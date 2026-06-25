Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Mỗi cán bộ Đoàn là người truyền cảm hứng, mỗi cơ sở Đoàn là điểm tựa niềm tin'

Sáng 24/6, đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã dự Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Tại Phiên khai mạc sáng 24/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã thông qua chương trình, quy chế, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, trình bày tóm tắt các văn kiện và tham luận.
Chiều 24/6, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, và thảo luận tại 5 diễn đàn với 5 chủ đề khác nhau.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, nêu rõ: Tập thể Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới nhận thức sâu sắc rằng đây thực sự là vinh dự to lớn nhưng cũng là nhiệm vụ nặng nề, và xin hứa trước Đại hội và tuổi trẻ cả nước: Không ngừng tự tu dưỡng, tự rèn luyện bản thân về mọi mặt. Luôn tiên phong, gương mẫu trong công tác và cuộc sống, gần gũi với thanh niên, sâu sát cơ sở. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động. Đoàn kết một lòng; tận tâm, tận lực, cùng cán bộ Đoàn và đoàn viên cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động. Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn; lấy đoàn viên thanh niên làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển. Dẫn dắt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có những bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu đưa đất nước phát triển. Xứng đáng với niềm tin yêu sâu sắc và kỳ vọng to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với thế hệ trẻ, tiếp nối truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.
“Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII kính mong các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể; các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành trách nhiệm được Đại hội giao. Chúng tôi xin cầu thị lắng nghe những góp ý thẳng thắn phê bình đối với những hạn chế, yếu kém cũng như những ý tưởng, giải pháp hay để kịp thời điều chỉnh, khắc phục trong quá trình chỉ đạo, điều hành”, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII nói.
Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và thống nhất cao, tại phiên làm việc chiều ngày 24/6/2026, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 119 đồng chí.
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII diễn ra vào tối ngày 24/6/2026 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XIII nhiệm kỳ 2026 - 2031, kết quả cụ thể như sau:
Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII gồm các đồng chí:
1. Đồng chí Bùi Minh Tuấn - Trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn
2. Đồng chí Nguyễn Thái An - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn
3. Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn
4. Đồng chí Lê Hải Long - Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn
5. Đồng chí Lâm Tùng - Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn
6. Đồng chí Hoàng Thái Nam - Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn
7. Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên - Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn
8. Đồng chí Phạm Thị Thu Hiền - Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên
9. Đồng chí Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang
10. Đồng chí Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình
11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành đoàn Hà Nội
12.Đồng chí Nguyễn Ny Hương - Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
13. Đồng chí Lê Công Hùng - Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng
14. Đồng chí Lương Minh Tùng - Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk
15. Đồng chí Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai
16. Đồng chí Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành đoàn Cần Thơ
17. Đồng chí Ngô Minh Hải - Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh
18. Đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ
19. Đồng chí Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên Công an Nhân dân
20. Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội
Hội nghị đã bầu Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 5 đồng chí:
- Đồng chí Bùi Quang Huy được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII
- Đồng chí Nguyễn Minh Triết được bầu giữ chức Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XIII
- Đồng chí Nguyễn Tường Lâm được bầu giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII
- Đồng chí Nguyễn Kim Quy được bầu giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII
- Đồng chí Hồ Hồng Nguyên được bầu giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII
Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 17 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XIII.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nghiêm túc tiếp thu nội dung phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
“Đại hội trân trọng cảm ơn sự ghi nhận, niềm tin yêu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. Đại hội xin hứa sẽ chủ động, quyết liệt, sớm cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thành những giải pháp cụ thể để bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng và khơi dậy khát vọng cống hiến, tham gia phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, nói.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trải qua 95 năm xây dựng, học tập, lao động, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, lực lượng xung kích cách mạng, người bạn đồng hành thân thiết của tuổi trẻ Việt Nam.
Lịch sử vẻ vang của Đoàn hòa trong lịch sử hào hùng của dân tộc; mỗi chặng đường phát triển của đất nước đều có dấu ấn sâu đậm của những người trẻ biết đặt Tổ quốc lên trên hết, biến tình yêu nước thành ý chí hành động, thành khát vọng vươn lên, thành những việc làm thiết thực phục vụ nhân dân, dựng xây, phát triển đất nước.
Đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thiếu niên - nhi đồng có nhiều đổi mới, thiết thực hơn, hiện đại hơn, gần thanh niên hơn, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước trong nhiệm kỳ qua.
