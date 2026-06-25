Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII

Sáng 24/6, đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã dự Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Tại Phiên khai mạc sáng 24/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã thông qua chương trình, quy chế, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, trình bày tóm tắt các văn kiện và tham luận.
Chiều 24/6, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, và thảo luận tại 5 diễn đàn với 5 chủ đề khác nhau.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, nêu rõ: Trong giai đoạn 2022 - 2026, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được triển khai trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen; chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng; toàn hệ thống chính trị thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành theo mô hình mới. Chính trong bối cảnh đó, bản lĩnh, sức sáng tạo và khả năng thích ứng của tổ chức Đoàn tiếp tục được khẳng định. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đã đạt kết quả toàn diện, có nhiều điểm nhấn; vừa bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên; góp phần bồi dưỡng lý tưởng, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhiệm kỳ 2026 - 2031 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi đất nước bước vào chặng đường phát triển mới, hướng tới các dấu mốc 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 100 năm thành lập nước và 100 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây cũng là giai đoạn khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế tác động sâu sắc đến mô hình phát triển, cơ cấu lao động, phương thức học tập, làm việc và đời sống tinh thần của thanh thiếu nhi. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu tổ chức Đoàn phải đổi mới không chỉ về nội dung hoạt động, mà còn là đổi mới tư duy tổ chức phong trào, phương thức tập hợp và năng lực dẫn dắt thanh niên trong kỷ nguyên mới. Với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, tri thức, sức khỏe, khát vọng cống hiến và năng lực hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh thiếu nhi, Đại hội xác định khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ là: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.
Trên tinh thần đó cùng với những bài học kinh nghiệm rút ra được trong nhiệm kỳ XII, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031 tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tập trung xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, đạo đức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, năng lực thích ứng và phát triển trong thời đại số. Trọng tâm là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng yêu nước và ý thức thượng tôn pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên. Quán triệt và cụ thể hóa tinh thần “4 kiên định” của Đảng tại Đại hội XIV; chú trọng xây dựng bản sắc văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, bồi dưỡng lối sống đẹp, trách nhiệm xã hội và khát vọng phát triển đất nước trong thanh thiếu nhi. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giáo dục theo hướng chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số. Xây dựng các xu hướng, trào lưu tích cực, đồng thời chủ động nắm bắt dư luận, cung cấp thông tin chính thống và định hướng nhận thức đúng đắn cho thanh niên trước những vấn đề xã hội quan tâm.
Hai là, triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, sẽ là trục xuyên suốt với hệ thống "5 Tiên phong", tập trung vào những nhiệm vụ chiến lược của đất nước: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế; hội nhập quốc tế; tình nguyện vì cộng đồng; bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây sẽ là môi trường thực tiễn sinh động để thanh thiếu nhi trưởng thành về lý tưởng, đạo đức, năng lực và trách nhiệm; phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần tiên phong, xung kích của tuổi trẻ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước.
Ba là, thực hiện hiệu quả chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”. Tổ chức Đoàn cần chuyển mạnh từ tổ chức hoạt động sang kiến tạo môi trường, điều kiện và cơ hội để thanh niên phát triển. Trọng tâm là đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số, ngoại ngữ, năng lực hội nhập quốc tế; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, thích ứng với sự thay đổi nhanh của thị trường lao động; quan tâm phát triển thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe tinh thần, kỹ năng sống và lối sống lành mạnh. Mục tiêu là xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, tiến bộ, xuất sắc về trí tuệ, vượt trội về thể chất và đậm đà bản sắc văn hóa, đủ sức tự tin sánh vai cùng bạn bè quốc tế, góp phần đưa đất nước vươn tới hùng cường và phát triển.
