Đề xuất lập quỹ đầu tư mạo hiểm hàng trăm triệu USD đưa sản phẩm Việt cạnh tranh quốc tế

Gần 5 triệu thanh thiếu nhi được thụ hưởng các chương trình hội nhập quốc tế của Đoàn

Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong hai ngày 24 và 25/6, với 4 phiên làm việc. Phiên khai mạc diễn ra sáng 24/6. Tại phiên làm việc thứ 2, diễn ra vào chiều 24/6, Ðại hội sẽ tiến hành bầu BCH T.Ư Ðoàn khóa XIII và thảo luận tại 5 diễn đàn.

Phát biểu đề dẫn tại Diễn đàn số 4 với chủ đề Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế, anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình - nhấn mạnh trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng cùng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, thanh niên Việt Nam cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, xung kích, sẵn sàng vươn ra thế giới.

“Nhìn lại nhiệm kỳ XII vừa qua, công tác quốc tế thanh niên đã có nhiều bước phát triển mới về chiều sâu, chất lượng được nâng lên, đóng góp tích cực vào thành công chung của công tác đối ngoại nhân dân. Tổ chức Đoàn đã triển khai mạnh mẽ Đề án Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030, giúp gần 5 triệu lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi được thụ hưởng”, anh Trần Ngọc Nam nêu.

Anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình - phát biểu đề dẫn tại diễn đàn số 4 với chủ đề Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của tiến trình hội nhập, một bộ phận thanh niên vẫn còn hạn chế về ngoại ngữ, kỹ năng số và kỹ năng toàn cầu; công tác hỗ trợ nâng cao năng lực hội nhập ở cơ sở chưa thật sự đồng đều.

Từ thực tiễn đó, chủ trì diễn đàn đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận ba nhóm nội dung trọng tâm gồm: đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhất là các giải pháp triển khai phong trào Tiên phong hội nhập quốc tế; góp ý Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ hội nhập quốc tế; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn theo hướng hiện đại, phù hợp với chuyển đổi số và xu thế dịch chuyển toàn cầu.

Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận ba nhóm nội dung trọng tâm.

Xây dựng quỹ mạo hiểm lên tới trăm triệu USD

Phần lớn các ý kiến tại diễn đàn bày tỏ sự thống nhất cao với các dự thảo văn kiện trình Đại hội. Theo đó, các đại biểu đánh giá các văn kiện đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đồng thời xác định rõ những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đóng góp ý kiến tại diễn đàn, anh Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội - cho rằng hội nhập quốc tế cần hướng tới mục tiêu cụ thể, trong đó, thanh niên phải góp phần đưa các sản phẩm Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu.

"Chúng ta cần hội nhập quốc tế bằng chính các sản phẩm của Việt Nam. Chúng ta cần sản phẩm Việt Nam 'go global'. Có nhiều cách để làm được điều đó, trong đó có những mô hình Đoàn Thanh niên có thể tham gia. Chúng ta mong muốn xây dựng quỹ đầu tư mạo hiểm lên tới vài trăm triệu USD để các sản phẩm Việt Nam có thể cạnh tranh quốc tế", anh Trần Quang Hưng nêu.

Anh Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội - cho rằng hội nhập quốc tế cần hướng tới mục tiêu cụ thể, trong đó có thanh niên phải góp phần đưa các sản phẩm Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu.

Dịp này, anh cũng đề xuất các tổ chức Đoàn chủ động cập nhật, kết nối và chia sẻ thông tin về những sản phẩm có khả năng cạnh tranh toàn cầu, từ nông nghiệp đến công nghệ cao, để kịp thời hỗ trợ về nguồn vốn, xúc tiến thị trường thông qua các kênh ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp và mạng lưới đối tác quốc tế.

Em Lê Thị Ánh Xuân - Bí thư Chi đoàn 11E, trường PTDT Nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang - khẳng định hội nhập không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận tri thức mới, công nghệ mới mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, từ thực tiễn, Ánh Xuân nhận thấy vẫn còn nhiều khó khăn, trong đó, nhiều bạn trẻ còn hạn chế về ngoại ngữ, kỹ năng sống và kỹ năng số, điều kiện tiếp cận các chương trình nâng cao năng lực hội nhập, các hoạt động giao lưu, trao đổi quốc tế giữa các vùng miền chưa thực sự đồng đều. Đặc biệt, học sinh vùng sâu, vùng xa vẫn còn thiếu môi trường để thực hành ngoại ngữ và tiếp cận các hoạt động hợp tác quốc tế.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Từ thực tế đó, Ánh Xuân đề xuất Đoàn các cấp tăng cường trang bị năng lực hội nhập cho thanh thiếu nhi, chú trọng kỹ năng công dân toàn cầu và khả năng thích ứng trong bối cảnh mới.

"Cần tiếp tục tăng cường các chương trình giao lưu trực tuyến và trực tiếp với thanh niên, học sinh quốc tế, đồng thời ưu tiên tạo cơ hội để thanh thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số, miền núi được tham gia nhiều hơn vào các hoạt động quốc tế. Xây dựng các nền tảng, câu lạc bộ và diễn đàn trực tuyến do tổ chức Đoàn kết nối, giúp thanh thiếu nhi Việt Nam có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, giới thiệu văn hóa Việt Nam và nâng cao kỹ năng hội nhập", em Lê Ánh Xuân đề xuất.

Anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Thường trực Phụ trách Tỉnh đoàn Nghệ An - chỉ ra một số thách thức trong việc hội nhập quốc tế tại địa bàn.

Chia sẻ với phóng viên bên lề diễn đàn, anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Thường trực Phụ trách Tỉnh đoàn Nghệ An cũng chỉ ra một số thách thức tại địa bàn: "Đó là trình độ ngoại ngữ và kỹ năng số của một bộ phận thanh niên chưa đáp ứng yêu cầu, điều kiện tiếp cận công nghệ giữa khu vực thành thị và nông thôn, miền núi còn khoảng cách, cơ hội tham gia các chương trình giao lưu, hợp tác quốc tế đối với thanh niên còn hạn chế, nhiều thanh niên còn thiếu môi trường để rèn luyện kỹ năng và tư duy hội nhập".

Để nâng cao năng lực số và ngoại ngữ cho thanh niên đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đại biểu Tỉnh đoàn Nghệ An đề xuất Trung ương Đoàn tiếp tục xây dựng hệ sinh thái học tập số, mở rộng các chương trình đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng số và ưu tiên nguồn lực cho thanh niên vùng khó khăn.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, tạo môi trường đa văn hóa để thanh niên rèn luyện năng lực hội nhập.