Hà Nội: Công nhân công trình 'bọc' kín người dưới nắng nóng như 'nung'

TPO - Giữa những ngày nắng nóng như nung, mặt đường bỏng rát từ sáng sớm, công nhân trên các công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô vẫn miệt mài làm việc. Khoác trên mình hai lớp áo bảo hộ, họ phải bắt đầu ca từ 5h30 - 6h sáng và nghỉ sớm hơn thường lệ để tránh cái nóng đỉnh điểm giữa trưa.

Sáng sớm 25/6, các công nhân phá dỡ cọc bê tông thi công trên đường Vành đai 1.

Giữa ngày hè oi ả, khi nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội vượt ngưỡng 40 độ C, trên các công trường giao thông, nhiều công nhân vẫn miệt mài làm việc để bảo đảm tiến độ các dự án. Họ là những người đang ngày ngày “đốt mình” dưới nắng nóng để góp phần tạo nên những tuyến đường khang trang, thuận lợi cho người dân đi lại.

Ghi nhận vào sáng sớm 25/6, tại công trường thi công đường giao thông Vành đai 1, Vành đai 2.5,... tiếng máy khoan đục, máy lu, máy xúc... đã vang lên không ngớt.

Trên mặt đường đen sẫm hấp thụ nhiệt, hơi nóng bốc lên hầm hập. Nhiều thời điểm, nhiệt độ mặt đường có thể cao đến 40- 50 độ C, khiến môi trường làm việc trở nên khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Nam công nhân cho biết, ngồi trên máy xúc rất nóng. "Tôi mặc 2 lớp áo, một chiếc khác che chân để nắng không chiếu vào. Dù mới 9h sáng nhưng nắng rất gắt" - anh nói.

Mặc cho cái nắng gay gắt như thiêu đốt, những công nhân vẫn cần mẫn với công việc của mình. Người cầm xẻng san đều lớp bê tông nhựa, người vận hành máy móc, người kiểm tra kỹ thuật để bảo đảm chất lượng công trình.

Hơi nóng từ lớp bê tông, nhựa đường bốc lên hầm hập hòa cùng ánh nắng gay gắt khiến không khí trở nên ngột ngạt, bỏng rát. Những bộ quần áo bảo hộ thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ sạm vì nắng gió nhưng ai nấy đều cố gắng hoàn thành phần việc được giao.

Anh liên tục gạt mồ hôi trên mặt. Bên trên đầu có một chiếc quạt nhỏ bằng bàn tay không thể làm giảm đi cái nắng nóng của mùa hè.

Anh Vũ Văn Thìn, công nhân thuộc Công ty Cổ phần Thương mại 68, phụ trách hạng mục thi công đường tại dự án Vành đai 1 cho biết, hơn 14 năm gắn bó với nghề nhưng hiếm khi anh cảm nhận cái nóng khắc nghiệt như những ngày này.

“Ngày 24/6, anh em chúng tôi bắt đầu làm việc từ khoảng 5h30 - 6h. Đến hơn 10h30 là phải tạm nghỉ vì nắng quá gắt, trong khi bình thường phải đến 11h30 mới nghỉ. Hôm nay nhiệt độ ngoài trời chắc chắn trên 40 độ C, cảm giác nóng hơn nhiều so với mọi năm”, anh Thìn nói.

Anh Thìn vừa trở về lán sau ca làm việc dưới nắng nóng gay gắt.

Để tránh những khung giờ nắng đỉnh điểm nhưng vẫn bảo đảm tiến độ công trình, các tổ thi công buộc phải thay đổi thời gian làm việc. “Chúng tôi vừa làm vừa chạy nắng. Ban ngày không thể thi công liên tục thì phải tranh thủ làm thêm vào buổi tối để bù khối lượng công việc”, anh chia sẻ.

Lán công nhân làm đường Vành đai 1 giữa khu đất không một bóng cây.

Giữa công trường gần như không có bóng cây che mát, nơi nghỉ trưa của công nhân là những chiếc container đặt sát khu vực thi công. Dù được trang bị điều hòa và lưới che nắng, cái nóng hầm hập từ mặt đất và không khí xung quanh vẫn khiến mọi người cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của thời tiết.

“Nếu không có chỗ nghỉ ngơi buổi trưa thì thật sự không thể đủ sức để tiếp tục làm việc vào buổi chiều”, anh Thìn cho biết.

Công nhân thi công đường Vành đai 1 dưới nắng nóng gay gắt.

Không chỉ những công nhân trực tiếp làm đường, các tài xế điều khiển máy xúc, máy ủi phá dỡ công trình cũng phải đối mặt với điều kiện làm việc vô cùng khắc nghiệt. Hàng giờ đồng hồ ngồi trên cabin máy móc bằng kim loại, họ phải chịu hơi nóng từ động cơ, từ mặt đường bốc lên và cái nắng như thiêu đốt từ trên cao dội xuống.

Một công nhân lái máy xúc chia sẻ, dù đã mặc hai lớp áo bảo hộ nhưng cơ thể vẫn nóng rát, mồ hôi chảy thành dòng. “Ngồi trên máy giữa trời nắng giống như ngồi trên một khối sắt nung nóng. Chúng tôi phải liên tục uống nước để chống mất nước nhưng cũng chỉ đỡ được phần nào”, người công nhân nói.

Nhiều công nhân túc trực tại lán để trông coi tài sản.

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, những người lao động trên công trường vẫn kiên trì bám việc, đổi mồ hôi và sức lực để từng mét đường được hoàn thành đúng tiến độ. Đằng sau những tuyến đường hiện đại, khang trang là những ngày lao động vất vả và sự hy sinh thầm lặng của những người công nhân giữa "chảo lửa" công trường.

Để bảo vệ sức khỏe người lao động, nhiều đơn vị thi công đã chủ động điều chỉnh thời gian làm việc, bố trí thêm các điểm nghỉ mát, cung cấp nước uống, nước điện giải và trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ. Tuy nhiên, do đặc thù công việc ngoài trời, công nhân vẫn phải đối mặt với nguy cơ say nắng, kiệt sức và các vấn đề sức khỏe khác nếu không được nghỉ ngơi hợp lý.

Công trình đường Vành đai 1 khẩn trương thi công.

Đằng sau mỗi tuyến đường mới được hoàn thành là biết bao giọt mồ hôi và sự vất vả của những người công nhân lao động. Khi nhiều người tìm cách tránh cái nóng trong những căn phòng điều hòa mát mẻ, họ vẫn kiên trì bám công trường, làm việc dưới cái nắng như đổ lửa để các công trình sớm về đích.