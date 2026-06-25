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Giới trẻ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên trọng thể Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII

Nhóm phóng viên

TPO - Với tinh thần hành động: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, có sự tham gia của 791 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho gần 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Sáng 24/6, đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã dự Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tại Phiên khai mạc sáng 24/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã thông qua chương trình, quy chế, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, trình bày tóm tắt các văn kiện và tham luận.

Chiều 24/6, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, và thảo luận tại 5 diễn đàn với 5 chủ đề khác nhau.

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Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ diễn ra với các nội dung chính: Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội; nghi thức chào cờ; diễn văn khai mạc trọng thể Đại hội; thiếu nhi chào mừng Đại hội; trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị; phóng sự; tham luận của đại biểu tham dự Đại hội.

Đặc biệt, theo chương trình, tại Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn khoá XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031
photo Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Phiên trọng thể
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
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Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
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Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
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Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An dự Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
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Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
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Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
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Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dự Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, dự Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
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Ông Hoàng Bình Quân - Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, dự Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, được truyền hình trực tiếp trên sóng Ðài Truyền hình Việt Nam; tường thuật trực tuyến trên các báo của Ðoàn và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của Ðoàn.

Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra với các nội dung quan trọng, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Ðoàn.

qoute Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết, mục tiêu của nhiệm kỳ 2026 - 2031 là xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn gắn với mục tiêu phát triển của đất nước.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII phải thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí, hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Ủy viên Ban Chấp hành phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung; tiêu biểu về tính xung kích, tính kỷ luật, ý chí, nguyện vọng của thanh niên cả nước; gắn bó với cán bộ, đoàn viên, thanh niên; quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đoàn; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo tổ chức Đoàn trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

report Đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII
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Tại phiên làm việc chiều 24/6, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ; Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đề án, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, là 123 anh chị.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, 100% đại biểu đã thống nhất thông qua Đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 123 ủy viên.

Tuy nhiên, căn cứ vào các cơ cấu của đề án và thực tiễn công tác cán bộ tại các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, được sự thống nhất của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bầu 119 ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, khuyết 4 cơ cấu và sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ.

report Học vấn và chuyên môn nghiệp vụ
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Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, có 1 đại biểu mang học hàm Phó Giáo sư; 24 đại biểu có trình độ tiến sĩ; 291 đại biểu có trình độ thạc sĩ; và 387 đại biểu có trình độ đại học.

14 đại biểu trình độ cao đẳng, 5 đại biểu trình độ trung cấp, 51 đại biểu có trình độ trung học phổ thông và 18 đại biểu là học sinh trung học phổ thông.

report Cơ cấu đại biểu
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Tổng số đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 791 người. Trong đó có 91 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII (chiếm 11,5%); 660 đại biểu do các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc bầu (chiếm 83,5%); cùng 40 đại biểu được chỉ định (chiếm 5%).

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, có 475 đại biểu nam (chiếm 60,05%) và 316 đại biểu nữ (chiếm 39,95%).

Có 144 đại biểu là người dân tộc thiểu số, tương đương 18% tổng số đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Độ tuổi bình quân của các đại biểu là 31,68 tuổi. Đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, là Trương Nguyễn An Nhiên (sinh ngày 24/4/2010, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, TP Huế).

Nhóm phóng viên
#Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Đại hội Đoàn #Thanh niên Việt Nam #Trung ương Đoàn #Ban Bí thư #Ban Chấp hành

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