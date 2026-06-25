Nga bác tin ép Belarus hỗ trợ mở rộng tấn công Ukraine

TPO - Hôm nay (25/6), Điện Kremlin bác bỏ thông tin trong bài báo của Wall Street Journal rằng Nga đang gây sức ép buộc Belarus phải hỗ trợ mở rộng chiến dịch quân sự của Mátxcơva tại Ukraine.

Lính Belarus tuần tra gần biên giới Ukraine, tháng 1/2025. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định bài báo “không phản ánh đúng thực tế”, đồng thời nhấn mạnh Belarus là “đồng minh thân cận nhất” của Nga.

Quân đội Nga từng sử dụng lãnh thổ Belarus làm bàn đạp để tiến vào Ukraine khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022. Cuộc xung đột đến nay đã bước sang năm thứ 5. Trong những tháng gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho rằng Mátxcơva đang tìm cách để Minsk tham gia sâu hơn vào cuộc chiến.

Bài báo của WSJ dẫn lời các quan chức Nga và châu Âu đương nhiệm và nghỉ hưu nói rằng Mátxcơva đã khởi động chiến dịch gây sức ép với Minsk, nhằm sử dụng Belarus như bàn đạp để mở rộng chiến sự tại Ukraine hoặc tiến hành các hoạt động phi truyền thống nhằm vào các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo bài viết, các nguồn tin nói rằng Nga đã đề xuất sử dụng lãnh thổ Belarus để phóng máy bay không người lái tấn công Ukraine, kéo dài chiến tuyến về phía tây nhằm buộc Kiev phải phân tán lực lượng, hoặc thậm chí tiến hành các hoạt động nhằm vào các nước láng giềng thuộc NATO.

Một cựu sĩ quan tình báo Nga nói với WSJ rằng Mátxcơva gây áp lực với Minsk bằng cách đe dọa cắt giảm các hỗ trợ tài chính cho Belarus.

Tuy nhiên, Điện Kremlin phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc này. Ông Peskov khẳng định các hoạt động quân sự hiện nay là do lực lượng vũ trang Nga tiến hành và “Belarus không tham gia”.

Ông Peskov cũng tuyên bố Nga sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đồng minh đối với Belarus, bao gồm hỗ trợ kinh tế và bảo vệ nước này trước các mối đe dọa quân sự, kể cả từ phía Ukraine.

Tuần trước, ông Zelensky cáo buộc các trạm tiếp sóng tín hiệu đặt trên lãnh thổ Belarus đang dẫn đường cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào Ukraine. Ông đặt thời hạn 1 tuần để Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko dỡ bỏ các trạm này. “Nếu ông ấy không làm, chúng tôi sẽ làm”, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố.

Đến ngày 24/6, ông Zelensky tuyên bố các trạm tiếp sóng nói trên “đã ngừng hoạt động”.

“Liệu họ đã tháo dỡ chúng hay chưa thì tôi chưa rõ. Nhưng chúng tôi đang xử lý vấn đề này”, ông nói.

Ông Peskov cho biết ông không có thông tin về vấn đề này.

Mặc dù Tổng thống Lukashenko chưa điều quân Belarus tham chiến cùng Nga, Minsk vẫn hỗ trợ Tổng thống Nga Vladimir Putin theo nhiều cách quan trọng, trong đó có việc cho phép triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ Belarus.

Belarus cũng thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận chung với Nga và cho phép lực lượng Nga sử dụng căn cứ quân sự cũng như thao trường huấn luyện.

Belarus có 2 nhà máy lọc dầu lớn, chuyên chế biến dầu thô của Nga rồi bán ngược lại xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không cho thị trường Nga.

Vai trò đó càng trở nên quan trọng trong năm nay, khi Ukraine tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở lọc dầu của Nga, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại nhiều khu vực.

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, trong 5 tháng đầu năm, lượng xăng vận chuyển bằng đường sắt từ các nhà máy lọc dầu Belarus sang Nga tăng gần 13 lần so với cùng kỳ năm ngoái, vượt 270.000 tấn. Trong khi đó, lượng dầu diesel xuất sang Nga tăng gấp 3 lần, đạt 179.000 tấn.

Riêng trong nửa đầu tháng 6, lượng xăng xuất khẩu từ Belarus sang Nga bằng đường sắt đã tăng gần gấp 3 so với nửa đầu tháng 5.