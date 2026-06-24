Thanh niên Việt Nam tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp phát triển kinh tế đất nước

TPO - Nhân rộng mô hình liên kết giữa tổ chức Đoàn - hiệp hội nghề nghiệp - doanh nghiệp - cơ sở đào tạo nhằm xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên lập nghiệp; Đoàn là cầu nối để xây dựng một mạng lưới kết nối giữa thanh niên khởi nghiệp và các đối tác quốc tế; cần có chính sách ưu đãi về vốn và công nghệ… là những đề xuất đại biểu “hiến kế” để thanh niên tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp phát triển kinh tế đất nước.

Trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, (chiều 24/6) diễn ra diễn đàn với chủ đề: “Thanh niên Việt Nam tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước”.

Thảo luận tại các tổ về chủ đề này, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng và chuyển biến nhận thức của thanh niên trong bối cảnh kinh tế số, kinh tế xanh. Đồng thời, đề xuất giải pháp đột phá hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới hoạt động tổ chức Đoàn trong hướng nghiệp, tư vấn pháp lý; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực số và kỹ năng thương mại điện tử; xây dựng văn hóa kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật trong thanh niên.

Anh Nguyễn Kim Quy - Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam; và chị Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị chủ trì tại tổ thảo luận số 5. Ảnh: Xuân Tùng

Chủ trì tại tổ thảo luận số 5, anh Nguyễn Kim Quy – Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XII, Trưởng Ban Công tác Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, các nội dung thảo luận không chỉ gói gọn trong chủ đề diễn đàn mà còn gắn liền với các văn kiện quan trọng của Đại hội và các Nghị quyết của Bộ Chính trị như Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân, Nghị quyết 10 về kinh tế nhà nước. “Chúng ta đang triển khai các chương trình đề án kéo dài đến năm 2030 theo chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đã được Chính phủ ban hành. Tổ thư ký và Đoàn chủ tịch sẽ nghiêm túc tiếp thu, giải trình các ý kiến để hoàn thiện văn kiện Đại hội”, anh Quy nói.

Lời giải kinh tế đô thị và sứ mệnh phát triển thương hiệu Việt

Trao đổi tại tổ thảo luận, anh Đặng Thanh Tú – Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã chia sẻ kinh nghiệm phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế đô thị, dịch vụ và du lịch bền vững.

Theo anh Tú, với một địa bàn đặc thù như phường Hoàn Kiếm, nơi không có đất nông nghiệp hay khu công nghiệp, thanh niên được định hướng tập trung phát triển kinh tế đô thị gắn với thế mạnh thương mại, dịch vụ và du lịch; tiên phong trong chuyển đổi số và quảng bá văn hóa du lịch. “Chúng tôi dùng QR Code, VR/AR để kể chuyện văn hóa. Mỗi đoàn viên giờ đây không chỉ là người trẻ tình nguyện mà còn là một đại sứ du lịch số lan tỏa các giá trị văn hóa tới cộng đồng trong nước và quốc tế”, anh Tú nói.

Anh Đặng Thanh Tú chia sẻ tại tổ thảo luận. Ảnh: Xuân Tùng

Đặc biệt, mô hình phối hợp giữa tổ chức Đoàn, hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp trong kết nối, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, nhất là sinh viên mới tốt nghiệp trong các lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn và dịch vụ. Mô hình này không chỉ giải quyết bài toán việc làm tại chỗ mà còn góp phần chuyển hóa nguồn lực tri thức trẻ thành giá trị kinh tế phục vụ phát triển địa phương.

Anh Tú đề xuất trong nhiệm kỳ 2026 – 2031, tổ chức Đoàn nghiên cứu, nhân rộng mô hình liên kết giữa tổ chức Đoàn - hiệp hội nghề nghiệp - doanh nghiệp - cơ sở đào tạo nhằm xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên lập nghiệp bền vững. Xây dựng các chương trình riêng dành cho thanh niên đô thị, tập trung vào kinh tế sáng tạo, kinh tế số, kinh tế ban đêm, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế.

Chị Lý Thu Uyên chia sẻ tại tổ thảo luận. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Lý Thu Uyên – Ủy viên BCH Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng, Chủ nhiệm CLB Giao thương Quốc tế, Phó Giám đốc Công ty Tân Vĩnh Thái cho rằng, hội nhập quốc tế không còn là một lựa chọn, mà là một yêu cầu sinh tồn. Trước đây mở rộng thị trường phụ thuộc vào khoảng cách địa lý, thì hiện nay thương mại điện tử xuyên biên giới xóa nhòa mọi rào cản.

