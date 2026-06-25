Động đất kép ở Venezuela: Nhiều tòa nhà đổ sập, thương vong có thể lên tới hàng ngàn người

TPO - Chiều 24/6, Venezuela đã hứng chịu hai trận động đất liên tiếp trong vòng chưa đầy một phút, với cường độ 7,2 độ và 7,5 độ, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS). "Thương vong cao và thiệt hại trên diện rộng là điều có thể xảy ra", USGS cho biết, ước tính số người thương vong có thể lên tới hàng ngàn người.

Tại quận Baruta (Caracas), ba người đã thiệt mạng sau khi hai tòa nhà sụp đổ. Tại quận Chacao, một người đã thiệt mạng và bốn tòa nhà đã sụp đổ hoàn toàn. 22 người đã được đưa đến bệnh viện.

"Nhiều tòa nhà, nhà cửa bị sập và chúng tôi đang nỗ lực hết sức để khắc phục hậu quả bằng mọi nguồn lực hiện có, bao gồm an ninh và hỗ trợ dân sự”, Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello phát biểu trên truyền hình nhà nước.

Nhiều tòa nhà ở Venezuela bị hư hại nặng nề, thậm chí đổ sập sau động đất. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cho biết, bà sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đề nghị các tổ chức đa phương hỗ trợ kinh phí cho công tác khắc phục hậu quả.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những người không may mất đi người thân trong thảm họa này", bà nói trong bài phát biểu toàn quốc. Cũng theo bà Rodriguez, tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương vì trận động đất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẵn lòng và có khả năng giúp đỡ Venezuela trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai. "Hai trận động đất lớn vừa xảy ra ở Venezuela đều có quy mô rất lớn và đã gây ra hậu quả khủng khiếp", ông Trump nói.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường các vụ sập nhà. (Ảnh: Reuters)

Nhiều người Venezuela đang ở nhà khi trận động đất xảy ra. Cư dân khắp Caracas, nơi cũng từng bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 6,3 độ năm 1967, đã vội vã sơ tán khi các tòa nhà rung chuyển.

"Có một âm thanh rất lớn. Đồ đạc trong nhà rơi xuống, bình nước trong tủ lạnh cũng rơi. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều gì như thế này", cư dân Coro Martinez (56 tuổi, ở phía đông Caracas) cho biết.

"Ngay khi mặt đất bắt đầu rung chuyển, chúng tôi đã nghe thấy tiếng mọi người la hét", cư dân Astrid Ramirez (41 tuổi, ở phía tây Caracas) kể lại. "Mọi người đều chạy xuống cầu thang".

Bà Maria Romero (80 tuổi, ở phía nam Caracas), cho biết cảnh sát đã giúp bà ra khỏi nhà. "Trận động đất này thật kinh khủng, thậm chí còn tồi tệ hơn trận năm 1967", bà nói.

Người dân vội vàng sơ tán khi xảy ra động đất. (Ảnh: Reuters)

Venezuela nằm trong khu vực hoạt động địa chấn mạnh, nơi mảng kiến ​​tạo Caribe tiếp xúc với mảng kiến ​​tạo Nam Mỹ. Ngay sau trận động đất, cảnh báo sóng thần đã được đưa ra, nhưng nhanh chóng được dỡ bỏ.

Tại Bệnh viện Clinicas ở Caracas, nhân viên được yêu cầu tăng cường ca đêm để giúp điều trị người bị thương.

Sân bay lớn nhất của Venezuela ở Maiquetia đã bị đóng cửa do hư hại.

Các trường học sẽ tạm dừng hoạt động từ nay đến hết tuần khi chính quyền bắt đầu đánh giá thiệt hại.

Cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Venezuela dường như không bị ảnh hưởng ngay lập tức bởi trận động đất.