Mảnh ghép ấn tượng ở concert Thanh Xuân

TP - Thanh Xuân không chỉ là tên gọi của concert mà thực sự là một đêm nhạc tràn sắc xuân. Hàng nghìn tấm vé miễn phí được ưu tiên dành cho sinh viên. Một điều đặc biệt riêng có tại concert Thanh Xuân chính là hàng trăm sinh viên Việt Nam sẽ lên sân khấu trình diễn. Sự xuất hiện của họ chính là hơi thở mùa xuân, là sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam, là niềm tin và khát vọng về một nước Việt hùng cường.

Nắng nóng không nản lòng

Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng cao điểm của mùa hè. Người Hà Nội đã được chiêm ngưỡng bình minh đỏ ối như quả cầu lửa, báo hiệu một ngày nắng bỏng cháy. Nhưng trong những ngày thời tiết không chiều lòng người, hàng trăm sinh viên vẫn miệt mài tập luyện cho một đêm Thanh Xuân đáng nhớ, diễn ra vào lúc 20h ngày 27/6/2026, tại trường đua F1, Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình (Hà Nội).

Những diễn viên đặc biệt không màng cát-xê đều bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được là một mảnh ghép nhỏ của concert Thanh Xuân. Một bạn nam thú nhận chưa từng được “đu” concert, vô cùng tự hào được chọn diễn trong concert Thanh Xuân, sự kiện chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Nhiều bạn trẻ trình diễn trên sân khấu quy tụ 20.000 khán giả chưa từng được “đu” concert. Bởi dù đang là thời concert lên ngôi, những đại nhạc hội diễn ra thường xuyên, liên tục trong tháng, trong năm thì chi phí cho một tấm vé “đu” concert vẫn không phải chuyện đùa với những người trẻ còn ngồi trên giảng đường đại học. Bởi vậy, một số nghệ sĩ đã dành riêng những đêm nhạc miễn phí cho sinh viên các trường đại học. Concert Thanh Xuân tặng vé miễn phí cho khán giả, cũng là dịp Ban Tổ chức tạo cơ hội cho những người trẻ được thưởng thức món ăn tinh thần đang lên ngôi hiện nay.

Nhưng chưa từng có concert nào ở Việt Nam dám mời hàng trăm diễn viên nghiệp dư là sinh viên lên sân khấu như ở concert Thanh Xuân. Đây không phải sự liều lĩnh của Ban Tổ chức hay đạo diễn chương trình mà là niềm tin và tình yêu dành cho tuổi trẻ Việt Nam. Các diễn viên đặc biệt này sẽ không để khán giả thất vọng khi xuất hiện trên sân khấu quy tụ hàng loạt ngôi sao ca nhạc. Cho nên, dưới nắng nóng gay gắt hàng trăm sinh viên vẫn tập luyện, không một lời thở than, phàn nàn.

Ca sĩ Ali Thục Phương giữa vòng vây của fan hâm mộ nhí tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: HỒNG VĨNH

Phạm Thị Hương Giang, sinh viên khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ: “Khi được nhà trường triệu tập tham gia phục vụ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và tham gia concert Thanh Xuân, tôi rất vinh dự và hạnh phúc. Tôi coi đó là cơ hội to lớn trong tuổi thanh xuân của mình. Quá trình tập luyện tuy hơi vất vả vì nắng nóng, nhưng thời tiết khắc nghiệt không làm tôi nản chí. Ở thời điểm này tôi vẫn có lịch học song vẫn cố gắng thu xếp ổn thỏa giữa việc học và luyện tập. Những ngày luyện tập tâm trạng của tôi luôn vui vẻ. Tôi biết ơn Ban tổ chức đã dành cho sinh viên chúng tôi cơ hội quý này”.