Bên cạnh những kết quả đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, bất cập.
Những hạn chế đó đòi hỏi Đoàn phải đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, thực chất hơn. Đổi mới để nâng cao bản lĩnh chính trị, phương pháp hành động, để thực hiện tốt hơn yêu cầu của Đảng; gần thanh niên hơn, sát cơ sở hơn, hiệu quả hơn trong hoạt động; xứng đáng hơn với niềm tin của Đảng, Nhà nước, nhân dân và của chính thế hệ trẻ vào tổ chức Đoàn thanh niên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Đại hội lần này diễn ra khi đất nước đứng trước vận hội phát triển mới. Trong bối cảnh đó, thanh niên không chỉ kế tục sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, mà trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai.
Sau Đại hội lần này, phải chuyển hóa rõ rệt hành động của tuổi trẻ cả nước: bản lĩnh hơn trong lý tưởng, tự cường hơn trong học tập và lao động, tiên phong hơn trong sáng tạo, mạnh mẽ hơn trong khát vọng cống hiến và chủ động hơn trong làm chủ tương lai của chính mình, của đất nước.
Cơ bản tán thành với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên.
"Giáo dục lý tưởng cho thanh niên không chỉ là truyền đạt nghị quyết, tổ chức sinh hoạt chính trị, càng không thể dừng ở khẩu hiệu. Điều quan trọng là làm cho thanh niên hiểu đúng, tin mãnh liệt, hành động tự giác"
Đoàn phải giáo dục bằng lý lẽ đúng, sự thật thuyết phục, tấm gương gần gũi, đối thoại chân thành và môi trường rèn luyện thực tiễn.
Trên không gian mạng, Đoàn phải hiện diện mạnh mẽ, thông minh, nhân văn; biết lắng nghe, nói đúng điều thanh niên cần, nói bằng cách thanh niên hiểu; lan tỏa điều tốt đẹp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả, lối sống thực dụng, lệch chuẩn, vô cảm.
Mỗi cán bộ Đoàn phải là người truyền cảm hứng; mỗi cơ sở Đoàn là điểm tựa niềm tin; mỗi đoàn viên là hạt nhân tích cực trong cộng đồng.
Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học-công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Thanh niên không thể chỉ học để có bằng cấp, mà phải học để làm người, làm việc, sáng tạo, làm chủ cuộc sống và phụng sự Tổ quốc. Mỗi bạn trẻ cần hình thành thói quen tự học, luyện ngoại ngữ, rèn kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy phản biện, khả năng hợp tác và năng lực thích ứng với biến đổi nhanh của xã hội và thị trường lao động.
Đoàn phải cổ vũ mạnh mẽ tinh thần “thanh niên Việt Nam làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo;” tạo môi trường để người trẻ nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; kết nối thanh niên với nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia, thị trường và trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; phải giúp thanh niên biến ước mơ thành năng lực, biến năng lực thành sản phẩm, biến sản phẩm thành giá trị cho đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng.
Mỗi phong trào cần trả lời rõ: phục vụ ai, giải quyết việc gì, tạo sản phẩm gì, để lại mô hình gì, phát hiện cán bộ nào, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú nào?
"Thanh niên tình nguyện phải đi vào việc khó, việc mới, việc ở cơ sở; tham gia chuyển đổi số cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ biên giới, hải đảo"
Tuổi trẻ sáng tạo phải gắn với nâng cao năng suất lao động, cải cách hành chính, phát triển khoa học - công nghệ, giải quyết vấn đề thực tiễn. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc phải góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh mạng, an ninh văn hóa, an ninh con người; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở.
Đồng hành thiết thực hơn với thanh niên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và phát triển toàn diện. Đoàn cần chăm lo tốt hơn việc hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa, sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh niên; phải quan tâm nhiều hơn đến thanh niên công nhân, nông thôn, sau xuất ngũ, dân tộc thiểu số, tôn giáo, yếu thế, khuyết tật, hoàn lương, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin; đồng hành với thanh niên là mở đường, tiếp sức, trao niềm tin, giao việc, tạo môi trường để thanh niên tự tin trưởng thành.
Xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, thật sự là đội dự bị tin cậy của Đảng và môi trường rèn luyện cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị. Xây dựng Đoàn là góp phần xây dựng Đảng trong thanh niên. Tổ chức Đoàn phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; phải gần thanh niên, hiểu thanh niên, tin thanh niên, giao việc và dẫn dắt thanh niên trưởng thành.
