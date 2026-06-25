Liên Hợp Quốc giải cứu 11.000 thuyền viên mắc kẹt ở eo biển Hormuz

TPO - Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) của Liên Hợp Quốc cho biết sẽ sơ tán hơn 11.000 thuyền viên bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz vì cuộc chiến tranh Mỹ - Iran.

Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Chiến dịch này cho thấy cuộc chiến Mỹ - Iran đã gây hậu quả nghiêm trọng cho tuyến đường vận tải quan trọng của thế giới và khiến hàng nghìn thuyền viên bị mắc kẹt.

Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez cho biết, 14 thuyền viên đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này, đồng thời nêu ra kế hoạch thực hiện "chiến dịch quy mô lớn" có sự tham gia của Mỹ, Iran, Oman và các bên khác.

Trong chuyến thăm UAE, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận được câu hỏi rằng liệu Mỹ có thể đảm bảo tự do hàng hải ở eo biển Hormuz hay không, trong bối cảnh đang có thông tin Iran sẽ thu phí các tàu chở dầu.

"Đây là một tuyến đường thủy quốc tế. Không quốc gia nào được phép thu phí hoặc lệ phí trên một tuyến đường thủy quốc tế", ông Rubio nói.

IMO ước tính có tới 600 tàu đang kẹt trong khu vực.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa kêu gọi nhanh chóng khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz, nhằm góp phần bảo đảm sự ổn định của các chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo bản tin của hãng thông tấn Tân Hoa Xã ngày 25/6, ông Vương Nghị đưa ra phát biểu này trong cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar.

Ông cho biết Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với tất cả các bên để tiếp tục thúc đẩy tiến trình đàm phán mà không bị can thiệp hay cản trở.

Thoả thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran đã bắt đầu giúp giải phóng nguồn cung dầu thô bị mắc kẹt tại khu vực Vùng Vịnh, dù vẫn tồn tại những căng thẳng.

Theo Tân Hoa Xã, ông Vương đã nêu ra 3 ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo: Củng cố lệnh ngừng bắn toàn diện; khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz; xây dựng một cấu trúc an ninh khu vực mới do các quốc gia Trung Đông đóng vai trò chủ đạo.

Trước đó cùng ngày, Reuters đưa tin 3 tàu chở dầu chở tổng cộng 5 triệu thùng dầu thô đang rời khỏi eo biển Hormuz, sau khi mắc kẹt ở đó nhiều ngày. Dữ liệu vận tải biển cho thấy 2 tàu trong số đó đang trên hành trình tới châu Á.