Để thanh niên Việt Nam không chỉ là những người làm thuê trong chuỗi giá trị toàn cầu mà phải là những người làm chủ, chị Uyên đề xuất, Đoàn Thanh niên là cầu nối để xây dựng một mạng lưới kết nối giữa thanh niên khởi nghiệp và các đối tác quốc tế. “Thanh niên cần được đào tạo kỹ năng hội nhập thực chiến: Từ ngoại ngữ, kỹ năng số đến đàm phán quốc tế. Chúng ta phải hình thành một thế hệ doanh nhân trẻ có tư duy toàn cầu, sẵn sàng chuẩn hóa sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế để xây dựng thương hiệu Việt Nam hùng cường”, chị Uyên nói.

Thế hệ doanh nhân trẻ hôm nay không chỉ có trách nhiệm phát triển doanh nghiệp của mình mà còn mang sứ mệnh đồng hành cùng với thanh niên Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng kết nối quốc tế và góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hội nhập sâu rộng với thế giới. Chúng tôi cam kết tiếp tục tiên phong trong đổi mới sáng tạo, mở rộng kết nối quốc tế, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và lan tỏa khát vọng đưa thương hiệu Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế", chị Uyên bày tỏ.

Nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp phát huy vai trò thanh niên tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp. Ảnh: Xuân Tùng

Khởi nghiệp từ địa phương, xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số

Anh Lại Hồng Nam – Phó Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn mang đến diễn đàn kinh nghiệm xây dựng, vận hành các mô hình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư và các nguồn lực xã hội.

Anh Nam chia sẻ về câu chuyện thành công của mô hình “Trà Gió” – một sản phẩm từ ý tưởng của một cô giáo trẻ đã vươn tầm đến sân chơi Shark Tank mùa 5 sau khi được CLB tư vấn và hỗ trợ. Đây là minh chứng rõ nhất cho việc: Ý tưởng sáng tạo cộng với sự đồng hành đúng lúc của tổ chức Đoàn sẽ tạo nên những cú hích ngoạn mục.

“Chúng tôi khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, doanh nhân trẻ ưu tiên sử dụng sản phẩm, quảng bá sản phẩm của nhau, kết nối các sản phẩm OCOP, các mô hình kinh tế tiêu biểu tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, các hội chợ, đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo, chia sẻ kỹ năng quản trị doanh nghiệp, kỹ năng kinh doanh cũng như là tư vấn các thị trường phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thanh niên”, anh Nam nói.

Anh đề xuất trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Đoàn cần đưa tư duy khởi nghiệp vào trường học sớm hơn để nuôi dưỡng tinh thần dám nghĩ dám làm. Đặc biệt, cần có những chính sách ưu đãi về vốn và công nghệ để hình thành các mô hình liên kết vùng, tạo ra sức mạnh tập thể thay vì để các bạn trẻ “đơn thương độc mã” trên thương trường.

Anh Nguyễn Hiếu Trung chia sẻ tại tổ thảo luận. Ảnh: Xuân Tùng

Cũng tại tổ thảo luận, anh Nguyễn Hiếu Trung – Phó Bí thư Thành Đoàn Đồng Nai bày tỏ trăn trở kết nối thanh niên khởi nghiệp sau những cuộc thi tìm kiếm, tuyên dương ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

Anh Trung cho biết, Đồng Nai đang tập trung xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp lập nghiệp về chuyển đổi số, trong đó sắp ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp chuyển đổi số. Nhiều chuyên gia công nghệ đang có thu nhập cao ổn định tại TPHCM sẵn sàng về Đồng Nai khởi nghiệp với “con số không”.

“Họ về vì tâm huyết với quê hương, nhưng chúng ta phải có gì để giữ chân họ. Một công ty chuyển đổi số dành cho thanh niên cần được miễn thuế những năm đầu, cần được hỗ trợ về cơ chế để sản phẩm của người địa phương được người địa phương tin dùng”, anh Trung trăn trở.

Bên cạnh đó, vấn đề “vốn” cũng được anh Trung mổ xẻ thẳng thắn. Định mức vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội hiện nay là quá nhỏ so với nhu cầu mở rộng sản xuất của thanh niên. Anh đề xuất cần có cơ chế tín chấp linh hoạt hơn, thoát khỏi rào cản về tài sản thế chấp để những dự án tiềm năng thực sự có cơ hội bứt phá. Anh Trung cũng đề xuất, tổ chức Đoàn nghiên cứu xây dựng thành lập mạng lưới về thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số.