Cán bộ Đoàn thời kỳ mới phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, phương pháp dân vận tốt, năng lực tổ chức phong trào, năng lực số, năng lực tham mưu chính sách, khả năng đối thoại và xử lý vấn đề mới phát sinh trong thanh niên.
Mỗi cán bộ Đoàn phải là tấm gương về học tập, đổi mới, dấn thân, nói đi đôi với làm; không hành chính hóa, không xa cơ sở, không chỉ giỏi tổ chức sự kiện mà yếu tổ chức thanh niên hành động.
Đoàn cần nâng cao chất lượng đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn, tổ chức cơ sở Đoàn. Sinh hoạt Đoàn phải tránh hình thức, tăng đối thoại, rèn luyện, việc cụ thể.
Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng phải coi trọng chất lượng, dựa trên bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực hành động, uy tín trong thanh niên và kết quả rèn luyện qua thực tiễn.
Đoàn phải thực sự là môi trường phát hiện, bồi dưỡng, thử thách, cung cấp nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị.
Để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên.
Công tác thanh niên là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và xã hội; không phải nhiệm vụ riêng của Đoàn. Cấp ủy các cấp cần lãnh đạo, định hướng, giao nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá công tác Đoàn bằng kết quả thực chất.
Chính quyền các cấp cần cụ thể hóa chính sách học tập, việc làm, nhà ở, khởi nghiệp, thiết chế văn hóa, thể thao, sức khỏe tinh thần, môi trường sáng tạo cho thanh niên.
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn trong tập hợp, giáo dục, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới: nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn.
Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt niềm tin tưởng sâu sắc vào thế hệ trẻ Việt Nam. Niềm tin ấy phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, mỗi thanh niên Việt Nam hãy nuôi dưỡng hoài bão lớn nhưng cần bắt đầu từ những việc thường ngày: học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, sống trung thực, kỷ luật, nhân ái, trách nhiệm; tự hào về dân tộc, yêu thương đồng bào, tôn trọng pháp luật, bảo vệ lẽ phải, dấn thân vì việc chung.
"Mỗi thanh niên Việt Nam khi bước ra thế giới phải là một hình ảnh đẹp của đất nước: tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế"
Với truyền thống vẻ vang của Đoàn, với bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng và sức sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam, với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của toàn xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đoàn sẽ sớm đi vào cuộc sống; công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ phát triển thực chất, mạnh mẽ, sáng tạo hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trình bày tham luận với chủ đề “Thanh niên TPHCM tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, đồng chí Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM, cho biết: Thời gian qua, Thành Đoàn TPHCM đã triển khai Đội hình Thanh niên tình nguyện “Mùa hè số” với mục tiêu đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, xây dựng công dân số và nâng cao năng lực số trong cộng đồng; thành lập 489 đội hình “Mùa hè số” với 13.600 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia.
Bên cạnh đó, Thành Đoàn cũng đã triển khai hiệu quả các mạng lưới liên kết với các viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp, đặc biệt là duy trì hoạt động của câu lạc bộ các nhà khoa học trẻ Thành phố Hồ Chí Minh; đầu tư đa dạng các mô hình sân chơi học thuật, hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho thanh niên…
Từ thực tiễn trên, Bí thư Thành Đoàn TPHCM đề xuất và kính mong lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục tin tưởng, giao nhiệm vụ cho thanh niên được dấn thân, cống hiến ở lĩnh vực khó góp phần chung cho sự phát triển của đất nước; tạo điều kiện để tổ chức Đoàn có lực lượng, có nhân tố để làm công tác vận động thanh niên tham gia tích cực trong thực hiện các mô hình, giải pháp đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Đối với các bộ, ngành có liên quan, Bí thư Thành Đoàn TPHCM đề xuất tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng tài năng trẻ, tạo điều kiện để thanh niên được tham gia sâu hơn vào quá trình nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và giải quyết các bài toán phát triển của đất nước.
“Đề xuất Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học và Công nghệ ký chương trình liên tịch về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia chuyển đổi số của hệ thống chính trị, phối hợp thực hiện chương trình phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu của thực tiễn”, Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải nói.