Bốn là, tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, đủ năng lực vận hành và phát triển trong mô hình tổ chức mới. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn là hạt nhân nòng cốt, giữ vững phương châm “3 gần”, “5 phải”, “4 không”; có bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín và phương pháp công tác phù hợp với thanh niên. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên; áp dụng công thức “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo” trong triển khai phong trào, chương trình; tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên và hoạt động của tổ chức Đoàn. Đồng thời, tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên với tinh thần không để thanh niên nào đứng ngoài tổ chức Đoàn, Hội.
Năm là, nâng cao chất lượng công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng. Tạo môi trường thuận lợi để thiếu nhi học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện; đổi mới phương thức giáo dục thiếu nhi phù hợp với đặc điểm tâm lý, nhu cầu và môi trường sống mới. Tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em, nhất là trên không gian mạng; chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; bảo đảm quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em, góp phần xây dựng thế hệ măng non có tri thức, nhân cách, lòng yêu nước và ý thức công dân từ sớm, sẵn sàng bổ sung lực lượng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.
Sáu là, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Qua đó, tiếp tục khẳng định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
"Nhằm cụ thể hóa, hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các Nghị quyết trụ cột, định hướng lớn của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm theo tinh thần dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá, tập trung; đồng thời, lựa chọn 5 nhiệm vụ đột phá để thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trong nhiệm kỳ.
Với truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, Đại hội kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng, quyết tâm xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhấn mạnh.
Đại diện thiếu nhi Việt Nam gửi lời chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, em Cao Phú Quý - học sinh trường THCS Lý Thái Tổ (phường Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ: Các anh chị đoàn viên thanh niên không chỉ là những người anh, người chị gần gũi mà còn là những tấm gương đẹp để chúng em học tập và noi theo.
“Chúng em mong rằng sau Đại hội sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa để chúng em được học tập, trải nghiệm, sáng tạo, được tiếp cận với khoa học công nghệ và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, thân thiện. Chúng em xin hứa sẽ tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, rèn luyện thật tốt để trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tương lai”, em Cao Phú Quý nói.
Trình bày diễn văn khai mạc, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, nêu rõ: Nhìn lại chặng đường vừa qua, với tinh thần “Khát vọng - tiên phong - đoàn kết - bản lĩnh - sáng tạo”, có thể khẳng định công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại những dấu ấn rõ nét. Nổi bật là tổ chức Đoàn đã có bước chuyển mạnh về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, bám sát thực tiễn, lấy thanh niên làm trung tâm của các hoạt động. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành điểm nhấn rõ nét, không những động viên, khuyến khích thanh thiếu niên tham gia tích cực trong lĩnh vực quan trọng này mà còn góp phần làm mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiệu quả đoàn kết, tập hợp thanh niên, mở rộng không gian hoạt động của Đoàn trên môi trường số, không gian mạng. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được quan tâm, triển khai chủ động, kịp thời, phù hợp hơn với yêu cầu của tình hình mới.
Thông qua 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tiếp tục được khơi dậy, phát huy mạnh mẽ. Các hoạt động ngày càng gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và nhu cầu chính đáng của thanh niên, qua đó tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành. Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tình nguyện, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, hình ảnh thanh niên Việt Nam thời kỳ mới tiếp tục được khẳng định rõ hơn: bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong, giàu khát vọng, có trách nhiệm với cộng đồng và sẵn sàng dấn thân vì sự phát triển của đất nước. Những kết quả đáng khích lệ này có được chính là nhờ Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt niềm tin yêu sâu sắc vào thế hệ trẻ và đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh thiếu nhi. Đặc biệt, đó còn là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước. Kính thưa quý vị đại biểu, Kính thưa Đại hội! Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII diễn ra vào thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với những động lực phát triển mạnh mẽ từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đây cũng là thời điểm các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Bối cảnh đó đặt ra cho tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới; đồng thời mở ra nhiều cơ hội để thanh niên trưởng thành, cống hiến và khẳng định mình.
Trước yêu cầu đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung và phương thức hoạt động; sáng tạo, hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả hơn; gần gũi hơn với nhịp sống, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trong thời đại mới. Tổ chức Đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; là môi trường để cán bộ Đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác và năng lực chuyên môn; xây dựng lớp thanh niên tiên phong, giàu tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo.
