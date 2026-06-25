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Hiệp thương bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Ngô Tùng

TPO - 100% đại biểu đã thống nhất hiệp thương bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Sáng 25/6, tại Hội nghị lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn đã trình bày tờ trình về hiệp thương bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

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Đại biểu hiệp thương công tác nhân sự tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Kết quả, 100% đại biểu đã thống nhất hiệp thương bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân sinh năm 1985, quê quán phường Tân Khánh, TPHCM. Bà có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân Ngôn ngữ Anh.

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Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc (giữa) tặng cây xanh chúc mừng bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân (thứ 4 từ trái qua) và các thành viên mới của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I.

Ngoài bà Nguyễn Thị Ngọcc Xuân, Hội nghị cũng tiến hành hiệp thương kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các cá nhân: ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM; bà Hoàng Thị Khánh - Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM; TS.Trần Văn - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội; bà Trương Tứ Muối - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM.

Cũng tại hội nghị, đại biểu đã hiệp thương công nhận 2 tổ chức Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, làm thành viên của MTTQ Việt Nam TPHCM, gồm: Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM.

Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM được thành lập theo quyết định của UBND TPHCM, trên cơ sở hợp nhất Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TPHCM, Hội Người tù kháng chiến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Ban Liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bình Dương (cũ).

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM là tổ chức xã hội từ thiện, hoạt động với mục đích huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các chương trình nhân đạo chăm sóc sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội, Hội góp phần giúp người nghèo tiếp cận các dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

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Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các cá nhân có đóng góp tiêu biểu cho công tác Mặt trận thời gian qua. Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng
#Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM #hiệp thương #nhân sự #Phó Chủ tịch Ủy ban #Nguyễn Thị Ngọc Xuân #tổ chức thành viên #cá nhân có uy tín #cán bộ mặt trận #hội nghị lần thứ III

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