Trình bày tham luận với chủ đề: “Phát huy vai trò của Đoàn trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên trong kỷ nguyên mới”, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, nêu rõ: Bên cạnh những cơ hội rộng mở, thanh niên đang chịu nhiều áp lực vô hình làm ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng và lối sống. Đó là sự hoang mang giữa một "biển" thông tin thật - giả, tốt - xấu đan xen. Giữa thế giới ảo kết nối vạn vật, không ít bạn trẻ lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng và dễ dàng sa đà vào những trào lưu độc hại, lệch chuẩn. Do vậy, tổ chức Đoàn phải làm tốt vai trò của một người bạn đồng hành thực sự.
Trong giai đoạn tiếp theo, Thành Đoàn Hà Nội sẽ đưa các nội dung tuyên truyền một chiều khô khan vào không gian tương tác số. Khi thanh niên được "nhập vai" qua thực tế ảo hay học tập, thi đua trên các nền tảng số, những bài học lý luận, lịch sử sẽ được thẩm thấu một cách tự nhiên và sâu sắc nhất.
“Thành Đoàn Hà Nội mạnh dạn loại bỏ các khuôn mẫu rườm rà, đóng gói thông điệp thành các định dạng ngắn gọn, có tính lan truyền cao như podcast, short-video hay infographic với nội dung phong phú, sáng tạo. Đặc biệt, lấy người trẻ dẫn dắt người trẻ. Dùng chính những câu chuyện dấn thân chân thực của họ để truyền lửa thay cho những khẩu hiệu khô cứng”, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội nói, đồng thời nhấn mạnh, giáo dục lý tưởng, đạo đức và lối sống hiệu quả nhất chính là đặt người trẻ vào môi trường cống hiến thực tế, để họ thấy mình có giá trị, thấy những lý tưởng cao đẹp của mình đem lại điều tốt đẹp cho cộng đồng. Thành Đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường tạo lập môi trường để thanh niên dùng chính chất xám, chuyên môn của mình giải quyết các bài toán cộng đồng, để mỗi bạn trẻ bắt đầu khát vọng lớn từ hành động nhỏ và hiệu quả thực.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, nêu rõ: Trong giai đoạn 2022 - 2026, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được triển khai trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen; chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng; toàn hệ thống chính trị thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành theo mô hình mới. Chính trong bối cảnh đó, bản lĩnh, sức sáng tạo và khả năng thích ứng của tổ chức Đoàn tiếp tục được khẳng định. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đã đạt kết quả toàn diện, có nhiều điểm nhấn; vừa bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên; góp phần bồi dưỡng lý tưởng, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhiệm kỳ 2026 - 2031 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi đất nước bước vào chặng đường phát triển mới, hướng tới các dấu mốc 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 100 năm thành lập nước và 100 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây cũng là giai đoạn khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế tác động sâu sắc đến mô hình phát triển, cơ cấu lao động, phương thức học tập, làm việc và đời sống tinh thần của thanh thiếu nhi. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu tổ chức Đoàn phải đổi mới không chỉ về nội dung hoạt động, mà còn là đổi mới tư duy tổ chức phong trào, phương thức tập hợp và năng lực dẫn dắt thanh niên trong kỷ nguyên mới. Với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, tri thức, sức khỏe, khát vọng cống hiến và năng lực hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh thiếu nhi, Đại hội xác định khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ là: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.
Trên tinh thần đó cùng với những bài học kinh nghiệm rút ra được trong nhiệm kỳ XII, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031 tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tập trung xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, đạo đức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, năng lực thích ứng và phát triển trong thời đại số. Trọng tâm là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng yêu nước và ý thức thượng tôn pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên. Quán triệt và cụ thể hóa tinh thần “4 kiên định” của Đảng tại Đại hội XIV; chú trọng xây dựng bản sắc văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, bồi dưỡng lối sống đẹp, trách nhiệm xã hội và khát vọng phát triển đất nước trong thanh thiếu nhi. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giáo dục theo hướng chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số. Xây dựng các xu hướng, trào lưu tích cực, đồng thời chủ động nắm bắt dư luận, cung cấp thông tin chính thống và định hướng nhận thức đúng đắn cho thanh niên trước những vấn đề xã hội quan tâm.
