Truy đuổi xuồng không biển số, nhiều chiến sĩ biên phòng Quảng Ninh bị thương

TPO - Trong quá trình truy đuổi một xuồng máy nghi vận chuyển hàng hóa trái phép trên vùng biển Quảng Ninh, xuồng tuần tra của lực lượng Bộ đội Biên phòng đã va chạm với phương tiện nghi vấn khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ bị thương.

Khoảng 1 giờ ngày 21/6, thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát đã được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, tổ công tác gồm 7 cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia sử dụng xuồng máy tuần tra tại vùng biển biên giới xã Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi, động viên các chiến sĩ bị thương.

Khi đến khu vực Cửa Đài, tổ công tác phát hiện một xuồng máy không gắn biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn nên phát tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy.

Trong quá trình truy đuổi đến vùng biển phía Đông Nam Đầu Tán, xuồng tuần tra va chạm với phương tiện nghi vấn, khiến một số cán bộ, chiến sĩ bị thương.

Trong đó, Trung tá Nguyễn Duy Hưởng, thuyền trưởng xuồng tuần tra, bị chấn thương vùng mặt, tụ máu xoang hàm phải cùng một số tổn thương khác. Sau khi được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Móng Cái, đồng chí được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiếp tục điều trị.

Qua xác minh ban đầu, trên xuồng nghi vấn có Vũ Văn Công (sinh năm 1984, trú ở xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) và Bùi Văn Long (sinh năm 1988, trú ở phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh). Hai người khai được một người tên A Nhì, quốc tịch Trung Quốc, thuê vận chuyển hơn 20 khay ngao giống cùng hơn 20 khay ngan, vịt, ngỗng giống từ khu vực biển Trà Cổ để giao cho người khác. Theo lời khai, đây là chuyến vận chuyển thứ hai, chuyến trước diễn ra cách đó gần một tháng với chủng loại hàng hóa tương tự.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh khẩn trương xác minh nguyên nhân vụ việc, làm rõ hành vi của những người liên quan và hoạt động vận chuyển hàng hóa trên phương tiện nghi vấn.

Ngày 25/6, thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, đã đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái thăm hỏi, động viên Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Huyên, nhân viên Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, và Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Dũng, nhân viên kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia.

Đại tá Nguyễn Quang Hòa chuyển lời thăm hỏi, động viên của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tới các quân nhân bị thương và gia đình; đồng thời động viên các đồng chí yên tâm điều trị, sớm bình phục để trở lại đơn vị công tác. Chỉ huy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng chỉ đạo quân y đơn vị phối hợp chặt chẽ với bệnh viện và gia đình để chăm sóc, bảo đảm đầy đủ chế độ trong quá trình điều trị.