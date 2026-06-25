Ukraine tuyên bố sẽ tấn công phủ đầu nhằm vào Nga

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, UKraine sẽ tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu vào các cơ sở mà Nga đang sử dụng cho chiến dịch quân sự của mình, dường như là động thái nhằm buộc Mátxcơva phải đàm phán.

(Ảnh: Quân đội Ukraine)

“Tôi đã chỉ thị các cơ quan tình báo và quân đội của chúng ta hành động phủ đầu chống lại các cơ sở mà Nga sử dụng để mở rộng chiến dịch quân sự”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu đêm 24/6.

Trước đó cùng ngày, máy bay không người lái của Ukraine đã làm mất điện ở thành phố lớn nhất thuộc bán đảo Crimea, đồng thời nhắm mục tiêu vào các cơ sở ở miền trung và miền nam nước Nga.

Động thái này diễn ra khi Nga được cho là đang thiếu nhiên liệu vì Kiev tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu và các cơ sở năng lượng.

Theo Reuters, nhà máy lọc dầu Mátxcơva sẽ ngừng hoạt động ít nhất sáu tháng sau khi bị hư hại nặng nề trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Cũng trong bài phát biểu tối 24/6, Tổng thống Ukraine xác nhận, các trạm thu phát tín hiệu trên lãnh thổ Belarus, vốn hỗ trợ máy bay không người lái của Nga tấn công Ukraine, đã ngừng hoạt động từ ngày 22/6.

Trước đó ngày 19/6, ông Zelensky đã gửi tối hậu thư tới Belarus, cho nước này một tuần để tháo dỡ các trạm tiếp sóng tín hiệu được sử dụng để điều hướng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào Ukraine, nếu không Ukraine sẽ tự làm điều đó.

Lực lượng biên phòng Ukraine báo cáo vào ngày 24/6 rằng đã có sự suy giảm nhất định về cường độ các cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái tấn công của Nga qua tỉnh Chernihiv, và không có đợt huy động hàng loạt nào của máy bay không người lái Shahed dọc biên giới Belarus - Ukraine trong những ngày gần đây.