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Lấy mẫu ADN tại nghĩa trang có nhiều mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính nhất TP. Huế

Ngọc Văn

TPO - Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang - nơi có số lượng phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin nhiều nhất TP. Huế - vừa được lực lượng chức năng triển khai lấy 1.595 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, góp phần trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.

Ngày 25/6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Huế phối hợp với xã Phú Vang và các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang để giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.

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Bộ CHQS TP. Huế cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Vang trong ngày tổ chức lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN hài cốt liệt sĩ.

Đây là nghĩa trang có số lượng phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin lớn nhất TP. Huế. Theo kế hoạch, các lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu đối với toàn bộ 1.595 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính đang an táng tại đây.

Trước khi triển khai nhiệm vụ, lãnh đạo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế cùng chính quyền địa phương đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Tiến hành khai quật phục vụ công tác lấy mẫu sinh phẩm.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc, Bộ CHQS TP. Huế phối hợp với địa phương thành lập các tổ chuyên trách thực hiện lấy mẫu theo đúng quy trình kỹ thuật. Quá trình triển khai được yêu cầu bảo đảm chính xác, chặt chẽ, trang nghiêm; đồng thời khắc phục điều kiện thời tiết nắng nóng để đẩy nhanh tiến độ. Sau khi lấy mẫu, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng.

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Tổ công tác thực hiện quy trình lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Vang.

Việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN được xem là khâu quan trọng trong hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, giúp thân nhân có thêm cơ hội tìm lại người thân sau nhiều năm mong mỏi, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trước đó, giữa tháng 6/2026, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Huế cũng tiến hành việc lấy mẫu sinh phẩm đối với 1.456 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Huế (phường An Cựu, Huế). Toàn bộ các mẫu được lập mã định danh, số hóa dữ liệu để phục vụ công tác giám định ADN và đối chiếu thông tin trong thời gian tới.

Ngọc Văn
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