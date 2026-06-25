Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk: Nếu không sớm gỡ vướng mắc, nguy cơ 'giải cứu' sầu riêng

TPO - Tại buổi tiếp xúc cử tri với doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cảnh báo nếu không sớm tháo gỡ các vướng mắc về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm nghiệm, nguy cơ “giải cứu sầu riêng” trong mùa vụ tới

Chiều 25/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Theo tổng hợp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, trước hội nghị đã có 101 ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh. Tại hội nghị, 13 đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp tục nêu 42 nội dung.

Các ý kiến tập trung vào nhiều nhóm chính sách lớn như: mở rộng đối tượng thuê, mua nhà ở xã hội; điều chỉnh phí sử dụng hạ tầng, xử lý nước thải tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp; chính sách thuế và hoàn thuế trong dự thảo luật thuế mới; cùng các cơ chế thúc đẩy đầu tư kinh tế đêm, lĩnh vực được xem là động lực quan trọng cho phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn Đắk Lắk.

Các đại biểu cũng kiến nghị về dồn điền đổi thửa ở một số địa phương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ chế đặc thù giúp xây dựng Đắk Lắk trở thành “thủ phủ cà phê của thế giới”, cũng như tăng tần suất các chuyến bay đến các sân bay khu vực Đông - Tây của tỉnh.

Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương, đại biểu Quốc hội, thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk.

Ông Trần Tiến Lợi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đắk Lắk kiến nghị, Chính phủ xem xét tháo gỡ các rào cản về thủ tục, quỹ đất và cơ chế khuyến khích đầu tư. Theo ông Lợi, nhu cầu nhà ở giá phù hợp hiện chiếm khoảng 70-80% thị trường, song nguồn cung vẫn còn hạn chế do nhiều vướng mắc về cơ chế và chính sách.

Vì vậy, ông Lợi kiến nghị xây dựng cơ chế riêng cho nhà ở thương mại giá rẻ, tạo “làn xanh” pháp lý nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, giao đất, quy hoạch; đồng thời nghiên cứu chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng để khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển phân khúc này.

Bên cạnh đó, theo ông Lợi cần luật hóa các gói vay mua nhà dài hạn từ 25-30 năm với lãi suất phù hợp cho người mua nhà lần đầu; phát triển các khu nhà ở giá rẻ với mật độ cao dọc các tuyến giao thông công cộng lớn, tàu điện ngầm hoặc đường vành đai; tận dụng quỹ đất vùng ven, hạn chế phát triển dàn trải gây lãng phí đất đai.

Ông Trần Tiến Lợi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đắk Lắk, kiến nghị.

Đại diện Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà cho biết, mức phí xử lý nước thải tại KCN Đông Bắc Sông Cầu hiện dao động từ khoảng 13.000 - 26.000 đồng/m³, cao hơn đáng kể so với một số địa phương khác. Đơn cử, nhà máy cùng hệ thống của doanh nghiệp tại KCN thị trấn Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) chỉ áp dụng mức phí khoảng 9.140 đồng/m³. Theo doanh nghiệp, chênh lệch này làm gia tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành giấy bao bì.

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri với doanh nghiệp, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, cho biết các ý kiến của doanh nghiệp, sở ngành đều rất đa dạng và được ghi nhận đầy đủ. Ông nhấn mạnh tinh thần làm việc là trước hết phải lắng nghe, bởi tại một thời điểm không thể giải đáp hết toàn bộ kiến nghị, nhưng lãnh đạo tỉnh cam kết cùng HĐND, UBND, MTTQ và các sở ngành sẽ tập trung xử lý các vấn đề doanh nghiệp nêu, cả những nội dung lớn, mang tính chung lẫn các kiến nghị cụ thể.

Đối với từng vấn đề cụ thể, ông Triết giao UBND tỉnh rà soát, trả lời rõ ràng từng nội dung theo hướng minh bạch, “được thì nói được, không được thì nói không được”, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp một cách tận tình để thể hiện sự cải thiện thực chất trong cải cách hành chính và môi trường đầu tư.

Những nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương, ông Triết nói sẽ cho tổng hợp, kiến nghị thông qua Đoàn ĐBQH và các kênh của tỉnh, đảm bảo không để việc tiếp xúc cử tri mang tính hình thức.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, phát biểu.

Đối với ngành sầu riêng, ông Lương Nguyễn Minh Triết thông tin rằng, hiện đang tồn tại nhiều vướng mắc như cấp mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc và hoạt động của các phòng kiểm nghiệm chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đây là những điều kiện bắt buộc trong xuất khẩu chính ngạch, nhưng lại đang gây ách tắc cho doanh nghiệp và chuỗi tiêu thụ.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk cũng lưu ý quy mô ngành sầu riêng Đắk Lắk hiện lên tới khoảng 100.000 tỷ đồng, nên nếu không có sự hỗ trợ kịp thời từ Trung ương để tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, nguy cơ “giải cứu sầu riêng” trong mùa vụ là hoàn toàn có thể xảy ra, trong bối cảnh địa phương chưa thể tự giải quyết dứt điểm do vượt thẩm quyền.