Hai là, triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, sẽ là trục xuyên suốt với hệ thống "5 Tiên phong", tập trung vào những nhiệm vụ chiến lược của đất nước: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế; hội nhập quốc tế; tình nguyện vì cộng đồng; bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây sẽ là môi trường thực tiễn sinh động để thanh thiếu nhi trưởng thành về lý tưởng, đạo đức, năng lực và trách nhiệm; phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần tiên phong, xung kích của tuổi trẻ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước.
Ba là, thực hiện hiệu quả chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”. Tổ chức Đoàn cần chuyển mạnh từ tổ chức hoạt động sang kiến tạo môi trường, điều kiện và cơ hội để thanh niên phát triển. Trọng tâm là đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số, ngoại ngữ, năng lực hội nhập quốc tế; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, thích ứng với sự thay đổi nhanh của thị trường lao động; quan tâm phát triển thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe tinh thần, kỹ năng sống và lối sống lành mạnh. Mục tiêu là xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, tiến bộ, xuất sắc về trí tuệ, vượt trội về thể chất và đậm đà bản sắc văn hóa, đủ sức tự tin sánh vai cùng bạn bè quốc tế, góp phần đưa đất nước vươn tới hùng cường và phát triển.
Bốn là, tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, đủ năng lực vận hành và phát triển trong mô hình tổ chức mới. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn là hạt nhân nòng cốt, giữ vững phương châm “3 gần”, “5 phải”, “4 không”; có bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín và phương pháp công tác phù hợp với thanh niên. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên; áp dụng công thức “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo” trong triển khai phong trào, chương trình; tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên và hoạt động của tổ chức Đoàn. Đồng thời, tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên với tinh thần không để thanh niên nào đứng ngoài tổ chức Đoàn, Hội.
Năm là, nâng cao chất lượng công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng. Tạo môi trường thuận lợi để thiếu nhi học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện; đổi mới phương thức giáo dục thiếu nhi phù hợp với đặc điểm tâm lý, nhu cầu và môi trường sống mới. Tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em, nhất là trên không gian mạng; chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; bảo đảm quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em, góp phần xây dựng thế hệ măng non có tri thức, nhân cách, lòng yêu nước và ý thức công dân từ sớm, sẵn sàng bổ sung lực lượng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.
Sáu là, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Qua đó, tiếp tục khẳng định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
"Nhằm cụ thể hóa, hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các Nghị quyết trụ cột, định hướng lớn của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm theo tinh thần dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá, tập trung; đồng thời, lựa chọn 5 nhiệm vụ đột phá để thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trong nhiệm kỳ.
Với truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, Đại hội kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng, quyết tâm xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhấn mạnh.
Đại diện thiếu nhi Việt Nam gửi lời chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, em Cao Phú Quý - học sinh trường THCS Lý Thái Tổ (phường Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ: Các anh chị đoàn viên thanh niên không chỉ là những người anh, người chị gần gũi mà còn là những tấm gương đẹp để chúng em học tập và noi theo.
“Chúng em mong rằng sau Đại hội sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa để chúng em được học tập, trải nghiệm, sáng tạo, được tiếp cận với khoa học công nghệ và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, thân thiện. Chúng em xin hứa sẽ tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, rèn luyện thật tốt để trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tương lai”, em Cao Phú Quý nói.
Trình bày diễn văn khai mạc, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, nêu rõ: Nhìn lại chặng đường vừa qua, với tinh thần “Khát vọng - tiên phong - đoàn kết - bản lĩnh - sáng tạo”, có thể khẳng định công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại những dấu ấn rõ nét. Nổi bật là tổ chức Đoàn đã có bước chuyển mạnh về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, bám sát thực tiễn, lấy thanh niên làm trung tâm của các hoạt động. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành điểm nhấn rõ nét, không những động viên, khuyến khích thanh thiếu niên tham gia tích cực trong lĩnh vực quan trọng này mà còn góp phần làm mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiệu quả đoàn kết, tập hợp thanh niên, mở rộng không gian hoạt động của Đoàn trên môi trường số, không gian mạng. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được quan tâm, triển khai chủ động, kịp thời, phù hợp hơn với yêu cầu của tình hình mới.