Trên tinh thần đó, Đại hội lần này có trách nhiệm tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận và quyết định những vấn đề lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới; góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, chăm lo tốt hơn cho thanh niên, động viên, cổ vũ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao năng lực hội nhập, làm chủ khoa học, công nghệ; tạo chuyển biến rõ nét trong phòng ngừa vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi.
Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tình cảm, sự tin yêu đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; sự hướng dẫn tận tình, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, đơn vị, toàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã lập nhiều thành tích, tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.
"Đại hội trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo, sự đóng góp quý báu của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo dục, các đồng chí cán bộ đoàn các thời kỳ và các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng các Văn kiện và chuẩn bị Đại hội, thể hiện tình cảm, niềm tin yêu sâu sắc dành cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam.
Đại hội nhiệt liệt biểu dương phong trào thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, với nhiệt huyết và sáng tạo, bằng những việc làm và hành động cụ thể lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội. Một chặng đường mới của tuổi trẻ Việt Nam đang mở ra. Sức mạnh thanh niên đang được các thế hệ đi trước trao truyền, được Đảng tin yêu, Nhà nước chăm lo, khơi dậy và trao gửi trọng trách trước Tổ quốc, Nhân dân và thanh thiếu nhi.
Với tinh thần: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, những quyết định của Đại hội thể hiện niềm tin son sắt của thế hệ trẻ vào Đảng, vào chế độ; thể hiện nhiệt huyết, ý chí, nghị lực vươn lên mạnh mẽ và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, quyết tâm đem tài năng, sức trẻ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc", Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhấn mạnh.
Dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước:
- Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Đồng chí Nông Đức Mạnh - Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
- Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Đồng chí Phạm Minh Chính - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Đồng chí Nguyễn Văn An - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Na
- Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Đồng chí Phan Diễn - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Đồng chí Trần Quốc Vượng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức kinh tế, xã hội.
"Tôi mong thanh niên Việt Nam hôm nay luôn ghi nhớ: yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước. Thành công bắt đầu từ tinh thần không ngừng học hỏi, không ngừng hoàn thiện, không ngừng đặt ra yêu cầu cao hơn cho bản thân. Không có thành công bền vững nếu thiếu lao động nghiêm túc; không có công trình lớn nếu thiếu tích lũy bền bỉ; không có thành tựu thật sự nếu chỉ dựa vào may mắn hay cảm hứng nhất thời. Con đường đi tới thành công đòi hỏi cả tài năng lẫn kỷ luật, cả nhiệt huyết lẫn chiều sâu, cả khát vọng lớn lẫn sự khiêm tốn, cầu thị"
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển xanh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.
Vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, không chỉ là dịp nhìn lại một nhiệm kỳ công tác, mà còn là thời điểm quan trọng để xác lập tầm nhìn, khát vọng, trách nhiệm và phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, phát huy cao nhất vai trò xung kích, tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc và cùng hướng tới mốc kỷ niệm vô cùng quan trọng, 100 năm sự ra đời của Đảng và 100 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Chương trình nghệ thuật chào mừng Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra với chủ đề “Áo xanh gọi tương lai”, mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, kết nối truyền thống cách mạng, lý tưởng cống hiến và khát vọng vươn mình của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.
Chương trình được dàn dựng công phu với các tiết mục hát múa, hợp xướng, trình diễn nhạc cụ và múa minh họa, tạo nên hành trình nghệ thuật xuyên suốt từ ký ức lịch sử đến nhịp sống thanh niên hôm nay.
