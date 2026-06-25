Anh Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII

TPO - Anh Bùi Quang Huy – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII, được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Sáng 25/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra phiên trọng thể với tinh thần hành động: "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai".

Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 119 anh, chị; Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm 25 anh, chị; Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn gồm 17 anh, chị.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 5 anh, chị: - Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. - Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn. - Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn. - Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn. - Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XIII.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam.