Phong, Đặng Văn Thư và Nguyễn Thị Phúc.

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan Công an phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước hoạt động liên tỉnh, phục vụ hành vi trốn thuế của một số doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An.

Ba đối tượng giữ vai trò chính trong đường dây gồm: Bùi Văn Bảo (SN 1991), Trần Văn Thịnh (SN 1991) và Phạm Minh Cường (SN 1984), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh. Các đối tượng đã thu mua thông tin cá nhân, căn cước công dân để thành lập nhiều công ty “ma”, lấy mã số thuế rồi xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng khống nhằm thu lợi bất chính.

Từ năm 2021, thông qua môi giới, Bảo và Thịnh đã bán cho Nguyễn Thị Phúc (SN 1987), kế toán thuế của một số doanh nghiệp tại Nghệ An, 10 hóa đơn giá trị gia tăng khống có giá trị lớn. Số hóa đơn này được sử dụng để kê khai tăng chi phí đầu vào, khấu trừ thuế giá trị gia tăng và quyết toán thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn.

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Cơ quan An ninh điều tra Công an Nghệ An khám xét nơi làm việc, chỗ ở của Lưu Văn Phong.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thu Hiền
#trốn thuế #hóa đơn khống #công ty ma #Nghệ An #bán hóa đơn #điều tra #pháp luật

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