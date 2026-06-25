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Xã hội

Quảng Ngãi phê bình Giám đốc Sở NN&MT chậm triển khai cơ sở dữ liệu đất đai

Nguyễn Ngọc

TPO - Do chậm trễ trong thực hiện dự án đo đạc, lập và chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại 25 xã, phường, Giám đốc Sở Nông nghiệp&Môi trường (NN&MT) tỉnh Quảng Ngãi bị Chủ tịch UBND tỉnh phê bình.

Ngày 25/6, UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản phê bình, kiểm điểm trách nhiệm trong việc chậm trễ thực hiện dự án đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn 25 xã phường phía Đông của tỉnh.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thành cơ bản cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026, ngày 10/4/2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch 128/KH-UBND và nhiều lần tổ chức họp, ban hành các văn bản đôn đốc, chỉ đạo Sở NN&MT triển khai thực hiện, yêu cầu hoàn thành nội dung này trước ngày 5/6/2026.

Tuy nhiên, đến nay, Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư), vẫn chưa hoàn thành việc thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ Thiết kế kỹ thuật - Dự toán dự án đo đạc, lập và chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại 25 xã, phường phía Đông.

Để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đã phê bình Giám đốc Sở NN&MT trong việc chậm trễ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Kế hoạch 128/KH-UBND và các chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh.

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Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương.

Cụ thể, chậm trễ trong khâu thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ Thiết kế kỹ thuật - Dự toán của dự án đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn 25 xã phường phía Đông, dẫn đến chậm thực hiện lựa chọn nhà thầu, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện dự án 25 xã, phường phía Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện Kế hoạch 128/KH-UBND của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở NN&MT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo Sở và các cá nhân, phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc, đơn vị tư vấn... về việc chậm trễ. Báo cáo giải trình và kết quả kiểm điểm phải làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng khâu, gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Bên cạnh đó, yêu cầu Giám đốc Sở tập trung chỉ đạo thẩm định dứt điểm hồ sơ Thiết kế kỹ thuật – Dự toán dự án 25 xã, phường phía Đông, trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện trong tháng 6/2026.

Lưu ý, Sở phải dựa vào các điều khoản ràng buộc chặt chẽ về sản phẩm cuối cùng (hoàn thiện đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch số 128/KH-UBND của UBND tỉnh) thì mới được thanh toán hợp đồng.

Giao Sở Nội vụ theo dõi việc kiểm điểm trách nhiệm của Sở NN&MT, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ này làm căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xếp loại cán bộ, công chức cuối năm 2026.

Nguyễn Ngọc
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