Thông qua 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tiếp tục được khơi dậy, phát huy mạnh mẽ. Các hoạt động ngày càng gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và nhu cầu chính đáng của thanh niên, qua đó tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành. Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tình nguyện, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, hình ảnh thanh niên Việt Nam thời kỳ mới tiếp tục được khẳng định rõ hơn: bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong, giàu khát vọng, có trách nhiệm với cộng đồng và sẵn sàng dấn thân vì sự phát triển của đất nước. Những kết quả đáng khích lệ này có được chính là nhờ Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt niềm tin yêu sâu sắc vào thế hệ trẻ và đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh thiếu nhi. Đặc biệt, đó còn là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước. Kính thưa quý vị đại biểu, Kính thưa Đại hội! Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII diễn ra vào thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với những động lực phát triển mạnh mẽ từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đây cũng là thời điểm các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Bối cảnh đó đặt ra cho tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới; đồng thời mở ra nhiều cơ hội để thanh niên trưởng thành, cống hiến và khẳng định mình.
Trước yêu cầu đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung và phương thức hoạt động; sáng tạo, hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả hơn; gần gũi hơn với nhịp sống, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trong thời đại mới. Tổ chức Đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; là môi trường để cán bộ Đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác và năng lực chuyên môn; xây dựng lớp thanh niên tiên phong, giàu tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo.
Trên tinh thần đó, Đại hội lần này có trách nhiệm tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận và quyết định những vấn đề lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới; góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, chăm lo tốt hơn cho thanh niên, động viên, cổ vũ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao năng lực hội nhập, làm chủ khoa học, công nghệ; tạo chuyển biến rõ nét trong phòng ngừa vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi.
Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tình cảm, sự tin yêu đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; sự hướng dẫn tận tình, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, đơn vị, toàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã lập nhiều thành tích, tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.
"Đại hội trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo, sự đóng góp quý báu của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo dục, các đồng chí cán bộ đoàn các thời kỳ và các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng các Văn kiện và chuẩn bị Đại hội, thể hiện tình cảm, niềm tin yêu sâu sắc dành cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam.
Đại hội nhiệt liệt biểu dương phong trào thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, với nhiệt huyết và sáng tạo, bằng những việc làm và hành động cụ thể lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội. Một chặng đường mới của tuổi trẻ Việt Nam đang mở ra. Sức mạnh thanh niên đang được các thế hệ đi trước trao truyền, được Đảng tin yêu, Nhà nước chăm lo, khơi dậy và trao gửi trọng trách trước Tổ quốc, Nhân dân và thanh thiếu nhi.
Với tinh thần: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, những quyết định của Đại hội thể hiện niềm tin son sắt của thế hệ trẻ vào Đảng, vào chế độ; thể hiện nhiệt huyết, ý chí, nghị lực vươn lên mạnh mẽ và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, quyết tâm đem tài năng, sức trẻ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc", Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhấn mạnh.
Dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước:
- Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Đồng chí Nông Đức Mạnh - Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
- Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Đồng chí Phạm Minh Chính - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Đồng chí Nguyễn Văn An - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Đồng chí Phan Diễn - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Đồng chí Trần Quốc Vượng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức kinh tế, xã hội.
"Tôi mong thanh niên Việt Nam hôm nay luôn ghi nhớ: yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước. Thành công bắt đầu từ tinh thần không ngừng học hỏi, không ngừng hoàn thiện, không ngừng đặt ra yêu cầu cao hơn cho bản thân. Không có thành công bền vững nếu thiếu lao động nghiêm túc; không có công trình lớn nếu thiếu tích lũy bền bỉ; không có thành tựu thật sự nếu chỉ dựa vào may mắn hay cảm hứng nhất thời. Con đường đi tới thành công đòi hỏi cả tài năng lẫn kỷ luật, cả nhiệt huyết lẫn chiều sâu, cả khát vọng lớn lẫn sự khiêm tốn, cầu thị"
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển xanh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.
Vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, không chỉ là dịp nhìn lại một nhiệm kỳ công tác, mà còn là thời điểm quan trọng để xác lập tầm nhìn, khát vọng, trách nhiệm và phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, phát huy cao nhất vai trò xung kích, tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc và cùng hướng tới mốc kỷ niệm vô cùng quan trọng, 100 năm sự ra đời của Đảng và 100 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Chương trình nghệ thuật chào mừng Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra với chủ đề “Áo xanh gọi tương lai”, mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, kết nối truyền thống cách mạng, lý tưởng cống hiến và khát vọng vươn mình của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.
