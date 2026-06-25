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Xe khách chở hàng chục người bốc cháy trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Phùng Quang

TPO - Một xe khách chở hàng chục hành khách bất ngờ bốc cháy trong đêm khi đang lưu thông trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 25/6, đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã khống chế thành công vụ cháy xe khách xảy ra trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang vào đêm 22/4.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 24/6, xe khách biển kiểm soát 77F-004... của nhà xe L.P đang lưu thông trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang theo hướng Bắc - Nam thì bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe có hàng chục hành khách cùng tài xế và phụ xe.

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Ngọn lửa bao trùm chiếc xe khách.

Phát hiện cháy, những người trên xe đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy mini và các thiết bị có sẵn để dập lửa, song ngọn lửa vẫn tiếp tục lan rộng. Trước diễn biến phức tạp, tài xế đã trình báo cơ quan chức năng. Vụ cháy được xác định xảy ra tại Km334+700, thuộc địa bàn xã Tân Định.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa) đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 9 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Sau nỗ lực chữa cháy, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc khiến chiếc xe khách bị thiêu rụi, hư hỏng hoàn toàn. May mắn không có thiệt hại về người.

Phùng Quang
#cao tốc Vân Phong - Nha Trang #Công an tỉnh Khánh Hòa #Vụ cháy #xe khách bị thiêu rụi

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