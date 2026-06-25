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Giới trẻ

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Sáng nay, diễn ra phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Lưu Trinh - Dương Triều

TPO - Sáng nay (25/6), tại Trung tâm hội nghị quốc gia, diễn ra phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tới dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội.

Phiên trọng thể Đại hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam; tường thuật trực tuyến trên các báo của Đoàn và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của Đoàn.

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Các đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Phiên trọng thể sẽ diễn ra với các nội dung chính: Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội; nghi thức chào cờ; diễn văn khai mạc trọng thể Đại hội; thiếu nhi chào mừng Đại hội; trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị; phóng sự; tham luận của đại biểu tham dự Đại hội.

Đặc biệt, theo chương trình, tại phiên trọng thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn khoá XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn, ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước, diễn ra trong 2 ngày (24 và 25/6) gồm 4 phiên.

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Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH T.Ư Đoàn khoá XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trước đó, tại phiên khai mạc sáng 24/6, Đại hội đã thông qua chương trình, quy chế, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị, tóm tắt Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn khóa XII. Trước giờ khai mạc, đại biểu Đại hội tham dự Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.

Phiên thứ hai (chiều 24/6), Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII và thảo luận tại 5 diễn đàn với 5 chủ đề khác nhau; các đại biểu cũng tiến hành thảo luận tại tổ.

Phiên thứ tư – phiên bế mạc Đại hội sẽ diễn ra vào chiều 25/6, tiến hành biểu quyết một số nội dung của Đại hội, thông qua Nghị quyết…

Với khẩu hiệu hành động: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu rất cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển xanh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

Vì vậy, Đại hội không chỉ là dịp nhìn lại một nhiệm kỳ công tác, mà còn là thời điểm quan trọng để xác lập tầm nhìn, khát vọng, trách nhiệm và phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, phát huy cao nhất vai trò xung kích, tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc và cùng hướng tới mốc kỷ niệm vô cùng quan trọng, 100 năm sự ra đời của Đảng và 100 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có gần 790 đại biểu chính thức, là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho gần 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Đại hội lần này tiếp tục áp dụng mô hình Đại hội không giấy tờ, toàn bộ tài liệu, điểm danh, biểu quyết tại Đại hội thực hiện qua ứng dụng di động để cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện hoạt động của Đoàn.

Lưu Trinh - Dương Triều
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