Chương trình được dàn dựng công phu với các tiết mục hát múa, hợp xướng, trình diễn nhạc cụ và múa minh họa, tạo nên hành trình nghệ thuật xuyên suốt từ ký ức lịch sử đến nhịp sống thanh niên hôm nay.
Những ca khúc quen thuộc như “Áo mùa đông”, “Bài ca may áo”, “Tự nguyện”, “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, “Mãi mãi tuổi hai mươi” được thể hiện bằng ngôn ngữ sân khấu mới, gợi nhắc hình ảnh các thế hệ thanh niên Việt Nam đã sống, chiến đấu, hy sinh và cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Từ mạch nguồn truyền thống, chương trình tiếp tục mở rộng sang những lát cắt sinh động của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Các tiết mục như “Em ở nông trường em ra biên giới”, “Áo xanh tình nguyện” khắc họa hình ảnh đoàn viên, thanh niên có mặt trên những công trường, nông trường, vùng biên giới, vùng khó khăn; sẵn sàng đi đến nơi Tổ quốc cần, góp sức trong lao động, học tập, tình nguyện và bảo vệ bình yên cuộc sống.
Không khí chương trình được đẩy lên cao trào với những sáng tác mang hơi thở đương đại như “Hò vươn mình”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”.
Sự kết hợp giữa âm nhạc trẻ trung, rap, dân gian đương đại, múa tập thể và phần tham gia của tốp thiếu nhi tạo nên sắc thái tươi mới, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tình yêu Tổ quốc và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên phát triển mới.
Màn kết “Áo xanh gọi tương lai” là điểm nhấn của chương trình, quy tụ các nghệ sĩ, hợp xướng và tốp thiếu nhi trong không gian sân khấu rực rỡ, giàu tính biểu tượng. Ca khúc chủ đề vang lên như lời hiệu triệu tuổi trẻ cả nước tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, tiên phong, cùng đất nước bước vào chặng đường phát triển mới.
Hình ảnh màu áo xanh thanh niên được khắc họa như biểu tượng của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng dựng xây tương lai.
Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ diễn ra với các nội dung chính: Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội; nghi thức chào cờ; diễn văn khai mạc trọng thể Đại hội; thiếu nhi chào mừng Đại hội; trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị; phóng sự; tham luận của đại biểu tham dự Đại hội.
Đặc biệt, theo chương trình, tại Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn khoá XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, được truyền hình trực tiếp trên sóng Ðài Truyền hình Việt Nam; tường thuật trực tuyến trên các báo của Ðoàn và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của Ðoàn.
Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra với các nội dung quan trọng, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Ðoàn.
Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết, mục tiêu của nhiệm kỳ 2026 - 2031 là xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn gắn với mục tiêu phát triển của đất nước.
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII phải thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí, hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Ủy viên Ban Chấp hành phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung; tiêu biểu về tính xung kích, tính kỷ luật, ý chí, nguyện vọng của thanh niên cả nước; gắn bó với cán bộ, đoàn viên, thanh niên; quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đoàn; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo tổ chức Đoàn trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tại phiên làm việc chiều 24/6, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ; Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Theo đề án, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, là 123 anh chị.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, 100% đại biểu đã thống nhất thông qua Đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 123 ủy viên.
Tuy nhiên, căn cứ vào các cơ cấu của đề án và thực tiễn công tác cán bộ tại các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, được sự thống nhất của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bầu 119 ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, khuyết 4 cơ cấu và sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ.
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, có 1 đại biểu mang học hàm Phó Giáo sư; 24 đại biểu có trình độ tiến sĩ; 291 đại biểu có trình độ thạc sĩ; và 387 đại biểu có trình độ đại học.
14 đại biểu trình độ cao đẳng, 5 đại biểu trình độ trung cấp, 51 đại biểu có trình độ trung học phổ thông và 18 đại biểu là học sinh trung học phổ thông.
Tổng số đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 791 người. Trong đó có 91 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII (chiếm 11,5%); 660 đại biểu do các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc bầu (chiếm 83,5%); cùng 40 đại biểu được chỉ định (chiếm 5%).
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, có 475 đại biểu nam (chiếm 60,05%) và 316 đại biểu nữ (chiếm 39,95%).
Có 144 đại biểu là người dân tộc thiểu số, tương đương 18% tổng số đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Độ tuổi bình quân của các đại biểu là 31,68 tuổi. Đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, là Trương Nguyễn An Nhiên (sinh ngày 24/4/2010, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, TP Huế).