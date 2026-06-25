Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII

report Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, nêu rõ: Trong giai đoạn 2022 - 2026, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được triển khai trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen; chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng; toàn hệ thống chính trị thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành theo mô hình mới. Chính trong bối cảnh đó, bản lĩnh, sức sáng tạo và khả năng thích ứng của tổ chức Đoàn tiếp tục được khẳng định. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đã đạt kết quả toàn diện, có nhiều điểm nhấn; vừa bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên; góp phần bồi dưỡng lý tưởng, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi đất nước bước vào chặng đường phát triển mới, hướng tới các dấu mốc 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 100 năm thành lập nước và 100 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây cũng là giai đoạn khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế tác động sâu sắc đến mô hình phát triển, cơ cấu lao động, phương thức học tập, làm việc và đời sống tinh thần của thanh thiếu nhi. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu tổ chức Đoàn phải đổi mới không chỉ về nội dung hoạt động, mà còn là đổi mới tư duy tổ chức phong trào, phương thức tập hợp và năng lực dẫn dắt thanh niên trong kỷ nguyên mới. Với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, tri thức, sức khỏe, khát vọng cống hiến và năng lực hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh thiếu nhi, Đại hội xác định khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ là: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.

Trên tinh thần đó cùng với những bài học kinh nghiệm rút ra được trong nhiệm kỳ XII, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031 tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, đạo đức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, năng lực thích ứng và phát triển trong thời đại số. Trọng tâm là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng yêu nước và ý thức thượng tôn pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên. Quán triệt và cụ thể hóa tinh thần “4 kiên định” của Đảng tại Đại hội XIV; chú trọng xây dựng bản sắc văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, bồi dưỡng lối sống đẹp, trách nhiệm xã hội và khát vọng phát triển đất nước trong thanh thiếu nhi. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giáo dục theo hướng chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số. Xây dựng các xu hướng, trào lưu tích cực, đồng thời chủ động nắm bắt dư luận, cung cấp thông tin chính thống và định hướng nhận thức đúng đắn cho thanh niên trước những vấn đề xã hội quan tâm.

Hai là, triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, sẽ là trục xuyên suốt với hệ thống "5 Tiên phong", tập trung vào những nhiệm vụ chiến lược của đất nước: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế; hội nhập quốc tế; tình nguyện vì cộng đồng; bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây sẽ là môi trường thực tiễn sinh động để thanh thiếu nhi trưởng thành về lý tưởng, đạo đức, năng lực và trách nhiệm; phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần tiên phong, xung kích của tuổi trẻ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước.

Ba là, thực hiện hiệu quả chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”. Tổ chức Đoàn cần chuyển mạnh từ tổ chức hoạt động sang kiến tạo môi trường, điều kiện và cơ hội để thanh niên phát triển. Trọng tâm là đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số, ngoại ngữ, năng lực hội nhập quốc tế; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, thích ứng với sự thay đổi nhanh của thị trường lao động; quan tâm phát triển thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe tinh thần, kỹ năng sống và lối sống lành mạnh. Mục tiêu là xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, tiến bộ, xuất sắc về trí tuệ, vượt trội về thể chất và đậm đà bản sắc văn hóa, đủ sức tự tin sánh vai cùng bạn bè quốc tế, góp phần đưa đất nước vươn tới hùng cường và phát triển.

Bốn là, tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, đủ năng lực vận hành và phát triển trong mô hình tổ chức mới. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn là hạt nhân nòng cốt, giữ vững phương châm “3 gần”, “5 phải”, “4 không”; có bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín và phương pháp công tác phù hợp với thanh niên. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên; áp dụng công thức “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo” trong triển khai phong trào, chương trình; tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên và hoạt động của tổ chức Đoàn. Đồng thời, tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên với tinh thần không để thanh niên nào đứng ngoài tổ chức Đoàn, Hội.

Năm là, nâng cao chất lượng công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng. Tạo môi trường thuận lợi để thiếu nhi học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện; đổi mới phương thức giáo dục thiếu nhi phù hợp với đặc điểm tâm lý, nhu cầu và môi trường sống mới. Tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em, nhất là trên không gian mạng; chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; bảo đảm quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em, góp phần xây dựng thế hệ măng non có tri thức, nhân cách, lòng yêu nước và ý thức công dân từ sớm, sẵn sàng bổ sung lực lượng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.

Sáu là, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Qua đó, tiếp tục khẳng định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

"Nhằm cụ thể hóa, hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các Nghị quyết trụ cột, định hướng lớn của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm theo tinh thần dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá, tập trung; đồng thời, lựa chọn 5 nhiệm vụ đột phá để thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trong nhiệm kỳ.

Với truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, Đại hội kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng, quyết tâm xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhấn mạnh.