ACC kỷ niệm 20 năm Chuyển động cùng Việt Nam, khẳng định vị thế 'Chuyên gia về chuyển động'

Sau hai thập kỷ đồng hành cùng sức khỏe vận động của người Việt, Hệ thống Phòng khám Chuyên khoa Trị liệu Thần kinh Cột sống Hoa Kỳ (ACC) tiếp tục khẳng định vị thế “Expert in Motion – Chuyên gia về chuyển động” với mô hình chăm sóc cơ xương khớp toàn diện, bảo tồn và không xâm lấn theo chuẩn mực quốc tế.

BS. Jean-Marcel Guillon, Chủ tịch Hệ thống Phòng khám ACC, phát biểu tại sự kiện.

Hành trình 20 năm kiến tạo niềm tin với người Việt

Hai thập kỷ qua, sự thay đổi mạnh mẽ của đời sống hiện đại kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe mới. Nhịp sống đô thị nhanh, đặc thù công việc văn phòng, thói quen ít vận động hay áp lực luyện tập thể thao khiến các bệnh lý về cơ xương khớp, cột sống ngày càng trở thành mối quan tâm lớn của nhiều người.

Trong bối cảnh đó, ACC bắt đầu hành trình tại Việt Nam từ năm 2006, thời điểm phương pháp Trị liệu Thần kinh Cột sống (Chiropractic) còn là khái niệm mới với nhiều người Việt. Là một trong những đơn vị tiên phong, ACC đã từng bước giới thiệu cách tiếp cận điều trị hướng đến nguyên nhân, ưu tiên bảo tồn chức năng vận động thay vì chỉ tập trung xử lý triệu chứng.

Từ phòng khám đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh, ACC đã mở rộng thành hệ thống với 3 phòng khám tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đội ngũ hơn 50 bác sĩ và kỹ thuật viên đã đồng hành cùng hơn 100.000 bệnh nhân ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ trẻ em, người trưởng thành đến người cao tuổi và vận động viên chuyên nghiệp.

Đại diện ACC chia sẻ về định hướng chuyên môn đã tạo nên nền tảng cho vị thế “Expert in Motion - Chuyên gia về chuyển động”.

Không chỉ tập trung vào điều trị, ACC còn tích cực lan tỏa kiến thức chăm sóc sức khỏe vận động thông qua nhiều hoạt động cộng đồng như hội thảo sức khỏe, chương trình đồng hành cùng các sự kiện thể thao lớn, tầm soát bàn chân bẹt, cong vẹo cột sống cho trẻ em tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Những hoạt động này góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về việc chủ động chăm sóc cơ xương khớp từ sớm, duy trì lối sống vận động khoa học và nâng cao chất lượng sống lâu dài.

Nền tảng chuyên môn tạo nên vị thế “Expert in Motion”

Sau 20 năm phát triển, “Expert in Motion – Chuyên gia về chuyển động” đã trở thành định vị gắn liền với ACC, thể hiện năng lực chuyên môn, triết lý điều trị và cam kết lấy khả năng vận động của người bệnh làm trọng tâm.

Yếu tố “Chuyên gia” được xây dựng từ mô hình chăm sóc cơ xương khớp tích hợp, kết hợp giữa Trị liệu Thần kinh Cột sống, Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng. Mỗi bệnh nhân khi đến ACC đều được đánh giá toàn diện dựa trên tình trạng cột sống, cơ xương khớp, khả năng vận động và mục tiêu phục hồi cá nhân để xây dựng phác đồ phù hợp.

Khác với cách tiếp cận chỉ tập trung giảm đau, ACC hướng đến giải quyết nguyên nhân, phục hồi chức năng và hạn chế nguy cơ tái phát. Trong những trường hợp phù hợp, phương pháp điều trị bảo tồn, không xâm lấn được ưu tiên nhằm hỗ trợ người bệnh duy trì khả năng vận động tự nhiên.

Nền tảng chuyên môn của ACC được củng cố bởi đội ngũ bác sĩ nước ngoài được đào tạo tại các trường chuyên ngành Trị liệu Thần kinh Cột sống danh tiếng tại Hoa Kỳ, đạt chứng nhận từ Hội đồng Kiểm định Thần kinh Cột sống Hoa Kỳ (National Board of Chiropractic Examiners).

ACC điều trị cho anh Lâm Quang Nhật, vận động viên Ba môn phối hợp (Triathlon)

Bên cạnh đó, vai trò thành viên Tập đoàn FV cũng góp phần giúp ACC tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, chuẩn hóa trải nghiệm bệnh nhân và phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Với ACC, “chuyển động” không chỉ đơn thuần là khả năng đi lại. Đó là khi một người có thể trở lại công việc yêu thích, một em nhỏ tự tin vui chơi, một người cao tuổi duy trì sinh hoạt độc lập hay một vận động viên tiếp tục chinh phục những giới hạn mới.

Khi phục hồi là hành trình trở lại với đam mê

Câu chuyện của anh Lâm Quang Nhật – vận động viên Ba môn phối hợp (Triathlon) là minh chứng rõ nét cho triết lý “Expert in Motion” mà ACC theo đuổi.

Trước nguy cơ phải gián đoạn sự nghiệp do tình trạng thoát vị đĩa đệm nghiêm trọng, anh Lâm Quang Nhật đã lựa chọn đồng hành cùng ACC để phục hồi khả năng vận động. Dựa trên tình trạng sức khỏe, thể trạng và mục tiêu thể thao, đội ngũ chuyên môn ACC xây dựng phác đồ điều trị và phục hồi cá nhân hóa.

Sau quá trình đồng hành, anh trở lại đường đua và hoàn thành xuất sắc giải Triathlon IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 với thành tích ấn tượng 4 giờ 13 phút, lọt Top 3 chung cuộc.

Thành tích này không chỉ là dấu mốc cá nhân của một vận động viên, mà còn phản ánh giá trị của phương pháp chăm sóc lấy vận động và chất lượng sống làm trung tâm.

Như BS. Jean-Marcel Guillon, Chủ tịch Hệ thống Phòng khám ACC chia sẻ: “Trong suốt hai mươi năm qua, ACC đã đồng hành cùng hàng ngàn bệnh nhân Việt Nam ở mọi độ tuổi trong hành trình điều trị và phục hồi. Khi lối sống, thói quen vận động và kỳ vọng về chất lượng cuộc sống không ngừng thay đổi, ACC cũng liên tục phát triển để đáp ứng những nhu cầu mới đó”.

Tiếp nối hành trình xây dựng một Việt Nam chuyển động khỏe mạnh

Bước sang giai đoạn mới, ACC tiếp tục đặt mục tiêu đưa các giải pháp chăm sóc cơ xương khớp hiện đại, bảo tồn và không xâm lấn đến gần hơn với cộng đồng người Việt Nam cũng như người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.

Với nền tảng 20 năm kinh nghiệm, ACC sẽ tiếp tục đầu tư vào chuyên môn theo chuẩn quốc tế, nâng cao trải nghiệm bệnh nhân và mở rộng các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe vận động.

Hành trình “20 năm chuyển động cùng Việt Nam” là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của ACC trong việc đồng hành cùng hàng trăm nghìn người trên hành trình phục hồi và duy trì khả năng vận động.

Trong chặng đường phía trước, ACC tiếp tục giữ vững vai trò “Expert in Motion – Chuyên gia về chuyển động”, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, chủ động và năng động hơn mỗi ngày.