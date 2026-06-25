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Thế giới

Ukraine nói Nga tăng cường hệ thống phòng không bảo vệ Mátxcơva và Crimea

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trích dẫn báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng, cho biết Nga đã tập trung một số lượng đáng kể hệ thống phòng không ở Mátxcơva và khu vực cầu Kerch sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của lực lượng phòng vệ Ukraine.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Getty Images)

Phát biểu trên mạng xã hội X sau cuộc họp với ông Oleh Ivashchenko - người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), Tổng thống Zelensky cho biết: "Chúng ta đã thu được những tài liệu nội bộ của Nga đánh giá hậu quả các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine. Các biện pháp mà giới lãnh đạo Nga thực hiện để ứng phó với tình hình này cũng được ghi nhận. Một trong những biện pháp đó là việc tái điều động các hệ thống phòng không từ các vùng của Nga đến Mátxcơva và cầu Kerch ở bán đảo Crimea".

Trong những ngày gần đây, quân đội Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công dồn dập nhằm vào Crimea, được cho là gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống phòng không của Nga. Tuy nhiên, phía Nga chưa xác nhận thông tin này.

Cũng theo Tổng thống Zelensky, 60.000 tấn đạn dược đã bị phá hủy tại kho vũ khí của Hạm đội Baltic (Nga) gần St Petersburg.

"Phân tích tình báo đã xác nhận, các mục tiêu được chỉ định là cơ sở sản xuất quân sự của Nga đã bị tấn công. Lực lượng Ukraine đã tấn công chính xác các doanh nghiệp của Nga sản xuất thiết bị điện tử và các linh kiện quan trọng khác phục vụ nhu cầu của quân đội", ông Zelensky nói. "Đáng chú ý là việc phá hủy hơn 60.000 tấn đạn dược tại một kho vũ khí của Hạm đội Baltic gần St Petersburg".

Trước đó hôm 23/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo, các cuộc tấn công của Kiev vào sâu trong lãnh thổ Nga sẽ không thể thay đổi tình hình ở tiền tuyến - nơi quân đội Nga đang giành quyền kiểm soát từng khu dân cư.

Ông nhấn mạnh, các cuộc tấn công như vậy của quân đội Ukraine chỉ khuyến khích lực lượng Nga thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của mình.

Nhà máy lọc dầu Mátxcơva có nguy cơ tiếp tục đóng cửa

Một nhà máy lọc dầu ở ngoại ô phía nam Mátxcơva, vốn là đơn vị cung cấp nhiên liệu lớn nhất trong khu vực, đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công hai lần vào giữa tháng 6, buộc phải ngừng hoạt động hoàn toàn.

Trong bài báo ngày 24/6, Reuters trích dẫn một nguồn tin cho biết, việc sửa chữa nhà máy sẽ mất ít nhất 6 tháng.

Reuters cho biết thêm, các cuộc tấn công của Ukraine đã làm tê liệt một phần đáng kể công suất lọc dầu của Nga, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu, giá nhiên liệu tăng cao và xếp hàng dài tại các trạm xăng.

Chính quyền Nga chưa bình luận về thông tin này.

Minh Hạnh
Pravda, Reuters
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