Những ca khúc quen thuộc như “Áo mùa đông”, “Bài ca may áo”, “Tự nguyện”, “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, “Mãi mãi tuổi hai mươi” được thể hiện bằng ngôn ngữ sân khấu mới, gợi nhắc hình ảnh các thế hệ thanh niên Việt Nam đã sống, chiến đấu, hy sinh và cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Từ mạch nguồn truyền thống, chương trình tiếp tục mở rộng sang những lát cắt sinh động của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Các tiết mục như “Em ở nông trường em ra biên giới”, “Áo xanh tình nguyện” khắc họa hình ảnh đoàn viên, thanh niên có mặt trên những công trường, nông trường, vùng biên giới, vùng khó khăn; sẵn sàng đi đến nơi Tổ quốc cần, góp sức trong lao động, học tập, tình nguyện và bảo vệ bình yên cuộc sống.
Không khí chương trình được đẩy lên cao trào với những sáng tác mang hơi thở đương đại như “Hò vươn mình”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”.
Sự kết hợp giữa âm nhạc trẻ trung, rap, dân gian đương đại, múa tập thể và phần tham gia của tốp thiếu nhi tạo nên sắc thái tươi mới, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tình yêu Tổ quốc và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên phát triển mới.
Màn kết “Áo xanh gọi tương lai” là điểm nhấn của chương trình, quy tụ các nghệ sĩ, hợp xướng và tốp thiếu nhi trong không gian sân khấu rực rỡ, giàu tính biểu tượng. Ca khúc chủ đề vang lên như lời hiệu triệu tuổi trẻ cả nước tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, tiên phong, cùng đất nước bước vào chặng đường phát triển mới.
Hình ảnh màu áo xanh thanh niên được khắc họa như biểu tượng của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng dựng xây tương lai.
Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ diễn ra với các nội dung chính: Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội; nghi thức chào cờ; diễn văn khai mạc trọng thể Đại hội; thiếu nhi chào mừng Đại hội; trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị; phóng sự; tham luận của đại biểu tham dự Đại hội.
Đặc biệt, theo chương trình, tại Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn khoá XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, được truyền hình trực tiếp trên sóng Ðài Truyền hình Việt Nam; tường thuật trực tuyến trên các báo của Ðoàn và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của Ðoàn.
Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra với các nội dung quan trọng, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Ðoàn.
Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết, mục tiêu của nhiệm kỳ 2026 - 2031 là xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn gắn với mục tiêu phát triển của đất nước.
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII phải thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí, hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Ủy viên Ban Chấp hành phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung; tiêu biểu về tính xung kích, tính kỷ luật, ý chí, nguyện vọng của thanh niên cả nước; gắn bó với cán bộ, đoàn viên, thanh niên; quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đoàn; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo tổ chức Đoàn trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tại phiên làm việc chiều 24/6, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ; Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Theo đề án, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, là 123 anh chị.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, 100% đại biểu đã thống nhất thông qua Đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 123 ủy viên.
Tuy nhiên, căn cứ vào các cơ cấu của đề án và thực tiễn công tác cán bộ tại các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, được sự thống nhất của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bầu 119 ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, khuyết 4 cơ cấu và sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ.
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, có 1 đại biểu mang học hàm Phó Giáo sư; 24 đại biểu có trình độ tiến sĩ; 291 đại biểu có trình độ thạc sĩ; và 387 đại biểu có trình độ đại học.
14 đại biểu trình độ cao đẳng, 5 đại biểu trình độ trung cấp, 51 đại biểu có trình độ trung học phổ thông và 18 đại biểu là học sinh trung học phổ thông.
Tổng số đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 791 người. Trong đó có 91 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII (chiếm 11,5%); 660 đại biểu do các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc bầu (chiếm 83,5%); cùng 40 đại biểu được chỉ định (chiếm 5%).
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, có 475 đại biểu nam (chiếm 60,05%) và 316 đại biểu nữ (chiếm 39,95%).
Có 144 đại biểu là người dân tộc thiểu số, tương đương 18% tổng số đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Độ tuổi bình quân của các đại biểu là 31,68 tuổi. Đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, là Trương Nguyễn An Nhiên (sinh ngày 24/4/2010, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, TP Huế).