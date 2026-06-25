Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Gập bụng tưởng để khỏe, người đàn ông mắc biến chứng hiếm gặp

Hà Minh

TPO - Nhiều người lựa chọn tập thể dục với mong muốn nâng cao sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo không phải mọi cơn đau xuất hiện sau vận động đều là đau cơ thông thường. Một số trường hợp có thể là dấu hiệu của những biến chứng nguy hiểm cần được phát hiện và xử trí kịp thời.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn đã tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp hiếm gặp khi một người đàn ông ngoài 40 tuổi bị tắc hoàn toàn động mạch mạc treo tràng trên sau khi thực hiện các động tác gập bụng.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân vốn có sức khỏe tốt, không hút thuốc lá, không sử dụng rượu bia và không mắc các bệnh lý đáng chú ý. Sau khi được người thân động viên tăng cường vận động, anh bắt đầu duy trì thói quen tập luyện thể dục đều đặn.

img-9603.jpg
Bác sĩ khám lại cho bệnh nhân sau thủ thuật.

Trong một buổi tập, sau khi thực hiện nhiều lần động tác gập bụng với cường độ cao, người bệnh bất ngờ xuất hiện cơn đau bụng dữ dội. Cho rằng đây chỉ là biểu hiện đau cơ do vận động quá sức, anh cố gắng chịu đựng và tiếp tục theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, cơn đau ngày càng tăng, buộc anh phải đến Bệnh viện Thanh Nhàn thăm khám.

Bác sĩ Nguyễn Duy Thịnh - Trưởng đơn nguyên Can thiệp mạch, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết kết quả chụp cắt lớp vi tính đa dãy cho thấy động mạch mạc treo tràng trên, mạch máu chính cung cấp máu cho phần lớn ruột non và một phần ruột già, đã bị tắc hoàn toàn ở đoạn giữa.

Các bác sĩ nhận định nhiều khả năng động tác gập bụng mạnh đã gây sang chấn lên thành mạch, dẫn tới tình trạng bóc tách động mạch mạc treo tràng trên. Khi thành mạch bị rách lớp bên trong, máu có thể tràn vào tạo thành lòng giả và hình thành huyết khối. Khối huyết này chèn ép lòng mạch thật, làm giảm nghiêm trọng lưu lượng máu đến nuôi ruột.

Tình trạng thiếu máu ruột cấp là một cấp cứu ngoại khoa đặc biệt nguy hiểm. Nếu không được xử trí kịp thời, ruột có thể bị hoại tử do thiếu oxy và dưỡng chất. Khi đó, người bệnh có nguy cơ phải cắt bỏ đoạn ruột tổn thương và đối mặt với nhiều biến chứng nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng.

Trước diễn biến khẩn cấp, ê-kíp can thiệp mạch của Bệnh viện Thanh Nhàn đã nhanh chóng thực hiện thủ thuật tái thông động mạch bị tắc. Các bác sĩ đưa dụng cụ can thiệp vào đúng lòng thật của động mạch và đặt stent nhằm khôi phục dòng máu nuôi ruột.

Sau can thiệp, dòng máu được tái lập thành công, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu ruột. Đáng chú ý, cơn đau bụng của bệnh nhân giảm rõ rệt gần như ngay sau khi thủ thuật hoàn tất.

Bác sĩ Thịnh cho biết đây là trường hợp thứ 7 được bệnh viện xử trí thành công trong gần 9 năm qua. Điều này cho thấy bóc tách động mạch mạc treo tràng trên là bệnh lý tương đối hiếm gặp nhưng có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng nếu chẩn đoán và điều trị chậm trễ.

Các chuyên gia khuyến cáo tập thể dục là biện pháp quan trọng giúp nâng cao sức khỏe, song việc tập luyện cần phù hợp với thể trạng, đúng kỹ thuật và tăng dần cường độ theo thời gian. Người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng bất thường sau vận động như đau bụng dữ dội, đau kéo dài không thuyên giảm khi nghỉ ngơi, buồn nôn, nôn, chướng bụng hoặc cảm giác đau khác hẳn với đau cơ thông thường.

Những dấu hiệu này có thể là lời cảnh báo của các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cần được thăm khám sớm. Trường hợp trên cũng cho thấy bên cạnh việc rèn luyện thể chất, lắng nghe những tín hiệu bất thường của cơ thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Hà Minh
#Biến chứng hiếm gặp sau tập thể dục #Bóc tách động mạch mạc treo tràng trên #Nguy cơ thiếu máu ruột cấp #Cần cảnh giác các triệu chứng bất thường #Tầm quan trọng của kỹ thuật tập luyện đúng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe