Việt Nam và Venezuela nhất trí tăng cường hợp tác dầu khí – năng lượng

TPO - Việt Nam và Venezuela nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hai nước có thế mạnh và nhu cầu như nông nghiệp và thương mại nông sản, viễn thông, dầu khí - năng lượng…

Từ ngày 23-24/6, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có chuyến thăm chính thức tới Venezuela.

Trong thời gian thăm Venezuela, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã hội kiến với Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez Gomes; Tổng Bí thư Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV), Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Công lý và Hòa bình Diosdado Cabello; hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Yvan Gil Pinto; cùng Phó Tổng thống Calixto Ortega và Bộ trưởng Ngoại thương Johann Alvarez dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Venezuela.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez Gomes

Tại các cuộc gặp với phía Venezuela, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện với Venezuela, một đối tác quan trọng có nhiều tiềm năng của Việt Nam tại Nam Mỹ, đồng thời khẳng định Việt Nam nhất quán ủng hộ chính phủ hợp hiến của Venezuela trong nỗ lực phát triển đất nước, vì lợi ích của nhân dân Venezuela.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện Việt Nam - Venezuela thời gian qua phát triển tích cực trên cơ sở nền tảng quan hệ tốt đẹp do cố Tổng thống Hugo Chavez và các lãnh đạo Việt Nam qua nhiều thế hệ vun đắp và phát triển.

Bộ trưởng nhấn mạnh chuyến thăm làm việc tại Venezuela lần này thể hiện quyết tâm và mong muốn của Đảng, Nhà nước Việt Nam đưa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước phát triển hơn nữa trong giai đoạn mới, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị, tăng cường tin cậy và mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực cùng quan tâm trên tinh thần cùng phát triển, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh mới.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez và các Bộ trưởng Venezuela cảm ơn lập trường và sự ủng hộ của Việt Nam đối với Chính phủ và nhân dân Venezuela; khẳng định Venezuela sẽ tiếp tục kiên định và linh hoạt trong con đường đã lựa chọn. Venezuela luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng chiến lược, và mong muốn thúc đẩy quan hệ truyền thống hữu nghị và Đối tác toàn diện với Việt Nam đi vào chiều sâu, thực chất và nâng tầm quan hệ trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy tổ chức Phiên III Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Venezuela vào tháng 10 năm nay tại Caracas; đồng thời tăng cường hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực hai nước có thế mạnh và nhu cầu như nông nghiệp và thương mại nông sản, viễn thông, dầu khí - năng lượng và phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết và các tổ chức quốc tế mà hai nước là thành viên.

Trên tinh thần đó, hai bên cũng nhất trí về chương trình nghị sự song phương hai nước giai đoạn 2026-2030 với các trụ cột chính gồm chính trị - ngoại giao, an ninh – quốc phòng nông nghiệp - an ninh lương thực, an ninh năng lượng và dầu khí, kinh tế - thương mại và đầu tư, viễn thông - công nghệ và y tế, văn hóa – giáo dục, thể thao và môi trường. Bộ Ngoại giao hai bên sẽ xây dựng Kế hoạch hành động Việt Nam – Venezuela để triển khai, phấn đấu đạt kết quả cụ thể, thiết thực hướng tới kỷ niệm 20 năm thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Venezuela trong năm 2027.