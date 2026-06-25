Dự án mở rộng Quốc lộ 1A: Bồi thường cao nhất 152 triệu đồng/m2 mặt đường Giải Phóng

TPO - Nhiều phường, xã tại Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố các văn bản pháp lý thực hiện Dự án trục không gian Quốc lộ 1A. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến 36,3km, rộng 90m, đi qua 18 xã, phường trên địa bàn Thành phố.

Đại diện UBND phường Định Công cho biết, vừa tổ chức hội nghị công bố các văn bản pháp lý thực hiện Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP) loại hợp đồng Xây dựng- Chuyển giao (BT) đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Tuyến đường đi qua địa bàn phường Định Công dài 1,49km, điểm đầu từ tim đường 2,5, điểm cuối là tim đường Nguyễn Hữu Thọ. Tổng diện tích đất giải phóng mặt bằng của Dự án trên địa bàn phường là 92.243,2m2, liên quan khoảng 124 hộ gia đình với diện tích hơn 6.797m2; 4 tổ chức với diện tích 2.302m2; Ga Giáp Bát với diện tích 47.447m2 và 35.696m2 đất công ích đang do phường quản lý.

Đường Giải Phóng đoạn qua ga Giáp Bát (mũi tên đỏ)

Về giá bồi thường, hỗ trợ đất, UBND phường cho biết, giá đất ở áp dụng nhân hệ số 2 theo Nghị Quyết số 52/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội.

Cụ thể: Đường Giải Phóng (phía đi qua đường tàu) từ bến xe Giáp Bát đến Vành đai 3, với đất vị trí 1 bảng giá đất khoảng 76 triệu đồng/m2, sau khi nhân đôi hệ số, mức đền bù là hơn 152 triệu đồng/m2; Tương tự vị trí 1 phố Nguyễn Hữu Thọ có đền bù mức gần 190 triệu đồng/m2; Phố Đại Từ với vị trí 1 được đền bù hơn 152 triệu đồng/m2.

Đối với những ý kiến băn khoăn của người dân về giá đất đầu đến và đầu đi, diện tích tái định cư, việc thực hiện hồ sơ thủ tục…. Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh cam kết UBND phường sẽ đồng hành với người dân; tiến hành tổ chức bốc thăm đất tái định cư công khai, minh bạch. Đồng thời, UBND phường sẽ đóng vai trò đầu mối triển khai các thủ tục pháp lý về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng không để người dân phải tự lo thủ tục.

Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh tiếp thu ý kiến của người dân tại hội nghị

Tại xã Phú Xuyên, UBND xã cũng vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trục không gian quốc lộ 1A. Trên địa bàn xã Phú Xuyên, dự án đi qua với chiều dài khoảng 9,3km.

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, UBND xã đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cùng các tổ công tác chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn.

Lãnh đạo UBND xã Phú Xuyên cho biết công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến tiến độ triển khai dự án. Địa phương sẽ tập trung tuyên truyền, vận động người dân, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để bảo đảm quá trình thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định.

Còn tại khu vực xã Đại Xuyên, chính quyền cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trục không gian Quốc lộ 1A đi qua địa bàn xã Đại Xuyên. Trong đó, đoạn tuyến đi qua địa bàn xã Đại Xuyên có chiều dài khoảng 3,8km.

Tại hội nghị, ông Dư Anh Hào- Phó Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên khẳng định, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan; lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân làm trung tâm trong quá trình tổ chức thực hiện...