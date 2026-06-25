Đối tượng phá kính nhiều ô tô để ở đường Võ Chí Công khai gì?

TPO - Do xích mích với một nhóm người trong lúc hát karaoke nên Trần Văn Long đã cầm 2 con dao đi giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, Long không tìm thấy nhóm người kia nên đã chém vào một số ô tô để ngoài đường Võ Chí Công gây hư hỏng tài sản.

Đối tượng Long.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 22/6, Công an TP Hà Nội nhận tin báo có đối tượng cầm dao chém vào kính một số ô tô đỗ tại ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, phường Tây Hồ.

Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh và Công an phường Tây Hồ triển khai đến hiện trường, khống chế đối tượng cùng 2 con dao về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Tại trụ sở, lực lượng Công an đã xác định danh tính đối tượng gây ra vụ việc là Trần Văn Long (SN 1988, trú tại xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội).

Long là đối tượng đã có tiền án về tội giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ô tô bị đối tượng chém vào kính.

Bước đầu, Trần Văn Long khai nhận, do có mâu thuẫn, xích mích với một nhóm người không quen biết trong lúc hát karaoke nên Long đã cầm 2 con dao (1 dao phay, 1 dao gọt hoa quả) đi tìm nhóm trên để giải quyết mâu thuẫn nhưng không tìm thấy.

Long đi bộ trên vỉa hè dọc tuyến Nguyễn Hoàng Tôn, hướng đi Võ Chí Công, vừa đi vừa cầm dao chém vào kính của nhiều ô tô đỗ ven đường.

Căn cứ tài liệu xác minh, Công an phường Tây Hồ đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Long về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" theo quy định tại Khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự.

Hiện, Công an phường Tây Hồ đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng, xác minh người bị hại và xác định giá trị tài sản bị thiệt hại để xử lý theo quy định của pháp luật.