Nhóm đối tượng cướp giật tài sản bị bắt sau một giờ gây án

TPO - Nhóm người từ Vĩnh Long sang Tây Ninh giả vờ hỏi mua điện thoại iPhone rồi cướp giật tài sản và bị bắt giữ chỉ sau hơn 1 giờ gây án.

Ngày 25/6, Công an phường Long An, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa truy xét, bắt giữ nhóm đối tượng từ tỉnh Vĩnh Long sang địa bàn Tây Ninh gây ra vụ cướp giật tài sản tại một cửa hàng điện thoại.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật vụ cướp giật điện thoại tại Tây Ninh.

﻿Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Trước đó vào khoảng 13h30 ngày 21/6, tại cửa hàng điện thoại T.B. thuộc phường Long An, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Long (SN 2009), Nguyễn Phúc Thiên Tường (SN 2007), Tiêu Anh Kiệt (SN 2007) và Lê Nguyễn Bích Huyền (SN 2009), cùng đăng ký thường trú tại tỉnh Vĩnh Long đã bàn bạc kế hoạch chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng triển khai truy xét nhanh, bắt giữ các đối tượng trong thời gian ngắn. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Theo cơ quan công an, các đối tượng giả vờ vào cửa hàng hỏi mua một chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max đã qua sử dụng. Lợi dụng lúc nhân viên bán hàng sơ hở, Huyền cầm chiếc điện thoại rồi cùng Kiệt nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Chiếc điện thoại bị chiếm đoạt trị giá khoảng 8,5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Long An đã khẩn trương triển khai lực lượng truy xét. Đến khoảng 15h cùng ngày, toàn bộ các đối tượng liên quan đã bị bắt giữ cùng tang vật.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.