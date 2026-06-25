Hoàn thành 12/12 chỉ tiêu nhiệm kỳ, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới

TPO - Toàn Đoàn đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2026, với 5 dấu ấn nổi bật trên các mặt công tác. Bước vào nhiệm kỳ mới, tổ chức Đoàn xác định triển khai phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” với hệ thống “5 Tiên phong”, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Dấn thân vào việc mới, việc khó, việc đất nước và Nhân dân cần

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn khái quát những kết quả nhiệm kỳ qua trên 5 dấu ấn nổi bật.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

﻿Ảnh: Như Ý

Một là, công tác tuyên truyền, giáo dục có bước chuyển rõ nét về phương thức, không gian và sức lan tỏa. Các cấp bộ Đoàn đã kiên trì đổi mới nội dung, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

Điểm nổi bật là tổ chức Đoàn đã chủ động sử dụng nền tảng số, công nghệ mới để tiếp cận, định hướng và dẫn dắt thanh niên. Nhiều chiến dịch truyền thông, đợt sinh hoạt chính trị, hoạt động giáo dục truyền thống được tổ chức sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng tỉ lượt tiếp cận. Qua đó, tình yêu Tổ quốc, niềm tin vào Đảng, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục được bồi đắp.

Hai là, các phong trào hành động cách mạng tiếp tục khẳng định vai trò là môi trường thực tiễn quan trọng để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” tiếp tục là điểm sáng nổi bật, thu hút gần 70 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với những việc mới, việc khó, việc đất nước và Nhân dân cần. Tiêu biểu như hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Hình ảnh màu áo xanh tình nguyện có mặt nơi tuyến đầu phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; trên các công trình trọng điểm quốc gia; ở những vùng khó khăn nơi biên cương, biển đảo Tổ quốc đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai đồng bộ, hiệu quả; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên, phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên lực lượng vũ trang trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Ba là, tinh thần sáng tạo, năng lực số và khả năng làm chủ công nghệ của thanh niên được khơi dậy mạnh mẽ hơn. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được triển khai sâu rộng trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và khởi nghiệp, thể hiện rõ vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số quốc gia.

Bốn là, các chương trình đồng hành với thanh niên chuyển mạnh hơn từ chăm lo phong trào sang hỗ trợ phát triển năng lực toàn diện của thế hệ trẻ.

Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng tiếp tục được quan tâm sâu sắc; hơn 4,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ. Công tác quốc tế thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực; trên 13,7 triệu lượt thanh thiếu nhi được tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

Năm là, công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và tham gia xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi lớn, đòi hỏi các cấp bộ Đoàn phải vừa ổn định tổ chức, vừa đổi mới phương thức hoạt động.

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục có chuyển biến tích cực, tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên đạt 69,8%, tăng 3,8% so với nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đoàn các cấp tiếp tục phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; tích cực giới thiệu gần 840.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, góp phần bổ sung lực lượng trẻ chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.

Với những nỗ lực đó, toàn Đoàn đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu nhiệm kỳ. Những kết quả trên đã khẳng định vị thế, vai trò và uy tín của tổ chức Đoàn trong xã hội, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và sức sáng tạo to lớn của tuổi trẻ Việt Nam.

"5 Tiên phong" trong kỷ nguyên mới

Theo anh Triết, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi đất nước bước vào chặng đường phát triển mới, hướng tới các dấu mốc 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 100 năm thành lập nước và 100 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đây cũng là giai đoạn khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế tác động sâu sắc đến mô hình phát triển, cơ cấu lao động, phương thức học tập, làm việc và đời sống tinh thần của thanh thiếu nhi. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu tổ chức Đoàn phải đổi mới không chỉ về nội dung hoạt động, mà còn là đổi mới tư duy tổ chức phong trào, phương thức tập hợp và năng lực dẫn dắt thanh niên trong kỷ nguyên mới.

Không khí sôi nổi, trẻ trung tại phiên trọng thể

Trên tinh thần đó cùng với những bài học kinh nghiệm rút ra được trong nhiệm kỳ XII, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031 tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, đạo đức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, năng lực thích ứng và phát triển trong thời đại số.

Hai là, triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”. Đây là trục xuyên suốt với hệ thống "5 Tiên phong", tập trung vào những nhiệm vụ chiến lược của đất nước: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế; hội nhập quốc tế; tình nguyện vì cộng đồng; bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đây sẽ là môi trường thực tiễn sinh động để thanh thiếu nhi trưởng thành về lý tưởng, đạo đức, năng lực và trách nhiệm; phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần tiên phong, xung kích của tuổi trẻ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước.

Ba là, thực hiện hiệu quả chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”. Tổ chức Đoàn cần chuyển mạnh từ tổ chức hoạt động sang kiến tạo môi trường, điều kiện và cơ hội để thanh niên phát triển. Mục tiêu là xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, tiến bộ, xuất sắc về trí tuệ, vượt trội về thể chất và đậm đà bản sắc văn hóa, đủ sức tự tin sánh vai cùng bạn bè quốc tế, góp phần đưa đất nước vươn tới hùng cường và phát triển.

Bốn là, tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, đủ năng lực vận hành và phát triển trong mô hình tổ chức mới. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn là hạt nhân nòng cốt, giữ vững phương châm “3 gần”, “5 phải”, “4 không”; có bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín và phương pháp công tác phù hợp với thanh niên. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên; áp dụng công thức “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo” trong triển khai phong trào, chương trình; tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên và hoạt động của tổ chức Đoàn. Đồng thời, tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên với tinh thần không để thanh niên nào đứng ngoài tổ chức Đoàn, Hội.

“Với truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, Đại hội kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng, quyết tâm xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Năm là, nâng cao chất lượng công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng.

Sáu là, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục khẳng định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Anh Triết cho biết, nhằm cụ thể hóa, hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các Nghị quyết trụ cột, định hướng lớn của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị xác định 13 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ đột phá để thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trong nhiệm kỳ.