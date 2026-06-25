Vượt nắng mưa, tăng tốc xây trường nội trú liên cấp vùng biên giới

TPO - Bất kể thời tiết nắng nóng hay những cơn mưa bất chợt, các công trình trường nội trú liên cấp đang được tăng tốc thi công để sớm hoàn thành theo đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu học tập cho hàng nghìn học sinh vùng biên giới Nghệ An.

Những ngày cuối tháng 6, tại các công trình Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS ở xã Môn Sơn, xã Anh Sơn và xã Tri Lễ (tỉnh Nghệ An), tiến độ xây dựng diễn ra rất khẩn trương. Trên công trường, tiếng máy móc vang lên không ngớt, hàng trăm công nhân tất bật làm việc bất chấp cái nắng nóng gay gắt của mùa hè miền Tây Nghệ An.

Khối nhà học Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại xã Anh Sơn đang dần hoàn thiện.

Để bảo đảm tiến độ, các đơn vị thi công duy trì nhiều mũi công việc cùng lúc. Nhiều thời điểm, công nhân làm việc xuyên đêm để hoàn thành các đợt đổ bê tông có khối lượng lớn. Tất cả đều hướng đến mục tiêu đưa công trình về đích trước thềm năm học mới 2026-2027.

Ông Võ Văn Minh - Giám đốc quản lý dự án xây dựng trường nội trú, cho biết, các công trình đang bước vào giai đoạn cao điểm của chiến dịch “90 ngày đêm thi công”. Để đảm bảo tiến độ đề ra, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tranh thủ từng giờ thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”.

“Mục tiêu là hoàn thành các hạng mục chính trước ngày 26/8 để kịp phục vụ năm học mới. Các công trình trọng điểm như phòng học, nhà hiệu bộ, thư viện, nhà đa năng và khu nhà ăn đang được ưu tiên hoàn thiện trước”, ông Minh nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cùng đoàn công tác kiểm tra dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã Anh Sơn hôm 22/6. (Ảnh: P.Quỳnh).

Ông Minh cho biết thêm, cuộc chạy đua với thời gian xây trường diễn ra trong điều kiện không ít khó khăn. Địa hình miền núi hiểm trở, nhiều tuyến đường vận chuyển vật liệu phải băng qua khe suối, trong khi thời tiết thất thường khiến quá trình thi công nhiều lúc bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, nguồn lao động có tay nghề cao tại địa phương còn hạn chế, buộc các nhà thầu phải điều động thêm nhân lực từ nhiều nơi khác. Tuy nhiên, với quyết tâm hoàn thành đúng kế hoạch, các đơn vị vẫn duy trì nhịp độ thi công “3 ca, 4 kíp”, tận dụng tối đa những ngày nắng ráo để bù lại thời gian bị ảnh hưởng bởi mưa.

Khi hoàn thiện, trường liên cấp nội trú góp phần đảm bảo việc học cho các em học sinh vùng biên.

Ông Lô Minh Điệp - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, cho biết, địa phương có địa bàn rộng, nhiều bản làng cách trung tâm xã hàng chục km. Điều kiện đi lại khó khăn khiến không ít học sinh phải di chuyển quãng đường dài để đến trường. Chính vì vậy, trường nội trú sẽ góp phần đáp ứng điều kiện học tập của các em học sinh vùng sâu vùng xa. “Khi trường nội trú đi vào hoạt động, các em được ở gần trường, giảm bớt vất vả trong việc đi lại, đồng thời hạn chế nguy cơ bỏ học”, ông Điệp chia sẻ.

Bên cạnh việc xây dựng, công tác chuẩn bị cho việc vận hành trường học sau khi hoàn thành cũng được xã Môn Sơn chủ động triển khai. Ông Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Môn Sơn, cho biết, địa phương đã xây dựng đề án đề nghị UBND tỉnh phê duyệt 84 biên chế để bảo đảm đủ đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên phục vụ hoạt động của nhà trường ngay sau khi hoàn thành.

Tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án trường học.

Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, khẳng định, việc đầu tư hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

“Không chỉ là những công trình giáo dục đơn thuần, đây còn là sự đầu tư cho tương lai của con em đồng bào các dân tộc miền núi. Khi được học tập trong môi trường tốt hơn, học sinh sẽ có thêm cơ hội phát triển toàn diện, từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục”, ông Thành nhấn mạnh.

Để đảm bảo cho tiến độ, tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Song song với yêu cầu về thời gian, chất lượng công trình và an toàn lao động được đặt lên hàng đầu.