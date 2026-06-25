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Sức khỏe

Đình chỉ 4 cơ sở nha khoa hoạt động 'chui'

Chúc Trí

TPO - Cả 4 cơ sở thuộc hệ thống Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh tại TP. Cần Thơ bị xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động 12 tháng do hoạt động không phép. Tuy nhiên, sau 3 tháng kể từ khi ra quyết định xử phạt, tức đang trong thời gian bị đình chỉ, những cơ sở này vẫn mở cửa đón khách.

Theo nguồn tin của PV Báo Tiền Phong, Sở Y tế TP. Cần Thơ đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh (trụ sở chính tại Hà Nội). Theo đó, công ty này bị phạt hành chính hơn 500 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động 12 tháng đối với cả 4 cơ sở thuộc hệ thống này tại Cần Thơ từ ngày 12/3/2026.

Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh bị phạt hành chính và đình chỉ hoạt động do cả 4 cơ sở tại Cần Thơ đã cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi không có giấy phép hoạt động.

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Cơ sở Nha khoa Tuệ Minh tại phường Vị Thanh, TP. Cần Thơ vẫn mở cửa dù đã bị đình chỉ hoạt động 12 tháng, từ ngày 12/3/2026.

Ngoài việc hoạt động "chui", qua kiểm tra, ngành y tế Cần Thơ còn phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng khác tại các cơ sở của Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh. Cụ thể, có 3 cơ sở tại số 9 Cách Mạng Tháng Tám (phường Cái Khế), số 114 Nguyễn Công Trứ (phường Vị Thanh) và số 12 - 13 đường 1/5 (phường Vĩnh Châu) đã sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ, hoặc đang trong thời gian bị thu hồi chứng chỉ, bị đình chỉ hành nghề.

Riêng cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh tại số 88 đường 3/2 (phường Tân An) bị phát hiện có nhân sự đăng ký hành nghề cùng một thời điểm tại nhiều cơ sở khác nhau; tổng thời gian làm ngoài giờ vượt quá quy định của Bộ luật Lao động; hành nghề không đúng khung giờ được phê duyệt.

Đáng chú ý, dù bị đình chỉ hoạt động từ ngày 12/3/2026, nhưng theo phản ánh, đến chiều 24/6, cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh tại đường Nguyễn Công Trứ (phường Vị Thanh) vẫn mở cửa đón khách, thực hiện các dịch vụ nha khoa.

Lãnh đạo UBND phường Vị Thanh cho biết, sau khi nhận quyết định xử phạt từ Sở Y tế TP. Cần Thơ và thông báo phối hợp giám sát, phường đã chỉ đạo các lực lượng chuyên môn vào cuộc kiểm tra, giám sát cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh tại địa bàn.

Dù vậy, theo phía địa phương, trong quá trình ngành chức năng địa phương tới giám sát, phía cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh tại phường Vị Thanh có biểu hiện cố tình tránh né, tìm cách đối phó. Cơ sở này vẫn lén lút tổ chức hoạt động trong thời gian đang chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động.

Chúc Trí
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