Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên trọng thể Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII

Sáng 24/6, đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã dự Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tại Phiên khai mạc sáng 24/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã thông qua chương trình, quy chế, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, trình bày tóm tắt các văn kiện và tham luận.

Chiều 24/6, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, và thảo luận tại 5 diễn đàn với 5 chủ đề khác nhau.