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Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Venezuela sau trận động đất thế kỷ

Bình Giang

TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Venezuela sau khi quốc gia này hứng chịu trận động đất kép khiến hàng ngàn người thương vong.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết: "Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ Venezuela một cách phù hợp".

Bà Phạm Thu Hằng thông tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có điện thăm hỏi gửi Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa có chuyến thăm Venezuela và đã có lời thăm hỏi trực tiếp.

Theo bà Phạm Thu Hằng, các công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở Venezuela vẫn an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đang phối hợp với các cơ quan sở tại để theo dõi tình hình, hỗ trợ và tiến hành biện pháp bảo hộ trong trường hợp có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi động đất.

Công dân cần hỗ trợ khẩn cấp được khuyến cáo liên hệ tới đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, hoặc tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.

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Một số hình ảnh về hậu quả của 2 trận động đất ở Venezuela. (Ảnh: AP)

Ngày 25/6, Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez cho biết ít nhất 164 người đã thiệt mạng và 971 người bị thương sau 2 trận động đất mạnh làm rung chuyển quốc gia này. Bà cho biết, các đội cứu hộ đang khẩn trương đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất để giải cứu những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra vào tối 24/6 nằm trong số những trận động đất mạnh nhất từng xảy ra ở Venezuela trong hơn 1 thế kỷ.

Sân bay chính của đất nước bị hư hại và phải đóng cửa. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận đống đổ nát của các toà nhà.

Cư dân thủ đô hoảng loạn đổ ra đường. Sau trận động đất, nhiều người đi bộ giữa đống đổ nát tìm kiếm người mất tích giữa các tòa nhà sập và cột điện đổ.

Bà Rodríguez cho biết chính quyền đang điều động đội cứu hộ từ các khu vực khác của đất nước đến La Guaira, nằm phía bắc thủ đô Caracas. Giới chức đang cố gắng tận dụng tối đa thời gian ban ngày để đẩy nhanh nỗ lực cứu hộ những người có thể đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

"Hàng chục tòa nhà đã sập ở đó... và chúng tôi đang tiến hành các hoạt động cứu hộ khẩn cấp để cứu người", bà Rodríguez nói.

Bình Giang
#Venezuela #Động đất #Bảo hộ công dân #Động đất ở Venezuela #Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Venezuela

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