Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII

TPO - Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa mới ra mắt với 119 uỷ viên.

Ngày 25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra phiên trọng thể với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.

Tại phiên trọng thể, Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

﻿Ảnh: Trọng Tài

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trân trọng cảm ơn trước đại hội, xin hứa với đại hội và tuổi trẻ cả nước; đồng thời bày tỏ đây là vinh dự to lớn, cũng là nhiệm vụ trách nhiệm nặng nề.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ mới quyết tâm không ngừng tự tu dưỡng, tự rèn luyện bản thân về mọi mặt; luôn tiên phong gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống; gần gũi với thanh niên, sâu sát với cơ sở; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động.

Đoàn kết một lòng, tận tâm tận lực cùng cán bộ, đoàn viên cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn, lấy đoàn viên thanh niên làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển.

Dẫn dắt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có những bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước; xứng đáng với niềm tin yêu sâu sắc và kỳ vọng to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với thế hệ trẻ, tiếp nối truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII: 1. Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 2. Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam 3. Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 4. Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam 5. Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng ban Công tác hội, quần chúng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 6. Bùi Minh Tuấn - Trưởng Ban Công tác Đoàn 7. Nguyễn Thái An - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn 8. Nguyễn Quốc Huy - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn 9. Vũ Văn Chúc - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn 10. Vũ Thị Tuyết Mai - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn 11. Cù Đức Quân - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn 12. Lương Minh Trường - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Thư ký Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn 13. Hoàng Đức Nam - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn 14. Nguyễn Đức Nguyên - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi 15. Nguyễn Hữu Tú - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi 16. Hoàng Thái Nam - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi 17. Nguyễn Lưu Trà My - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi 18. Vũ Huy Dương - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn 19. Lê Hải Long - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương 20. Cảnh Chí Quân - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi 21. Đỗ Tuấn Hanh - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi 22. Lâm Tùng - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam 23. Nguyễn Duy Hưng - Chuyên viên chính Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 24. Nguyễn Thị Việt - Chuyên viên chính Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương 25. Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 26. Vũ Minh Thảo - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam 27. Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Trưởng ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 28. Lê Hồng Nhung - Phó Trưởng ban Đối ngoại Nhân dân, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 29. Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang 30. Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình 31. Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành đoàn Hà Nội 32. Nguyễn Ny Hương - Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh 33. Lương Minh Tùng - Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk 34. Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành đoàn Cần Thơ 35. Ngô Minh Hải - Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh 36. Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ 37. Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương 38. Nguyễn Thị Kim Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội 39. Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương 40. Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai 41. Bùi Đức Giang - Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ 42. Thiệu Minh Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên 43. Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị 44. Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Thành đoàn Huế 45. Huỳnh Hữu Phúc - Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa 46. Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng 47. Nguyễn Minh Kiên - Bí thư Thành đoàn Đồng Nai 48. Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh 49. Trần Trí Cường - Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long 50. Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang 51. Phạm Tuấn Tài - Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau 52. Trần Văn Đăng - Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh 53. Phạm Thị Thu Hiền - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên 54. Lê Công Hùng - Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng 55. Nguyễn Thị Thủy - Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng 56. Vừ Thị Mai Dinh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu 57. Mùa Chiến Thắng - Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên 58. Đoàn Thành Công - Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn 59. Lê Ngọc Ánh - Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa 60. Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi 61. Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai 62. Nguyễn Thị Hương Nhung - Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng 63. Lê Hoàng Quyết - Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp 64. Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội 65. Đồng Đức Vũ - Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân 66. Hồ Thị Ánh Tuyết - Phó Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh 67. Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội 68. Thào Mạnh Cường - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang 69. Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng 70. Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai 71. Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An 72. Trần Đăng Minh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi 73. Vũ Huy Hoàng - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Chính phủ 74. Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ 75. Nguyễn Bá Duân - Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng 76. Nguyễn Hiếu Trung - Phó Bí thư Thành đoàn Đồng Nai 77. Nguyễn Văn Ninh - Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị 78. Đào Phú Cường - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 1 79. Triệu Như Cai - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 2 80. Trần Văn Hoàn - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 3 81. Trần Văn Toán - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 4 82. Nguyễn Tấn Tú - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 5 83. Nguyễn Cao Luật - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 7 84. Võ Thành Nhân - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 9 85. Nguyễn Ngọc Dương - Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân 86. Đinh Văn Thành - Phó trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Quân chủng Phòng Không - Không quân 87. Ngô Danh Phương - Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Bộ đội Biên phòng 88. Dương Hải Anh - Trưởng Ban Thanh niên K02, Bộ Công an 89. Nguyễn Mạnh Hiếu - Trưởng Ban Thanh niên D01, Bộ Công an 90. Trần Văn Hiểu - Bí thư Đoàn Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an 91. Ngô Minh Tú - Trưởng Ban Thanh niên A08, Bộ Công an 92. Đậu Bá Tuấn - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân 93. Bạch Quốc Tuyên - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân 94. Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội 95. Phùng Thị Diệu Hương - Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 96. Y Lê Pas Tơr - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk 97. Đỗ Đức Chính - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hải Phòng 98. Nguyễn Thanh Nhã - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long 99. Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TP. Hồ Chí Minh 100. Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hồ Chí Minh 101. Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh 102. Vũ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Mỹ Quang 103. Lê Minh Đức - Bí thư Đoàn Thông tấn xã Việt Nam 104. Nguyễn Ngọc Dân - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ, Bí thư Đoàn cơ quan Ban Tổ chức Trung ương 105. Trần Tuấn Anh - Bí thư Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng 106. Trần Xuân Bách - Bí thư Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ 107. Tạ Hồng Sơn - Bí thư Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 108. Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo 109. Nguyễn Ngọc Sơn Tùng - Bí thư Đoàn Văn phòng Chính phủ 110. Phạm Đăng An - Bí thư Đoàn Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam 111. Nguyễn Quang Long - Bí thư Đoàn Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) 112. Nguyễn Văn Thuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam 113. Nguyễn Minh Thông - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn CN Cao su Việt Nam 114. Phạm Xuân Minh Trí - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam 115. Nguyễn Ngọc Tâm - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương 116. Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài Chính 117. Lê Minh Đức - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 118. Đỗ Văn Bách - Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn 119. Nguyễn Hoài Đảm - Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam