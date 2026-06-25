Iran: Việc tiếp cận địa điểm hạt nhân chỉ được xem xét trong 'thỏa thuận cuối cùng' với Mỹ

TPO - Iran tuyên bố chưa có kế hoạch cho phép thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiếp cận các cơ sở hạt nhân bị tấn công, đồng thời nhấn mạnh vấn đề này chỉ được xem xét trong một thỏa thuận cuối cùng với Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi hôm thứ Tư (24/6) khẳng định các thanh tra viên của Liên Hợp Quốc chưa có kế hoạch tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời cho biết việc thanh sát những địa điểm này chỉ được xem xét trong khuôn khổ một thỏa thuận cuối cùng với Mỹ.

"Hiện cũng không có chương trình nào cho phép tiếp cận các cơ sở bị tấn công và vật liệu hạt nhân", ông Kazem Gharibabadi viết trên nền tảng X.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran, các vấn đề liên quan đến thanh sát sẽ chỉ được giải quyết khi hai bên đạt được thoả thuận cuối cùng và Mỹ thực hiện đầy đủ cam kết dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran.

"Những vấn đề này sẽ chỉ được xem xét và giải quyết trong khuôn khổ thỏa thuận cuối cùng và dựa trên hành động thực tế của bên kia trong việc chấm dứt tất cả các lệnh trừng phạt", Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho biết.

Tuyên bố của Tehran được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi cho biết các thanh tra viên của cơ quan này sẽ tới kiểm tra các cơ sở hạt nhân của Iran trong thời gian tới.

Phát biểu trước báo giới, ông Grossi cho biết bản ghi nhớ được ký kết giữa Mỹ và Iran quy định rõ các hoạt động hạt nhân liên quan đến các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ nằm dưới sự giám sát của IAEA. Ông nhấn mạnh rằng để thực hiện nhiệm vụ này, các cuộc thanh tra là điều không thể thiếu.

"Cho dù điều này xảy ra vào ngày kia, một tuần nữa hay 10 ngày nữa, nó đều quan trọng. Điều này chắc chắn sẽ diễn ra", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố Iran đã đồng ý cho phép các cuộc thanh sát hạt nhân quy mô lớn diễn ra "vô thời hạn". Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng cho biết Tehran đã chấp thuận để các thanh tra viên của IAEA tiếp cận các cơ sở hạt nhân.

Tuy nhiên, phía Iran liên tục bác bỏ các tuyên bố này, cho rằng chưa có bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào về việc mở cửa các địa điểm hạt nhân cho thanh tra quốc tế.

Theo hãng tin AP, IAEA từng kiểm tra một cơ sở hạt nhân đang hoạt động của Iran vào đầu tháng 6. Tuy nhiên, cơ quan này đã không được tiếp cận các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi năm 2025 trong khoảng một năm qua.

Tương lai chương trình hạt nhân của Iran được đánh giá là một trong những trở ngại lớn nhất đối với nỗ lực xây dựng một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Tehran và Washington. Những tuyên bố trái chiều từ hai phía đang cho thấy cuộc tranh cãi về cách hiểu và thực thi bản ghi nhớ mới chỉ bắt đầu.