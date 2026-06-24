Hướng về cơ sở để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn

TPO - Chiều 24/6, trong khuôn khổ ngày làm việc thứ nhất của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, tại Diễn đàn “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, nhiều đại biểu đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đoàn trong bối cảnh chuyển đổi số, sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Diễn đàn diễn ra dưới sự chủ trì điều hành thảo luận của anh Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Công tác Đoàn (Trung ương Đoàn) và chị Phạm Thị Thu Hiền - Ủy viên Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên.

Chia sẻ tại diễn đàn, đại biểu Mùa Chiến Thắng - Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên, cho biết khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì Đoàn Thanh niên không phải chỉ là những người lắng nghe nữa mà phải là những người đồng hành trực tiếp với ĐVTN trong tất cả các chương trình, các hoạt động.

Theo anh Thắng, điển hình như trong các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp, thay vì chỉ đứng ra kêu gọi và hô hào thì tổ chức Đoàn cũng trực tiếp cùng làm với các ĐVTN trong công tác vay vốn, hỗ trợ tập huấn và kết nối đầu ra cho sản phẩm.

“Bao giờ chúng tôi cũng đi đến nơi xa nhất, khó nhất và khổ nhất. Đến với các bạn thanh niên ở vùng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, nghe họ nói thì mới thấy được rõ ràng những cái khó khăn. Từ đó chúng tôi xây dựng những phương án, những kế hoạch đồng hành với các bạn trong thời gian tới để có thể phát huy được tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong thời kỳ mới”, Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên chia sẻ.

Đại biểu Mùa Chiến Thắng - Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên. Ảnh: Nguyễn Minh

Đại biểu Lê Minh Đức - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày nay, nhu cầu về sở thích, tâm lý cũng như sự quan tâm của thanh niên cũng có sự thay đổi nhanh chóng. Do đó cần phải tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Đoàn, trong đó có những phương thức tập hợp thanh niên.

Theo chị Đức, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có một số mô hình đổi mới để thu hút được ĐVTN tham gia. Nổi bật như mô hình giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN thông qua phim truyện điện ảnh cách mạng Việt Nam. Trong đó tổ chức những chương trình chiếu phim kết hợp với tọa đàm và mời các diễn viên trong bộ phim đến để chia sẻ với các bạn thanh niên về lý tưởng, trách nhiệm, sự cống hiến của thế hệ trẻ ngày nay.

Đại biểu Lê Minh Đức - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Nguyễn Minh

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn có thêm mô hình đưa đoàn viên đến các nhà hát nghệ thuật truyền thống nhằm góp phần bảo tồn, lan tỏa các loại hình đặc sắc như tuồng, chèo, cải lương, múa rối nước; thể hiện sự chủ động của Đoàn Thanh niên trong việc góp phần cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

“Với sự sáng tạo đổi mới không ngừng của thanh niên, tôi tin rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ có nhiều đổi mới nội dung trên các thế mạnh của đơn vị mình”, đại biểu Lê Minh Đức nói.

Bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo các văn kiện Đại hội, đại biểu Nguyễn Thị Lan Phương - Bí thư Đoàn cơ sở Nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng), đề xuất Trung ương Đoàn cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các dự án, công trình nghiên cứu sáng tạo trọng điểm cấp quốc gia, đồng thời kết nối thêm các đoàn địa phương, doanh nghiệp bên ngoài để cùng chung tay thực hiện.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan Phương - Bí thư Đoàn cơ sở Nhà máy Z176. Ảnh: Nguyễn Minh

Liên quan đến công tác tập hợp lực lượng, chị Phương nhấn mạnh những khó khăn, hạn chế thực tế, ngay cả trong môi trường Quân đội khi cán bộ Đoàn đều là kiêm nhiệm và áp lực công việc lớn.

Để khắc phục tình trạng này, chị Phương kiến nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thông qua app Thanh niên Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ sinh thái số, chi đoàn số, đoàn viên số và cán bộ số trong nhiệm kỳ 2026-2031. Việc chuyển đổi từ báo cáo giấy sang báo cáo online bằng các con số, chỉ số sẽ giúp giảm tải công việc hành chính cho đội ngũ cán bộ Đoàn.

Bí thư Đoàn cơ sở Nhà máy Z176 mong muốn Trung ương Đoàn nghiên cứu đưa ra các phương pháp thực hiện hiệu quả nhất để khơi dậy nhiệt huyết và tinh thần cống hiến của thanh niên tại các đơn vị, từ đó giúp tổ chức Đoàn ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Theo đại biểu Đậu Bá Tuấn - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn tiếp tục là nhiệm vụ mang tính đột phá trong nhiệm kỳ mới, nhất là trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang được triển khai.

Đại biểu Đậu Bá Tuấn - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân.

Theo đó, trọng tâm của quá trình đổi mới phải hướng mạnh về cơ sở, trong đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở là yêu cầu then chốt. Cấp Trung ương và cấp tỉnh cần chuyển dần từ việc trực tiếp tổ chức các hoạt động cụ thể sang tập trung xây dựng chương trình, đề án, cơ chế, chính sách và tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện để cơ sở chủ động tổ chức hoạt động, tập hợp và phát huy thanh niên.

Anh Tuấn cũng nhấn mạnh về yêu cầu đổi mới tư duy làm công tác Đoàn trong thời kỳ mới, không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ hay chuyển đổi số mà còn phải thay đổi cách tiếp cận, phương pháp tổ chức hoạt động phù hợp với thế hệ thanh niên hiện nay.

Từ thực tiễn hoạt động của tuổi trẻ Công an nhân dân, đại biểu Đậu Bá Tuấn đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, đặc biệt là công an cơ sở, nhằm triển khai hiệu quả các phong trào thanh niên gắn với bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.