Trong quá trình tập luyện, Hương Giang còn có dịp gặp gỡ, giao lưu với những ngôi sao mà cô chỉ được chiêm ngưỡng qua báo chí, mạng xã hội. “Tôi rất thích các nghệ sĩ góp mặt trong concert. Các anh, chị đều hát hay và có những màn trình diễn đặc sắc, lại ứng xử rất thân thiện, gần gũi. Họ đều sẵn sàng giao lưu và chụp ảnh với chúng tôi. Sự thân thiện của các nghệ sĩ chuyên nghiệp giúp chúng tôi thêm tự tin khi lần đầu được góp mặt ở concert lớn”.

Một trong những gương mặt đáng chú ý ở Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ XIII là Nguyễn Ðỗ Thục Phương, học sinh lớp 8, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội). Cô bé có nghệ danh Ali Thục Phương, gây sốt với vai Tú (nhỏ) trong Cách em 1 milimet. Phương vừa góp mặt trong MV Lá ngọc cành vàng của ca nương Kiều Anh. Ca sĩ nhí chia sẻ: “Tôi vinh dự được là 1 trong 10 học sinh tiêu biểu tham gia Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ XIII. Ðây là cơ hội để tôi được lắng nghe các anh chị đoàn viên chia sẻ, truyền cảm hứng để tôi có thêm động lực, nỗ lực theo đuổi ước mơ của mình”. Ali Thục Phương cũng góp mặt trong concert Thanh Xuân với vai trò ca sĩ. Cô sẽ tham gia trình bày những ca khúc ca ngợi đất nước, ca ngợi những điều tử tế trong cuộc sống. “Là nghệ sĩ nhỏ tuổi tôi sẽ dùng lời ca tiếng hát và sự sáng tạo trong nghệ thuật để lan tỏa những năng lượng tích cực tới khán giả. Tôi tham gia concert cũng vì mong muốn ấy”.

Lèo Nguyên Xinh, sinh viên khoa Địa Lý, Đại học Sư Phạm Hà Nội cho rằng, quá trình tập luyện tuy vất vả nhưng hoàn toàn xứng đáng. “Với một sinh viên thì những vất vả khi tập luyện dưới nắng không đáng là gì. Trong bài hát Khát vọng tuổi trẻ có câu: Tuổi trẻ hôm nay chung tay xây đời mới/Dù lên rừng, dù xuống biển/Vượt bão giông vượt gian khổ/Tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước bạn ơi”, cô nói.

Đặng Đức Hiếu, sinh viên khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vinh dự đại diện cho khoa tham gia Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Anh háo hức đợi chờ đêm nhạc. “Tôi rất muốn được xem các nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn trên sân khấu, đặc biệt chờ đợi sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD”, Hiếu nói.

Những sinh viên tập luyện trong nắng nóng. Ảnh: Trọng Tài

Concert Thanh Xuân quy tụ những ngôi sao ăn khách hàng đầu hiện nay. Trong khi Đức Hiếu mong chờ Quang Hùng MasterD thì Nguyên Sinh lại nôn nóng đợi chờ màn trình diễn của Hòa Minzy. Hoàng Thị Phương (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) bày tỏ mong muốn được thấy Hòa Minzy, buitruonglinh trên sân khấu Thanh Xuân. “Tôi tin concert sẽ tiếp thêm năng lượng, tinh thần và nhiệt huyết cho thanh niên Việt Nam”.

Những cái tên khác như Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Double2T, CONGB… cũng có tệp fan sinh viên đông đảo. Nhưng một điều khá bất ngờ là rất nhiều người trẻ mong thần tượng của họ sẽ trình diễn ca khúc về Đoàn, về tuổi trẻ, ngoài các bài hát gắn với tên tuổi nghệ sĩ. Bài hát được họ yêu cầu nhiều nhất chính là Áo xanh gọi tương lai (sáng tác: Bùi Tuấn Ngọc), ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Chuyến tàu tốc hành ngược dòng thời gian

Gia tài ca khúc dành cho tuổi trẻ Việt Nam rất dồi dào, được gìn giữ và phát triển, phản ánh lịch sử dân tộc với những nốt thăng trầm. Trong những năm tháng đất nước gian lao, chính âm nhạc là lời hiệu triệu, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn thôi thúc bao lớp người đang trong độ tuổi thanh xuân phơi phới lên đường cứu nước.

