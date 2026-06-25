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Thế giới

Venezuela rung chuyển vì động đất mạnh, nguy cơ xuất hiện sóng thần

Bình Giang

TPO - Một trận động đất mạnh 7,1 độ vừa làm rung chuyển Venezuela, khiến nhiều tòa nhà ở thủ đô Caracas đổ sập.

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Vị trí tâm chấn trận động đất

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cho biết, tâm chấn của trận động đất nằm ở phía tây của cộng đồng Moron, dọc theo bờ biển Caribe, cách Caracas khoảng 168km. Trận động đất có độ sâu 13km.

Người dân vội vã sơ tán khỏi các tòa nhà rung lắc ở Caracas và vẫn ở ngoài trời. Họ kinh hãi khi thấy toàn bộ các bức tường sụp đổ, khiến đồ đạc ngổn ngang trên đường phố. Cột bụi cũng có thể được nhìn thấy ở hai khu phố của thủ đô, nơi các nhà hàng và các doanh nghiệp thường rất đông đúc.

Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello cho biết, một số bang khác cũng cảm nhận được trận động đất. Khu phố Altamira ở Caracas đang trong "tình trạng đáng báo động" khi nhiều ngôi nhà và toà nhà bị sập. Ông kêu gọi người dân nên ở ngoài trời vì dư chấn có thể gây thêm thiệt hại cho một số công trình.

Sau trận động đất, hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ đã đưa ra cảnh báo sóng thần trên vùng biển Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Anh. Theo cơ quan này, các đảo ngoài khơi bờ biển Venezuela như Aruba, Curacao và Bonaire cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những con sóng nguy hiểm.

Trong khi đó, một trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra ở bờ biển phía đông đảo Honshu của Nhật Bản trong sáng nay, Trung tâm Địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải cho biết. Tuy nhiên, không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Bình Giang
Theo AP
#Động đất #Venezuela #Sóng thần

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