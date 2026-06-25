1.255 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong hành trình tri ân

TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bảo đảm tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ bằng những kết quả cụ thể, có ý nghĩa.

Sáng 25/6, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, chỉ còn ít ngày nữa sẽ kết thúc 6 tháng đầu năm 2026. Đây là giai đoạn quan trọng, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải tập trung cao độ, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra trong chương trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đặc biệt là Chiến dịch 500 ngày đêm nhằm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ này.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP

Đánh giá kết quả bước đầu sau 6 tháng triển khai, Phó Thủ tướng cho rằng các nhiệm vụ đã đạt được những kết quả tích cực, tạo hiệu ứng xã hội tốt, lan tỏa sâu sắc tinh thần tri ân, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ vẫn còn những khó khăn, hạn chế; đồng thời phê bình một số cơ quan, địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức, chưa tạo ra những kết quả rõ nét.

Theo bà, công tác này phải được đánh giá bằng những "sản phẩm hiện hữu", bởi đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là biểu hiện cụ thể của truyền thống, đạo lý tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.

"Không thể chỉ nói đã làm việc này, đã làm việc kia, mà phải bằng kết quả cụ thể", bà Trà nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành thay đổi phương thức triển khai, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2026, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bảo đảm tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ bằng những kết quả cụ thể, có ý nghĩa.

Lưu trữ 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Bộ Quốc phòng duy trì hoạt động của 24 đội tìm kiếm, quy tập tại Lào, Campuchia và trong nước.

Đến nay, các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 314 hài cốt trong nước, 173 hài cốt tại Lào, 768 hài cốt tại Campuchia và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang.

Cùng với tìm kiếm, quy tập, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm phục vụ xác định danh tính bằng công nghệ ADN.

Bộ Quốc phòng đã ban hành quy trình kỹ thuật về lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ; tổ chức tập huấn trên toàn quốc.

Đến nay, 7/7 quân khu đã hoàn thành tổ chức làm trước, lấy mẫu đối với hơn 15.400 mộ liệt sĩ; thành lập 297 tổ, đội lấy mẫu với hơn 3.600 cán bộ, nhân viên tham gia. Đồng thời, đã thu và lưu trữ 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, trong đó hơn 53.000 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.

Bộ Công an cũng triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin; phối hợp với các chuyên gia nghiên cứu, hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật về thu thập, bảo quản mẫu sinh phẩm.

Bộ Nội vụ cũng chỉ đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị giám định ADN tổ chức giám định các mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ tồn đọng trước thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đến nay, các đơn vị giám định ADN đã tổ chức tiếp nhận 8.157 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương; Viện Pháp y Quân đội đã giám định 92 mẫu (trong đó có 20 mẫu có kết quả giải trình tự gen).