Năm 1944, bài hát Lên đàng của hai nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và Huỳnh Văn Tiếng ra đời khi làn sóng đấu tranh cách mạng lên cao: “Đoàn ta chen vai nề chi chông gai, lên đàng/Ta người Việt Nam/Nhìn tương lai huy hoàng/Đoàn ta bước lên đàng cùng hiên ngang hát vang”.

Các đại biểu, sinh viên mong chờ tới concert Thanh Xuân. Ảnh: HỒNG VĨNH

Năm 1968, nhạc sĩ Trương Quốc Khánh viết Tự nguyện, khi ông mới 21 tuổi, đang hoạt động tích cực trong phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe: “Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng/Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương/Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm/Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương…”.

Khi đất nước im tiếng súng, những bài hát về Đoàn, về thanh niên lại mang âm hưởng mới, tươi vui, rộn ràng nhưng tinh thần xung phong, tự nguyện vẫn tiếp tục được truyền tải. Nhắc đến những đóng góp cho mảng âm nhạc về thanh niên, về tuổi trẻ không thể không nhắc tới nhạc sĩ Vũ Hoàng. Anh là tác giả của những ca khúc thôi thúc tinh thần cống hiến của thanh niên, được người trẻ đón nhận nhiệt tình, cũng là một trong những ca khúc truyền thống của Đoàn: “Đường dài tương lai đang gọi mời/Tuổi trẻ hôm nay chung tay xây ngày mới/Dù lên rừng hay xuống biển/Vượt bão giông, vượt gian khổ/Tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước bạn ơi” .(Khát vọng tuổi trẻ).

Đáng nói, những nhạc sĩ trẻ ăn khách hiện nay cũng dành tâm huyết cho những sáng tác khơi gợi nguồn mạch yêu nước, tự hào dân tộc trong thanh niên Việt Nam. Nhà tôi có treo một lá cờ của DTAP là một trong những hiện tượng đặc biệt trong đời sống nhạc trẻ 2025: “Nhà tôi có treo một lá cờ/Đỏ thắm những câu chuyện xưa/Từng dãy phố mang sắc cờ/Đẹp như hoa bay giữa trời”. Trong khi DTAP lấy cảm hứng từ lá cờ đỏ sao vàng, buitruonglinh lại viết Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời cũng được bạn trẻ nhiệt tình đón nhận.

Concert Thanh Xuân là dấu ấn hết sức đặc biệt của kỳ đại hội lần này. Các bạn trẻ rất háo hức, mong chờ đêm nhạc và thông điệp tích cực từ đó. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần chuẩn bị của Ban tổ chức chương trình, rất chu đáo, hy vọng concert lan tỏa nhiều hình ảnh đẹp của thanh niên Việt Nam”. Chị Dương Minh Nguyệt Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang

Concert Thanh Xuân với những bài ca tuổi trẻ sống cùng năm tháng và những bài ca tuổi trẻ ngày hôm nay tạo thành dòng chảy xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại như chuyến tàu tốc hành đưa người xem ngược dòng thời gian và trở về. Giờ lên tàu sắp điểm, không chỉ nghệ sĩ và khán giả, mà những đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, những thủ lĩnh Đoàn ở các tỉnh, thành trong cả nước gửi gắm niềm tin và hy vọng vào chuyến tàu mang tên Thanh Xuân.

Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ đánh giá: “Concert chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII hết sức thiết thực và hiệu quả, là sân chơi hội tụ đoàn viên thanh niên, từ đó giúp người trẻ nắm bắt được thông tin, kết quả đại hội một cách uyển chuyển, linh hoạt. Đây cũng là một trong những hoạt động được Ban Bí thư chỉ đạo, là món quà ý nghĩa dành cho đại biểu và thanh niên cả nước”.

“Concert sẽ khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, nhắn nhủ thanh niên không lãng phí thanh xuân, để phát huy tối đa lợi thế của bản thân, đóng góp cho sự phát triển của quê hương đất nước”, anh Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long nói.